Головченко: Взаимодействие России и Беларуси достигло высочайшего уровня

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Единство и взаимопонимание между Беларусью и Россией достигло самого высокого уровня за последние 30 лет. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко на торжественном приеме в посольстве России в Минске.

Мероприятие традиционное, проводится накануне главного государственного праздника – Дня России. На встрече отметили, что Союзное государство остается оплотом стабильности . Москва и Минск формируют систему международных отношений, основанных на принципах равенства, дружбы и взаимопонимания.

«Мы сегодня сообща противостоим неправомерным санкциям, сохраняя при этом рост экономики и обеспечивая благосостояние граждан. Нет никаких сомнений, что вместе мы сможет выдержать любое внешнее давление. Наша дружба и стратегическое партнерство год от года будет только крепнуть», – отметил Роман Головченко.