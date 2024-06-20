ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кубок по пожарно-спасательному спорту: в первенстве участвуют 10 команд из России и Беларуси

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кубок по пожарно-спасательному спорту: в первенстве участвуют 10 команд из России и Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Минске стартовал Кубок по пожарно-спасательному спорту. Здесь собрались участники из Беларуси и России. О первом этапе соревнований рассказала корреспондент «МИР 24» Алина Трус.

Задача участников: как можно быстрее добраться до башни с лестницей в руках и взобраться на четвертый этаж. Одной силы здесь будет мало, необходимы еще выносливость, координация и умение совладать со своими эмоциями.

«Когда дают старт, адреналин уже весь вышел – ты бежишь спокойно. В принципе, я – достаточно опытный спортсмен, поэтому стараюсь оставлять все эмоции до старта», – рассказал капитан сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Никита Черепко.

В соревнованиях участвуют 10 команд из Беларуси и России. Побороться за первенство приехали как мужские, так и женские сборные.

«Помимо технических элементов, еще очень сильно давит психология команды. Возьмем, например, четвертый этап – до него уже пробежали три человека, и ему нельзя никак накосячить, потому что все сокомандники сделали свою работу идеально», – объяснил участник сборной России по пожарно-спасательному спорту Михаил Бойцов.

Главный критерий для жюри – скорость. Именно она помогает в работе спасателей в экстремальных ситуациях.

«Данный вид спорта – это спорт во имя спасения человеческих жизней. Очень много примеров, где пожарные спасли детей, людей разного возраста, работая со штурмовыми лестницами», – отметил директор Международной федерации пожарных и спасателей, главный судья соревнований Андрей Калинин.

Соревнования проходят несколько дней. Впереди у спасателей: полоса препятствий и эстафета. Финальным испытанием Кубка станет боевое развертывание.

«В Беларуси, где этот спорт очень развит, все условия созданы. Отличное покрытие, отличная башня, судьи квалифицированные. Это соревнования, которые нам были просто необходимы», – заявил главный тренер сборной России по пожарно-спасательному спорту Виктор Маркин.

Кубок Беларуси по пожарно-спасательному спорту – это отборочный этап и подготовка к чемпионату мира. Решающие соревнования пройдут в Китае в сентябре.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задача участников в первом этапе: как можно быстрее добраться до башни с лестницей в руках и взобраться на четвертый этаж.
 
Новости дня
Новости разные
 
Студотряды в Беларуси приступили к работе: как и где зарабатывает молодежь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.06.2024
Mir24.TV Belarus
20.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика