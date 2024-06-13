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Как организовать питание для сотрудников и зачем это компании?
13.06.2024 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Усилить HR-бренд, повысить лояльность и мотивацию сотрудников, проявить заботу о своей команде — вот как минимум несколько веских поводов, чтобы задуматься об организации питания в компании. И речь не только о бизнесах-гигантах с сотнями сотрудников, но даже о малом и среднем предпринимательстве. О том, как организовать питание для сотрудников грамотно и эффективно, мы поговорили на совместном вебинаре «Про бизнес» и сервиса
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Усилить HR-бренд, повысить лояльность и мотивацию сотрудников, проявить заботу о своей команде - вот как минимум несколько веских поводов, чтобы задуматься об...
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