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«Не стоит сейчас скупать доллары и евро». Что будет происходить на валютном рынке из-за санкций США в отношении Мосбиржи
13.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вчера группа компаний «Московская биржа»
— В краткосрочной перспективе данные санкционные ограничения приведут к повышенной волатильности на российском валютном рынке. Также будет существенно увеличена разница между курсом покупки и продажи российского рубля по отношению к доллару и евро. Естественно, будут затруднены расчеты по долларам США и евро в России.
Кстати, о возможности таких санкционных ограничений уже несколько месяцев говорил российский регулятор, а также экспертное сообщество. Поэтому инфраструктура готовилась к подобному развитию событий. В мировой практике курсообразование по большинству валют происходит не на биржевом рынке, а на внебиржевом. На самом деле, практика курсообразования валюты на бирже — это скорее уникальная особенность России и Беларуси, поскольку по другим валютам курсообразование происходит на межбанковском внебиржевом рынке. Начиная с текущего момента, курсообразование российского рубля по отношению к доллару и евро будет происходить также на внебиржевом рынке.
Данное событие является существенным внешним шоком для российского финансового рынка, но, тем не менее, в среднесрочной перспективе существенно не повлияет на курс российского рубля. Возрастет и перераспределится объем сделок в пользу китайского юаня. Также из-за введенных вчера санкционных ограничений есть потенциал для укрепления российского рубля. Данные санкционные ограничения вводят дополнительные трудности для российского импорта. Соответственно, в ситуации, когда усложнен импорт, экономические агенты не могут тратить валюту на закупки и в этом случае курс может даже укрепляться.
Кроме того, в краткосрочной перспективе некоторые экономические агенты на российском внутреннем финансовом рынке могут начать избавляться от долларов и евро из-за санкционных ограничений, что тоже приведет к эффекту укрепления российского рубля. Однако данная тенденция может быть актуальна только в краткосрочной перспективе.
Резюмируя, можно сделать вывод, что те, кто держат российские рубли и хотели бы их сконвертировать в доллары или евро, не стоит этого делать по текущему завышенному курсу.Спред между покупкой и продажей существенно расширился в условиях неопределенности и высокой волатильности, но, вероятнее всего, в ближайшие недели ситуация стабилизируется. Именно тогда можно будет сконвертировать российские рубли в иностранную валюту по более выгодному курсу, чем сейчас предлагают некоторые финансовые институты в России.
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«Не стоит сейчас скупать доллары и евро». Что будет происходить на валютном рынке из-за санкций США в отношении Мосбиржи
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