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Удвоить товарооборот договорились парламентарии Беларуси и Азербайджана

11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Удвоить товарооборот договорились парламентарии Беларуси и Азербайджана
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перспективы торгово-экономического сотрудничества обсудили в Минске на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой и ее азербайджанской коллеги Сахибы Гафаровой, передает телеканал «МИР 24».

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Гафарова прибыла в Минск в составе делегации парламентариев. Стороны отметили, что в Азербайджане работают совместные производства по производству сельхозтехники. Также в стране востребованы в белорусские строители.

«Надо создавать межпарламентскую комиссию, которая должна работать по примеру, как мы сейчас работаем с регионами России. Собираемся два раза в год и в порядке контроля смотрим: приняли решение на форуме регионов, приняли главы государств решение. Что мешает, почему это мешает, как это оперативно решить? И оперативно донести, кто должен эти решения принять», – пояснил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.

«В Азербайджанской республике все единогласно любят Беларусь. У нас говорят, что Беларусь – это спокойная республика. Несмотря на санкции, давление Запада, вы уверенно продолжаете курс собственного развития. Поэтому Азербайджан и Беларусь – стратегические партнеры», – отметил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияд Самедзаде.

В ходе визита в Совет Республики Сахиба Гафарова посетила фотовыставку, посвященную белорусско-азербайджанскому сотрудничеству. Она оставила запись в книге почетных гостей.



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Теги: Минск
 
 
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Перспективы торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече Натальи Кочановой и ее коллеги Сахибы Гафаровой.
 
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