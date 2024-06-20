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Спасательный отряд СНГ создадут для борьбы с природными катаклизмами

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет перенимать опыт России и Казахстана в ликвидации последствий паводков. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Вадим Синявский. В Минске прошел Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников Содружества. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Бороться с природными катаклизмами и чрезвычайными ситуациями поможет и совместный спасательный отряд СНГ. О его создании договорились руководители МЧС стран объединения. Они уверены: такой формат совместной работы эффективен. Сводный отряд спасателей проведет учения уже в мае следующего года. Они пройдут на базе Ногинского центра в Подмосковье.

«Этот полигон позволяет провести, сделать вводные задачи для выполнения операций чрезвычайного характера различные. Там есть водоемы, завалы – все что необходимо для проведения этих учений. Такие учения проводились крайний раз в 2021 году, участниками этих учений была Беларусь, Россия, Казахстан и Узбекистан. Они имели отклик достаточно высокий», – рассказал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Александр Куренков.

«За годы работы накопился серьезный опыт в развитии спасательных ведомств, поэтому нам есть, чем поделиться – опытом работы каждого министерства по чрезвычайным ситуациям наших стран. В вопросах предупреждения, профилактики чрезвычайных ситуаций, в вопросах реагирования и ликвидации», – отметил министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский.

Акцент – и на техническое обеспечение спасателей. Беларусь готова поставлять пожарную технику в страны Содружества. Так, на одном из предприятий создали машину с 52-метровой лестницей. Новинка проходит испытания. Она способна доставить спасателей на 18-й этаж здания.

Заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников СНГ прошло в 36-й раз.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске прошел межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников Содружества.
 
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