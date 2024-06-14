«В моем личном управлении больше $10 миллионов». Как парень из Питера зарабатывает по 100-200% годовых трейдингом на Мосбирже

Источник материала: ProBusiness



Иван Попов. Фото из личного архива героя.

Многие предприниматели, построив хороший бизнес и заработав немалые деньги, не всегда знают, как дальше распоряжаться ими, куда инвестировать. Именно этим занимаются трейдеры — профессионалы, которые ежедневно анализируют рынки, принимают взвешенные решения и управляют крупными капиталами, чтобы увеличить доходы и минимизировать риски. Тем временем для большинства людей в СНГ трейдинг остается примерно «аналогом игры в казино», хотя в реальности это сложная и ответственная работа, требующая глубоких знаний и быстрой реакции. Чтобы развенчать все мифы и узнать побольше об этой работе «Про бизнес» поговорил с Иваном Поповым, профессиональным трейдером на Мосбирже, основателем проекта Black Swan Trade, который пришел в индустрию еще школьником, но за 6 лет многому научился, управляя многомиллионными активами и используя современные технологии. Читайте о секретах профессии, психологии больших денег и лайфхаках по инвестициям в условиях санкций.

Особенно актуальным это стало сейчас, поскольку в процессе подготовки статьи США ввели санкции в отношении Московской биржи. В итоге она была вынуждена остановить торги по долларом и евро с 13 июня 2024 года.

Данная статья не является рекомендацией для инвестиций и не призывает рисковать личными либо корпоративными активами.

«Настоящий трейдер — это тот, кому доверяют деньги, и кто живет на прибыль от своих сделок»

— Многие думают, что трейдинг — это просто игра на бирже по аналогии с казино, но на самом деле это серьезная работа. Трейдинг можно сравнить с бизнесом, где ты постоянно рискуешь своими деньгами, делая ставки на свои прогнозы о том, куда пойдет рынок. Это может быть ставка на рост или падение акций, на волатильность рынка или на разницу между различными финансовыми инструментами. Вариантов действительно много, но суть одна — предсказать движение рынка и заработать на этом.

Мой путь в профессию начался с момента, когда я стал стабильно зарабатывать на трейдинге. Сначала ходил на стажировки, а потом начал вести счета проп-компаний и привлекать инвесторов. Настоящий трейдер — это тот, кому доверяют деньги, и кто живет на прибыль от своих сделок. Когда тебе доверяют большие суммы денег, важно грамотно договариваться с инвесторами. Инвестор — это не кредитор. Он несет либо полные, либо частичные риски. Я всегда договариваюсь так, чтобы не брать на себя больше рисков, чем могу себе позволить. Это важно для снижения стресса. Если ты понимаешь, что на тебе есть обязательства, которые ты не сможешь выполнить, это ни к чему хорошему не приведет. Также важно быть социализированным. Одиночкам всегда тяжело, а в команде легче справляться с трудностями. Если ты ответственный человек, то в трудную минуту коллеги могут прийти на помощь.





Первые серьезные деньги я заработал в апреле 2018 года на так называемом «черном лебеде» — непредсказуемом событии, которое сильно влияет на рынок. Тогда США ввели санкции против нескольких крупных российских деятелей, включая бизнесменов и топ-менеджеров. В пятницу, когда было объявлено о санкциях, рынок отреагировал слабо, но за выходные инвесторы осознали серьезность ситуации — и в понедельник началась настоящая паника. Акции многих российских компаний обвалились, а доллар и евро резко выросли по отношению к рублю.

Тогда я учился в 11 классе, внимательно отслеживал ситуацию и, вложившись в правильные активы, за пару часов заработал рекордные для меня ₽100 тысяч. Этот опыт стал переломным моментом. Я понял, что могу успешно предсказывать движения рынка и извлекать из этого прибыль.

Сейчас мой день в трейдинге начинается с того, что я настраиваю свое рабочее пространство. У меня несколько мониторов, на которых залогинены и настроены торговые терминалы. Я использую четыре терминала и три новостных сайта, а также несколько телеграм-каналов. Среди них я могу порекомендовать телеграм-канал «Сигналы РЦБ» для российского фондового рынка — он самый быстрый и лучший. Также есть MarketTwits. Статистику лучше всего смотреть на investing.com. Котировки я анализирую в терминале Quick, MetaTrader и платформе TradingView. Эти инструменты я использую ежедневно. Новости политического характера, которые могут повлиять на рынок, я тоже отслеживаю. С недавнего времени в аналитике новостей мне помогает искусственный интеллект. Например, если выходит новость о том, что крупная компания объявила о банкротстве, сервис ИИ, которым я пользуюсь, сразу же анализирует эту информацию и дает рекомендации по тому, как это событие может повлиять на акции компании и связанные с ней активы. Это особенно важно в условиях высокой волатильности, когда каждая минута может быть решающей.





