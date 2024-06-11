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Лукашенко обсудил двусторонние проекты с губернатором Воронежской области Гусевым
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Удвоить взаимодействие Беларуси и Воронежской области призвал Александр Лукашенко. Президент
Воронеж вошел в число важнейших партнеров Минска. В прошлом году Беларусь и российский регион наторговали на 500 миллионов долларов. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно стремиться к миллиарду, и назвал перспективные направления для совместной работы.
«Могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях: электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережение и многие другие сферы. Нашу экономику вы хорошо знаете, наши предприятия также. Тем закрытых нет для договоренностей. Настало время нам теснее сотрудничать друг с другом», – отметил белорусский лидер.
Уже есть планы по взаимодействию в сфере строительства. Белорусских специалистов пригласили возводить футбольный стадион в Воронеже на 25 тысяч мест. Также регион один из лидеров в России по производству сельхозпродукции. Поэтому заинтересован в белорусских технологиях в животноводстве. И еще один акцент в сотрудничестве промышленность.
Воронежская область занимает 13-е в России место по объемам импорта белорусской продукции.
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Уже есть планы по взаимодействию в сфере строительства. Белорусских специалистов пригласили возводить футбольный стадион в Воронеже на 25 тысяч мест. Также регион...
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