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Лукашенко оценил начало уборочной кампании в Гродненской и Брестской областях

20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил начало уборочной кампании в Гродненской и Брестской областях
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил посевы в Гродненской и Брестской областях. В последней аграрии уже приступили к уборке озимого ячменя, передает «МИР 24».

Пока комбайны молотят его в отдельных хозяйствах шести районов. На 293 гектарах убрали более 1300 тонн этого зерна. Сейчас урожай собирают с подгоревших участков. Поэтому показатель не максимальный. А всего зерновые и зернобобовые культуры в Брестской области высажены на 402 тысячах гектаров. Площадь больше, чем в прошлом году. В регионе также выращивают гречиху, овес, пшеницу, рожь, рапс, кукурузу, овощи.



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В Брестской области аграрии уже приступили к уборке озимого ячменя. На 293 гектарах получили более 1300 тонн этого зерна.
 
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