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Александр Лукашенко: Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси заявил о готовности наращивать сотрудничество с Азербайджаном. Александр Лукашенко провел встречу с главой парламента этой страны Сагибой Гафаровой. Спикер Милли Меджлиса находится в Минске с официальным визитом, сообщает «МИР 24».
«Препятствий никаких нет. Торговый оборот у нас неплохой, но он не сбалансирован. Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане. Но мы это отрегулируем. С Ильхамом Гейдаровичем мы разговаривали о тех направлениях, которые нам надо интенсивно развивать в плане передачи технологий, начиная от ВПК и заканчивая сельским хозяйством. Закрытых тем нет», – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Азербайджан. Выразил уверенность, что все договоренности, которые достигли главы государств в ходе переговоров, будут достигнуты, в том числе с помощью парламентариев. Сагиба Гафарова передала президенту Беларуси наилучшие пожелания от Ильхама Алиева.
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Президент Беларуси провел встречу с главой парламента Сагибой Гафаровой.
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