Как организовать питание для сотрудников и зачем это компании?

Источник материала: ProBusiness





Усилить HR-бренд, повысить лояльность и мотивацию сотрудников, проявить заботу о своей команде — вот как минимум несколько веских поводов, чтобы задуматься об организации питания в компании. И речь не только о бизнесах-гигантах с сотнями сотрудников, но даже о малом и среднем предпринимательстве. О том, как организовать питание для сотрудников грамотно и эффективно, мы поговорили на совместном вебинаре «Про бизнес» и сервиса «НАЛАНЧ» .



Евгений Семов

Директор сервиса «НАЛАНЧ» в Республике Беларусь

Екатерина Прятка

HR-менеджер офиса VK в Беларуси

В этом видео:

Какие преимущества дает компаниям организация питания для сотрудников;

Как повысить лояльность сотрудников к компании с помощью корпоративного питания;

Как усилить HR-бренд компании на рынке;

Как влиять на эффективность сотрудников через организацию питания;

Опыт сервиса «НАЛАНЧ» на рынке РФ;

Кейс VK в Беларуси по использованию сервиса.

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