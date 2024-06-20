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Студотряды в Беларуси приступили к работе: как и где зарабатывает молодежь?
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бесплатно посмотреть на животных и заработать деньги на мечту – это главная мотивация для Милены Дерюги. С друзьями помогает в Минском зоопарке: сажает и поливает цветы, красит ограждения. Девушка признается: работа совсем не сложная и приносит ей удовольствие.
Для зоопарка тоже есть своя выгода. С приходом тепла стало больше хлопот. Студотряды помогают подмести, прибрать или перестроить, а вот в вольеры с дикими животными молодежь не пускают – слишком рискованно.
Воспитание детей в санаториях или строительство станции метро – помощь может быть разной. В этом году заявки в студенческие отряды подали около 30 тысяч молодых людей, а после трудного рабочего дня для них готовят развлечения.
Работать в Беларуси можно с 14 лет. Крепкое здоровье и положительные оценки – это главные критерии при отборе молодых людей в студенческие отряды.
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Работать в республике можно с 14 лет. Крепкое здоровье и положительные оценки – главные критерии при отборе молодых людей в студенческие отряды.
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