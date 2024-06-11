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Головченко: Взаимодействие России и Беларуси достигло высочайшего уровня
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Единство и взаимопонимание между Беларусью и Россией достигло самого высокого уровня за последние 30 лет. Об этом заявил глава белорусского правительства Роман Головченко на торжественном приеме в посольстве России в Минске.
Мероприятие традиционное, проводится накануне главного государственного праздника – Дня России. На встрече отметили, что
Стороны также отметили успехи в экономике. Прошлогодний рекорд в 55 миллиардов долларов товарооборота между Минском и Москвой в этом планируют превысить.
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Москва и Минск формируют систему отношений, основанных на принципах равенства, дружбы и взаимопонимания.
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