Умные и богатые ребята пока что не доверяют большие суммы денег искусственному интеллекту, потому что есть опасения, что машина может сойти с ума и потерять все, но на уровне информационно консультанта ИИ активно используется — это очень эффективная механика.

«Главная компетенция трейдера, которую машина пока не сможет заменить — это креатив и насмотренность в индустрии»

Робот может давать анализ, заниматься риск-менеджментом и исполнением сделок, пока ты задаешь ему стратегию, и он действует по ней, но придумать что-то новое может только человек. В моем окружении нет компаний, которые бы генерировали стратегии при помощи ИИ. Думаю, даже в самых продвинутых западных компаниях, где технологии на высшем уровне, все равно главную роль играет отдел креативщиков, трейдеров и аналитиков, которые формируют правила торговых стратегий, а уже под них настраивается все остальное. Главная компетенция трейдера, которую машина пока не сможет заменить — это креатив и насмотренность в индустрии.





В своих стратегиях торговли многие трейдеры делают ставку на анализ цены, но я предпочитаю уделять больше внимания временным промежуткам торговли. Чтобы эффективно торговать, я разделяю свои графики на три основные временные сессии в течение рабочего дня: европейскую, азиатскую и американскую. Каждая из этих сессий имеет свои особенности и может сильно влиять на рынок. Например, европейская сессия часто определяет тренд на весь день, так как в это время открываются многие крупные европейские биржи, такие как Лондонская и Франкфуртская. Азиатская сессия, в свою очередь, может быть более спокойной, но тоже важной, особенно если учитывать, что в это время активно торгуются японские и китайские акции. В моменты открытия и закрытия торгов часто происходят резкие движения цен из-за большого объема ордеров, поступающих на рынок.

«Конечно, всегда есть и ощутимые падения»

За годы в трейдинге у меня было много ключевых моментов. Один из самых значимых — начало пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Пандемия вызвала хаос на мировых рынках, и инвесторы паниковали. Я же видел в этом возможность, много времени проведя за анализом ситуации и разработкой торгового плана. В итоге, когда рынок открылся после длинных выходных, я смог реализовать свои стратегии и получил значительную прибыль. Буквально за 2−3 дня я смог заработать ₽1,5 млн — это был большой успех.

Конечно, всегда есть и ощутимые падения. Например, в 2019 году я потерял около ₽400 тысяч из-за глупой ошибки. Я увидел, что акция Роснефти сильно упала, и решил, что фьючерс тоже должен упасть, но не учел, что это было связано с выплатой дивидендов, которые уже были заложены в цену. В результате я продал фьючерсы по невыгодной цене и понес значительные убытки. Этот урок научил меня быть внимательнее и тщательно проверять всю информацию перед принятием решения. Такие ошибки учат и закаляют, главное — делать выводы и не повторять их в будущем.

Еще одним значительным событием для торговли на Мосбирже стало 24 февраля 2022 года. Рынок практически остановился на месяц. Назрел серьезный кризис среди трейдеров и инвесторов. Это было время, когда торговля стала крайне волатильной, и те, кто мог быстро адаптироваться, имели возможность получить значительную прибыль. Арбитражные стратегии, которые основываются на покупке и продаже одинаковых активов в разных местах с целью получения прибыли от разницы в ценах, были особенно эффективны. Не хуже себя показали скальперские стратегии, предполагающие множество быстрых сделок в течение дня.

В первый день после возобновления торгов я смог заработать свой рекорд по доходам, но обратная сторона тоже была: многие привычные стратегии вскоре перестали работать из-за изоляции российского рынка от мирового.





Ранее мы с командой активно использовали глобальные индексы и цены на нефть, золото и другие товары для прогнозирования движений на российском рынке. Эта связь была разорвана, и инструменты, которые работали годами, внезапно перестали быть эффективными. Например, раньше цена на нефть марки Brent напрямую влияла на акции российских нефтяных компаний. После введения санкций и изоляции рынок перестал реагировать на внешние сигналы так, как раньше. Мне пришлось адаптироваться и искать новые возможности для заработка. Одним из таких направлений стало участие в IPO (первичном размещении акций). В условиях ограниченного доступа к международным рынкам, российские компании стали выходить на внутренний рынок с предложениями для местных инвесторов. Я стал активно участвовать в этих размещениях, что позволило находить интересные инвестиционные возможности и получать прибыль. Еще одним важным направлением стала торговля новыми альтернативными валютами, такими как китайский юань. За последнее время его доля в торгах значительно увеличилась и открылись возможности по стабильному заработку. Кроме того, изменился подход к управлению рисками. В условиях высокой неопределенности и волатильности я стал использовать более консервативные стратегии и уделять больше внимания диверсификации портфеля. Это позволило снизить потенциальные потери и стабилизировать доходность.

