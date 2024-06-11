Председатель Милли Меджлиса Азербайджана стала почетным профессором Белорусского госуниверситета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Белорусском государственном университете стало на одного профессора больше. Почетное звание получила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова и ректор БГУ Андрей Король вручили ей мантию, цветы и диплом, сообщает «МИР 24».

Сагиба Гафарова отметила, что это звание – жест уважения и признания всему азербайджанскому народу и следующий шаг для взаимодействия двух стран – в образовательной сфере. Почетного профессора уже ждут в стенах белорусского университета, чтобы проводить и образовательную работу со студентами.

«И не только приехать выступить, это и публикация различных, скажем, научных работ, это участие в научных международных образовательных форумах. Как только будет время и возможность у Сагибы Алиевны несколько, чуть-чуть сменить амплуа деятельности и окунуться, вернуться в преподавательскую деятельность, конечно, мы будем очень рады», – подчеркнул ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.

В сфере образования между странами уже налажены дружественные узы. Проходят семинары для преподавателей, учатся студенты по обмену. В университетах Беларуси и Азербайджана работают центры языка и культуры двух стран, а в этом году в Азербайджане прошли Дни культуры Беларуси.

В 2009 году звание почетного профессора Белгосуниверситета было присвоено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а годом позже такого звания в Бакинском университете удостоился и президент Беларуси Александр Лукашенко.