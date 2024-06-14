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Лукашенко: Отбор в Академию управления должен быть, как раньше в партию
14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко назначил нового ректора
Президент не исключил реформу учебного заведения. В Академии управления обучают будущих госслужащих. Каждый год на различные специальности поступают порядка ста абитуриентов. Их называют «золотой сотней». Здесь же проходят переподготовку и повышают свою квалификацию руководители различных уровней.
В четверг Александр Лукашенко также назначил министров информации и труда и социальной защиты, помощника президента, председателя Второго национального телеканала, посла в Кыргызстане, представителей местной вертикали власти.
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Президент в четверг назначил нового ректора вуза. Им стал бывший заместитель министра информации.
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