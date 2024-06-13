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«Не стоит сейчас скупать доллары и евро». Что будет происходить на валютном рынке из-за санкций США в отношении Мосбиржи

13.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Вчера группа компаний «Московская биржа» попала в список санкционных ограничений США. После этого биржа сообщила, что с 13 июня 2024 года не будет проводить торги по доллару США и евро. Как это может повлиять на рынок и курсы валют в России и Беларуси? «Про бизнес» попросил прокомментировать ситуацию сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута.

шкут
Александр Шкут
Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

— В краткосрочной перспективе данные санкционные ограничения приведут к повышенной волатильности на российском валютном рынке. Также будет существенно увеличена разница между курсом покупки и продажи российского рубля по отношению к доллару и евро. Естественно, будут затруднены расчеты по долларам США и евро в России.

Кстати, о возможности таких санкционных ограничений уже несколько месяцев говорил российский регулятор, а также экспертное сообщество. Поэтому инфраструктура готовилась к подобному развитию событий. В мировой практике курсообразование по большинству валют происходит не на биржевом рынке, а на внебиржевом. На самом деле, практика курсообразования валюты на бирже — это скорее уникальная особенность России и Беларуси, поскольку по другим валютам курсообразование происходит на межбанковском внебиржевом рынке. Начиная с текущего момента, курсообразование российского рубля по отношению к доллару и евро будет происходить также на внебиржевом рынке.

Данное событие является существенным внешним шоком для российского финансового рынка, но, тем не менее, в среднесрочной перспективе существенно не повлияет на курс российского рубля. Возрастет и перераспределится объем сделок в пользу китайского юаня. Также из-за введенных вчера санкционных ограничений есть потенциал для укрепления российского рубля. Данные санкционные ограничения вводят дополнительные трудности для российского импорта. Соответственно, в ситуации, когда усложнен импорт, экономические агенты не могут тратить валюту на закупки и в этом случае курс может даже укрепляться.

Кроме того, в краткосрочной перспективе некоторые экономические агенты на российском внутреннем финансовом рынке могут начать избавляться от долларов и евро из-за санкционных ограничений, что тоже приведет к эффекту укрепления российского рубля. Однако данная тенденция может быть актуальна только в краткосрочной перспективе.

Резюмируя, можно сделать вывод, что те, кто держат российские рубли и хотели бы их сконвертировать в доллары или евро, не стоит этого делать по текущему завышенному курсу.Спред между покупкой и продажей существенно расширился в условиях неопределенности и высокой волатильности, но, вероятнее всего, в ближайшие недели ситуация стабилизируется. Именно тогда можно будет сконвертировать российские рубли в иностранную валюту по более выгодному курсу, чем сейчас предлагают некоторые финансовые институты в России.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Вчера группа компаний «Московская биржа» попала в список санкционных ограничений США. После этого биржа сообщила, что с 13 июня 2024 года не будет проводить торги по...
 
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