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Головченко: Взаимодействие России и Беларуси достигло высочайшего уровня

11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко: Взаимодействие России и Беларуси достигло высочайшего уровня
 Фото: МТРК «Мир»

Единство и взаимопонимание между Беларусью и Россией достигло самого высокого уровня за последние 30 лет. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко на торжественном приеме в посольстве России в Минске.

Мероприятие традиционное, проводится накануне главного государственного праздника – Дня России. На встрече отметили, что Союзное государство остается оплотом стабильности. Москва и Минск формируют систему международных отношений, основанных на принципах равенства, дружбы и взаимопонимания.

«Мы сегодня сообща противостоим неправомерным санкциям, сохраняя при этом рост экономики и обеспечивая благосостояние граждан. Нет никаких сомнений, что вместе мы сможет выдержать любое внешнее давление. Наша дружба и стратегическое партнерство год от года будет только крепнуть», – отметил Роман Головченко.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
«Отношения между нашими странами – пример для всего мирового сообщества. События последних лет подтвердили абсолютную правильность исторического выбора россиян и белорусов – укреплять Союзное государство. Развивать интеграцию и сотрудничество», – подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Стороны также отметили успехи в экономике. Прошлогодний рекорд в 55 миллиардов долларов товарооборота между Минском и Москвой в этом планируют превысить.



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Теги: Минск
 
 
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Москва и Минск формируют систему отношений, основанных на принципах равенства, дружбы и взаимопонимания.
 
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