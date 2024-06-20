Кубок по пожарно-спасательному спорту: в первенстве участвуют 10 команд из России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал Кубок по пожарно-спасательному спорту . Здесь собрались участники из Беларуси и России. О первом этапе соревнований рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Задача участников: как можно быстрее добраться до башни с лестницей в руках и взобраться на четвертый этаж. Одной силы здесь будет мало, необходимы еще выносливость, координация и умение совладать со своими эмоциями.

«Когда дают старт, адреналин уже весь вышел – ты бежишь спокойно. В принципе, я – достаточно опытный спортсмен, поэтому стараюсь оставлять все эмоции до старта», – рассказал капитан сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Никита Черепко.

В соревнованиях участвуют 10 команд из Беларуси и России. Побороться за первенство приехали как мужские, так и женские сборные.

«Помимо технических элементов, еще очень сильно давит психология команды. Возьмем, например, четвертый этап – до него уже пробежали три человека, и ему нельзя никак накосячить, потому что все сокомандники сделали свою работу идеально», – объяснил участник сборной России по пожарно-спасательному спорту Михаил Бойцов.

Главный критерий для жюри – скорость. Именно она помогает в работе спасателей в экстремальных ситуациях.

«Данный вид спорта – это спорт во имя спасения человеческих жизней. Очень много примеров, где пожарные спасли детей, людей разного возраста, работая со штурмовыми лестницами», – отметил директор Международной федерации пожарных и спасателей, главный судья соревнований Андрей Калинин.

Соревнования проходят несколько дней. Впереди у спасателей: полоса препятствий и эстафета. Финальным испытанием Кубка станет боевое развертывание.

«В Беларуси, где этот спорт очень развит, все условия созданы. Отличное покрытие, отличная башня, судьи квалифицированные. Это соревнования, которые нам были просто необходимы», – заявил главный тренер сборной России по пожарно-спасательному спорту Виктор Маркин.

Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту – это отборочный этап и подготовка к чемпионату мира. Решающие соревнования пройдут в Китае в сентябре.