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Лукашенко обсудил двусторонние проекты с губернатором Воронежской области Гусевым

11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко обсудил двусторонние проекты с губернатором Воронежской области Гусевым
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Удвоить взаимодействие Беларуси и Воронежской области призвал Александр Лукашенко. Президент провел переговоры с губернатором региона Александром Гусевым, передает «МИР 24».

Воронеж вошел в число важнейших партнеров Минска. В прошлом году Беларусь и российский регион наторговали на 500 миллионов долларов. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно стремиться к миллиарду, и назвал перспективные направления для совместной работы.

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«Могли бы активнее поработать в высокотехнологичных отраслях: электроника, фармацевтика, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, энергосбережение и многие другие сферы. Нашу экономику вы хорошо знаете, наши предприятия также. Тем закрытых нет для договоренностей. Настало время нам теснее сотрудничать друг с другом», – отметил белорусский лидер.

Уже есть планы по взаимодействию в сфере строительства. Белорусских специалистов пригласили возводить футбольный стадион в Воронеже на 25 тысяч мест. Также регион один из лидеров в России по производству сельхозпродукции. Поэтому заинтересован в белорусских технологиях в животноводстве. И еще один акцент в сотрудничестве промышленность.

«Здесь мы пока не дорабатываем в части объемов. Пока находимся на таких возможностях взаимных закупок. Можно было бы сделать следующие шаги и на условиях кооперации начинать взаимодействовать. Будет активно развиваться такое направление, как самолетостроение. У нас тоже большое предприятие», – отметил Александр Гусев.

Воронежская область занимает 13-е в России место по объемам импорта белорусской продукции.



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Теги: Минск
 
 
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Уже есть планы по взаимодействию в сфере строительства. Белорусских специалистов пригласили возводить футбольный стадион в Воронеже на 25 тысяч мест. Также регион...
 
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