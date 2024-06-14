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Лукашенко: Отбор в Академию управления должен быть, как раньше в партию

14.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Отбор в Академию управления должен быть, как раньше в партию
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Александр Лукашенко назначил нового ректора Академии управления при президенте Игоря Бузовского. Ранее он работал заместителем министра информации. На новой должности президент потребовал от чиновника тщательного отбора студентов, сообщает «МИР 24».

«Некоторые закончили Академию управления, она им и не нужна была. Они и без академии хорошо работают или плохо работают. Зачем, спрашивается, мы обучали и тратили деньги? Поэтому нам надо вместе с администрацией выработать четкую систему, кто должен получать образование в академии. Там отбор должен быть, как раньше в партию и охотничий коллектив: невозможно было поступить», – отметил белорусский лидер.

Президент не исключил реформу учебного заведения. В Академии управления обучают будущих госслужащих. Каждый год на различные специальности поступают порядка ста абитуриентов. Их называют «золотой сотней». Здесь же проходят переподготовку и повышают свою квалификацию руководители различных уровней.

В четверг Александр Лукашенко также назначил министров информации и труда и социальной защиты, помощника президента, председателя Второго национального телеканала, посла в Кыргызстане, представителей местной вертикали власти.



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Президент в четверг назначил нового ректора вуза. Им стал бывший заместитель министра информации.
 
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