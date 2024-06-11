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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана стала почетным профессором Белорусского госуниверситета
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Белорусском государственном университете стало на одного профессора больше. Почетное звание получила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова и ректор БГУ Андрей Король вручили ей мантию, цветы и диплом, сообщает «МИР 24».
В сфере образования между странами уже налажены дружественные узы. Проходят семинары для преподавателей, учатся студенты по обмену. В университетах Беларуси и Азербайджана работают центры языка и культуры двух стран, а в этом году в Азербайджане прошли Дни культуры Беларуси.
В 2009 году звание почетного профессора Белгосуниверситета было присвоено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а годом позже такого звания в Бакинском университете удостоился и президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Сагиба Гафарова отметила, что это звание – жест уважения и признания всему азербайджанскому народу.
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