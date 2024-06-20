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Студотряды в Беларуси приступили к работе: как и где зарабатывает молодежь?

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси молодые люди из студенческих отрядов приступили к работе. Они помогают на предприятиях, заводах и в организациях по всей стране. На что потратят заработанные деньги студотрядовцы, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Бесплатно посмотреть на животных и заработать деньги на мечту – это главная мотивация для Милены Дерюги. С друзьями помогает в Минском зоопарке: сажает и поливает цветы, красит ограждения. Девушка признается: работа совсем не сложная и приносит ей удовольствие.

«В деревне у бабушки тоже ухаживаю за животными: кормлю их, убираюсь и всякое разное», – рассказала ученица Минского строительного колледжа Милена Дерюга.

Для зоопарка тоже есть своя выгода. С приходом тепла стало больше хлопот. Студотряды помогают подмести, прибрать или перестроить, а вот в вольеры с дикими животными молодежь не пускают – слишком рискованно.

«Перед началом работ проводят вводный инструктаж, а первичный инструктаж уже непосредственно проводит человек, который за них отвечает и дает ежедневные задания», – объяснил заместитель директора Минского зоопарка Андрей Кастюк.

Воспитание детей в санаториях или строительство станции метро – помощь может быть разной. В этом году заявки в студенческие отряды подали около 30 тысяч молодых людей, а после трудного рабочего дня для них готовят развлечения.

«Футбольный матч, посещение боулинга, посещение аквапарка, диалоговая площадка – много разнообразных мероприятий на сегодняшний день предлагает Союз молодежи», – заявила начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Заводского района Минска Татьяна Мелешко.

Работать в Беларуси можно с 14 лет. Крепкое здоровье и положительные оценки – это главные критерии при отборе молодых людей в студенческие отряды.



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Теги: Минск
 
 
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Работать в республике можно с 14 лет. Крепкое здоровье и положительные оценки – главные критерии при отборе молодых людей в студенческие отряды.
 
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