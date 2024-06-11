Лукашенко обсудил двусторонние проекты с губернатором Воронежской области Гусевым

«Могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях: электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережение и многие другие сферы. Нашу экономику вы хорошо знаете, наши предприятия также. Тем закрытых нет для договоренностей. Настало время нам теснее сотрудничать друг с другом», – отметил белорусский лидер.

Уже есть планы по взаимодействию в сфере строительства. Белорусских специалистов пригласили возводить футбольный стадион в Воронеже на 25 тысяч мест. Также регион один из лидеров в России по производству сельхозпродукции. Поэтому заинтересован в белорусских технологиях в животноводстве. И еще один акцент в сотрудничестве промышленность.

«Здесь мы пока не дорабатываем в части объемов. Пока находимся на таких возможностях взаимных закупок. Можно было бы сделать следующие шаги и на условиях кооперации начинать взаимодействовать. Будет активно развиваться такое направление, как самолетостроение. У нас тоже большое предприятие», – отметил Александр Гусев.

Воронежская область занимает 13-е в России место по объемам импорта белорусской продукции.