Спасательный отряд СНГ создадут для борьбы с природными катаклизмами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь будет перенимать опыт России и Казахстана в ликвидации последствий паводков. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Вадим Синявский. В Минске прошел Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера государств-участников Содружества. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Бороться с природными катаклизмами и чрезвычайными ситуациями поможет и совместный спасательный отряд СНГ. О его создании договорились руководители МЧС стран объединения. Они уверены: такой формат совместной работы эффективен. Сводный отряд спасателей проведет учения уже в мае следующего года. Они пройдут на базе Ногинского центра в Подмосковье.