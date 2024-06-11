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Удвоить товарооборот договорились парламентарии Беларуси и Азербайджана
11.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Перспективы торгово-экономического сотрудничества обсудили в Минске на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой и ее азербайджанской коллеги
«Надо создавать межпарламентскую комиссию, которая должна работать по примеру, как мы сейчас работаем с регионами России. Собираемся два раза в год и в порядке контроля смотрим: приняли решение на форуме регионов, приняли главы государств решение. Что мешает, почему это мешает, как это оперативно решить? И оперативно донести, кто должен эти решения принять», – пояснил председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.
В ходе визита в Совет Республики Сахиба Гафарова посетила фотовыставку, посвященную белорусско-азербайджанскому сотрудничеству. Она оставила запись в книге почетных гостей.
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Перспективы торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече Натальи Кочановой и ее коллеги Сахибы Гафаровой.
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