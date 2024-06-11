Удвоить товарооборот договорились парламентарии Беларуси и Азербайджана

«Надо создавать межпарламентскую комиссию, которая должна работать по примеру, как мы сейчас работаем с регионами России. Собираемся два раза в год и в порядке контроля смотрим: приняли решение на форуме регионов, приняли главы государств решение. Что мешает, почему это мешает, как это оперативно решить? И оперативно донести, кто должен эти решения принять», – пояснил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.

«В Азербайджанской республике все единогласно любят Беларусь. У нас говорят, что Беларусь – это спокойная республика. Несмотря на санкции, давление Запада, вы уверенно продолжаете курс собственного развития. Поэтому Азербайджан и Беларусь – стратегические партнеры», – отметил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияд Самедзаде.

В ходе визита в Совет Республики Сахиба Гафарова посетила фотовыставку, посвященную белорусско-азербайджанскому сотрудничеству. Она оставила запись в книге почетных гостей.