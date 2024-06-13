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Как организовать питание для сотрудников и зачем это компании?

13.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Усилить HR-бренд, повысить лояльность и мотивацию сотрудников, проявить заботу о своей команде — вот как минимум несколько веских поводов, чтобы задуматься об организации питания в компании. И речь не только о бизнесах-гигантах с сотнями сотрудников, но даже о малом и среднем предпринимательстве. О том, как организовать питание для сотрудников грамотно и эффективно, мы поговорили на совместном вебинаре «Про бизнес» и сервиса «НАЛАНЧ».


Евгений Семов
Директор сервиса «НАЛАНЧ» в Республике Беларусь

Екатерина Прятка
HR-менеджер офиса VK в Беларуси
   

В этом видео:

  • Какие преимущества дает компаниям организация питания для сотрудников;
  • Как повысить лояльность сотрудников к компании с помощью корпоративного питания;
  • Как усилить HR-бренд компании на рынке;
  • Как влиять на эффективность сотрудников через организацию питания;
  • Опыт сервиса «НАЛАНЧ» на рынке РФ;
  • Кейс VK в Беларуси по использованию сервиса.

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Усилить HR-бренд, повысить лояльность и мотивацию сотрудников, проявить заботу о своей команде - вот как минимум несколько веских поводов, чтобы задуматься об...
 
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