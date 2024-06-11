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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, жарко и сухо в Кыргызстане

11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, жарко и сухо в Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неустойчивая облачность, временами дожди, местами сильные ливни с грозой и плюс 25 градусов будет во вторник в Москве. В странах Содружества погода неравномерная – где-то жара под 40, а где-то всего около 20, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане облачно и прохладно. Воздух в столице прогреется лишь до 23 градусов. На севере страны синоптики обещают дожди с грозами. На юге и западе республики столбики термометров взлетят до 40 градусов. Жара усугубляет ситуацию с нашествием саранчи в трех областях.

В Казахстане начали активно бороться с нашествием саранчи. Только в Туркестанской области от вредителей обработали более 300 тысяч гектаров. Травят насекомых наземным и воздушным транспортом. В Минсельхозе говорят о возможном распространение стадной саранчи. В этом году на борьбу с вредителями выделили более 8 млрд тенге, это около полутора миллиардов рублей.

Кыргызстан

Лето в Кыргызстане набирает обороты. В столице +34, жарко и без осадков. Зной спадает только к вечеру.

Приятной прохладой наслаждаются не только горожане, но и птицы. Жители одного из микрорайонов Бишкека встретили фазана. Он спокойно прогуливался и совсем не боялся прохожих, которые с интересом наблюдали и снимали его на видео.

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. На востоке страны грозы. В столице же синоптики прогнозируют облачную погоду. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. При этом тепло – плюс 27.

В дикой природе – сезон появления на свет детенышей животных. Так, сотрудники национального парка «Припятский» обнаружили новорожденного олененка. Потомство также появляется у лосей, кабанов, волков, лисиц, барсуков и птиц.



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