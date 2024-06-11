Александр Лукашенко: Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси заявил о готовности наращивать сотрудничество с Азербайджаном. Александр Лукашенко провел встречу с главой парламента этой страны Сагибой Гафаровой. Спикер Милли Меджлиса находится в Минске с официальным визитом, сообщает «МИР 24».

«Препятствий никаких нет. Торговый оборот у нас неплохой, но он не сбалансирован. Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане. Но мы это отрегулируем. С Ильхамом Гейдаровичем мы разговаривали о тех направлениях, которые нам надо интенсивно развивать в плане передачи технологий, начиная от ВПК и заканчивая сельским хозяйством. Закрытых тем нет», – подчеркнул белорусский лидер.

«Ваш недавний визит в Азербайджан будет надолго в памяти нашего народа. Вы сказали, что я приехала в дружественную Беларусь. От себя хотела добавить – в братскую Беларусь. Наш народ поддерживает тот уровень развития наших отношений, который позволяет нам сказать о том, что мы братские народы», – отметила председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова.

Александр Лукашенко поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Азербайджан. Выразил уверенность, что все договоренности, которые достигли главы государств в ходе переговоров, будут достигнуты, в том числе с помощью парламентариев. Сагиба Гафарова передала президенту Беларуси наилучшие пожелания от Ильхама Алиева.