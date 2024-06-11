ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана стала почетным профессором Белорусского госуниверситета

11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана стала почетным профессором Белорусского госуниверситета
 Фото: Сайт президента Азербайджанской республики

В Белорусском государственном университете стало на одного профессора больше. Почетное звание получила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова. Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова и ректор БГУ Андрей Король вручили ей мантию, цветы и диплом, сообщает «МИР 24».

Сагиба Гафарова отметила, что это звание – жест уважения и признания всему азербайджанскому народу и следующий шаг для взаимодействия двух стран – в образовательной сфере. Почетного профессора уже ждут в стенах белорусского университета, чтобы проводить и образовательную работу со студентами.

«И не только приехать выступить, это и публикация различных, скажем, научных работ, это участие в научных международных образовательных форумах. Как только будет время и возможность у Сагибы Алиевны несколько, чуть-чуть сменить амплуа деятельности и окунуться, вернуться в преподавательскую деятельность, конечно, мы будем очень рады», – подчеркнул ректор Белорусского государственного университета Андрей Король.

В сфере образования между странами уже налажены дружественные узы. Проходят семинары для преподавателей, учатся студенты по обмену. В университетах Беларуси и Азербайджана работают центры языка и культуры двух стран, а в этом году в Азербайджане прошли Дни культуры Беларуси.

В 2009 году звание почетного профессора Белгосуниверситета было присвоено президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а годом позже такого звания в Бакинском университете удостоился и президент Беларуси Александр Лукашенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сагиба Гафарова отметила, что это звание – жест уважения и признания всему азербайджанскому народу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко: Взаимодействие России и Беларуси достигло высочайшего уровня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2024
Mir24.TV Belarus
11.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика