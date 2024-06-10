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Робот-футболист, танцор и мусорщик: юные техники показали свои разработки в Минске

10.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Робот-футболист, танцор и мусорщик: юные техники показали свои разработки в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

Фестиваль инновационных технологий проходит в Беларуси. В основном среди участников молодые энтузиасты. Особое место в программе занимает робототехника. Свои наработки в этой отрасли показали участники из России, Беларуси и Китая, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

Один из роботов создан для игры в футбол и уже готов к выходу на поле. В программу заложены сотни возможных действий и направлений движения. Все это робот делает самостоятельно. Разработчик Олег Синопальников из Москвы лишь дорабатывает команды.

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«В момент игры человек анализирует, что происходит с роботом, что он делает, чтобы во время матча исправлять какие-то недочеты. Идея этого конструктора зародилась, когда я начал разрабатывать со своей командой робота для соревнований. Тогда была проблема с тем, что не хватает информации, было не понятно, как таких роботов создавать, и что вообще нужно для этих соревнований», – рассказал участник молодежного фестиваля инновационных технологий Олег Синопальников.

Робот-танцор, конструкция для сортировки мусора или машина-велосипедист. Алексей Клячин привез для демонстрации наборы для создания собственных роботов. Разработка китайская. Подходит для обучения робототехнике детей от 3-х лет. Конструктор нужно собрать, а затем запрограммировать.

«К каждому набору предоставляется методический материал в виде уроков. Это может быть в зависимости от набора – от 16 до 96 уроков. Там очень подробное изложение и механики, и программирования, и различных задач. Дети погружаются очень подробно в сложные темы, и им удобно заниматься, потому что вариативность сборки моделей очень большая», – отметил директор академии робототехники Алексей Клячин.

Сотни белорусских, российских и китайских робототехников собрались на фестиваль для обмена опытом. Сферу рассматривают и с точки зрения науки. На конгрессе инновационного образования обсудили сильные и слабые стороны отечественных разработчиков.

«Тысячи детей занимаются в объединениях по интересам робототехнической направленности, ведь за робототехникой будущее технологического развития, будущее укладов стран. Поэтому у нас есть прекрасная возможность перенимать лучший опыт, приглашать лучших специалистов, которые готовы на безвозмездной основе работать с белорусскими педагогами, чтобы развивать это направление и в нашей стране», – пояснил заместитель директора белорусского национального детского технопарка Александр Игнатчик.

Фестиваль прошел в национальном детском технопарке. В его рамках организовали десятки мастер-классов. Например, по сборке роботов, пайке и созданию летающих беспилотников. На разных направлениях в год здесь обучаются около ста юношей и девушек.



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Одно из устройств создано специально для игры в футбол и уже готов к выходу на поле.
 
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