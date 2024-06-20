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Спасательный отряд СНГ создадут для борьбы с природными катаклизмами
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь будет перенимать опыт России и Казахстана в ликвидации последствий паводков. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Вадим Синявский. В Минске прошел Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников Содружества. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Бороться с природными катаклизмами и чрезвычайными ситуациями поможет и совместный спасательный отряд СНГ. О его создании договорились руководители МЧС стран объединения. Они уверены: такой формат совместной работы эффективен. Сводный отряд спасателей проведет учения уже в мае следующего года. Они пройдут на базе Ногинского центра в Подмосковье.
Акцент – и на техническое обеспечение спасателей. Беларусь готова поставлять пожарную технику в страны Содружества. Так, на одном из предприятий создали машину с 52-метровой лестницей. Новинка проходит испытания. Она способна доставить спасателей на 18-й этаж здания.
Заседание Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников СНГ прошло в 36-й раз.
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В Минске прошел межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников Содружества.
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