«Хочешь заработать на инвестициях как любитель — не пытайся угадать движение рынка»

Для меня трейдинг не просто работа — это страсть, которая позволяет мне постоянно развиваться и находить новые возможности для заработка. Сейчас в моем управлении находится около $ 10 млн, но если учитывать весь капитал нашей команды, включая привлеченные средства инвесторов, эта сумма приближается к $ 100 млн. Мы достигаем доходности в 100−150−200% годовых благодаря нашим методикам и использованию современных технологий. Но еще раз хочу подчеркнуть, что настоящий трейдинг — это не хобби, а серьезная работа, требующая глубоких знаний, дисциплины и умения принимать взвешенные решения. Если у вас есть основная работа, но вы хотите заниматься инвестициями, не пытайтесь угадывать рынок. Лучше регулярно откладывать часть дохода и инвестировать в разные акции и облигации. Это поможет создать диверсифицированный портфель и минимизировать риски. Например, американцы проводили исследование, в котором сравнили три стратегии: регулярные инвестиции, хранение денег на депозите и попытка угадывать дно кризиса. Человек, который просто планомерно вкладывал деньги с зарплаты в акции, обогнал по доходности даже того, кто успешно угадывал дно каждого кризиса. Лучший вариант стать профессиональным трейдером — присоединиться к команде профессионалов в проп-компаниях, которые предоставляют идеальные условия для трейдеров. В таких компаниях есть поддержка, контроль и возможность учиться у опытных коллег. Особенно важна командная работа для тех, кто занимается скальпингом — стратегией, основанной на множестве сделок за короткий промежуток времени. Скальпинг требует быстроты и точности, и в одиночку этим заниматься крайне рискованно.

В команде трейдеров обычно существует четкое разделение ролей, что позволяет охватывать бóльший рынок и работать более эффективно. Например, одни трейдеры специализируются на мониторинге новостей и анализе событий, которые могут повлиять на рынок. Они следят за экономическими отчетами или политическими заявлениями, чтобы своевременно информировать команду о потенциальных изменениях на рынке. Другие трейдеры занимаются автоматизацией торговых процессов. Они разрабатывают алгоритмы торговых ботов, которые могут выполнять сделки с высокой скоростью и точностью. Эти системы анализируют большие объемы данных, выявляют закономерности и делают прогнозы, что позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегических решениях, а не на рутинных операциях. Автоматизация значительно ускоряет процесс торговли и снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. Кроме того, в команде всегда есть специалисты по контролю рисков. Их задача — следить за тем, чтобы ни один трейдер не превышал установленные лимиты и не подвергал капитал излишнему риску. Они анализируют позиции каждого сотрудника, оценивают потенциальные убытки и разрабатывают стратегии по их минимизации.

Контроль рисков — это одна из самых важных функций в трейдинге, так как она позволяет сохранить капитал и обеспечивать устойчивое развитие.

Непосредственным заключением сделок занимаются трейдеры, которые специализируются на конкретных финансовых инструментах или рынках. Например, один трейдер может быть экспертом в анализе валютного рынка, другой — в торговле акциями, третий — в деривативах (контракт между продавцом и покупателем актива). Вместе они могут охватить бóльший объем информации и использовать более широкий спектр стратегий. Это значительно увеличивает шансы на успех и позволяет команде добиваться стабильных результатов.





Работа в команде также обеспечивает моральную поддержку и помогает справляться со стрессом, который неизбежно сопутствует трейдингу. Понимание того, что рядом есть коллеги, готовые помочь и поддержать в трудную минуту, придает уверенности и позволяет сосредоточиться на выполнении своих задач. В итоге трейдинг становится не просто работой, а увлекательным процессом, в котором каждый участник команды играет важную роль и вносит свой вклад в общий успех.

Я религиозный человек и считаю, что трейдеры делают полезное дело. Мы повышаем ликвидность экономики и помогаем бизнесам фиксировать свои риски. Когда компании могут зафиксировать цену на свои товары или сырье, это позволяет им планировать свою деятельность и избегать резких колебаний цен. Например, нефтедобывающие компании могут зафиксировать цену на нефть, чтобы защитить себя от падения цен. Это помогает им стабильно работать и развиваться. Мы предоставляем эту возможность, и это морально оправданная работа. Совесть меня здесь не грызет, потому что я понимаю, что делаю важное дело для экономики. На рынке всегда есть риски, и каждый участник должен осознавать их и принимать ответственность за свои решения. Я никогда не беру на себя больше рисков, чем могу себе позволить, и всегда стараюсь действовать честно и прозрачно по отношению к своим инвесторам и партнерам.