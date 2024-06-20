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Кубок по пожарно-спасательному спорту: в первенстве участвуют 10 команд из России и Беларуси
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске стартовал Кубок по
Задача участников: как можно быстрее добраться до башни с лестницей в руках и взобраться на четвертый этаж. Одной силы здесь будет мало, необходимы еще выносливость, координация и умение совладать со своими эмоциями.
В соревнованиях участвуют 10 команд из Беларуси и России. Побороться за первенство приехали как мужские, так и женские сборные.
Главный критерий для жюри – скорость. Именно она помогает в работе спасателей в экстремальных ситуациях.
Соревнования проходят несколько дней. Впереди у спасателей: полоса препятствий и эстафета. Финальным испытанием Кубка станет боевое развертывание.
Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту – это отборочный этап и подготовка к чемпионату мира. Решающие соревнования пройдут в Китае в сентябре.
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Задача участников в первом этапе: как можно быстрее добраться до башни с лестницей в руках и взобраться на четвертый этаж.
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