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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, жарко и сухо в Кыргызстане
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Неустойчивая облачность, временами дожди, местами
Казахстан
В Астане облачно и прохладно. Воздух в столице прогреется лишь до 23 градусов. На севере страны синоптики обещают дожди с грозами. На юге и западе республики столбики термометров взлетят до 40 градусов. Жара усугубляет ситуацию с нашествием саранчи в трех областях.
В Казахстане начали активно бороться с нашествием саранчи. Только в Туркестанской области от вредителей обработали более 300 тысяч гектаров. Травят насекомых наземным и воздушным транспортом. В Минсельхозе говорят о возможном распространение стадной саранчи. В этом году на борьбу с вредителями выделили более 8 млрд тенге, это около полутора миллиардов рублей.
Кыргызстан
В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. На востоке страны грозы. В столице же синоптики прогнозируют облачную погоду. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. При этом тепло – плюс 27.
В дикой природе – сезон появления на свет детенышей животных. Так, сотрудники национального парка «Припятский» обнаружили новорожденного олененка. Потомство также появляется у лосей, кабанов, волков, лисиц, барсуков и птиц.
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