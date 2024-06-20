Лукашенко оценил начало уборочной кампании в Гродненской и Брестской областях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил посевы в Гродненской и Брестской областях. В последней аграрии уже приступили к уборке озимого ячменя, передает «МИР 24».

Пока комбайны молотят его в отдельных хозяйствах шести районов. На 293 гектарах убрали более 1300 тонн этого зерна. Сейчас урожай собирают с подгоревших участков. Поэтому показатель не максимальный. А всего зерновые и зернобобовые культуры в Брестской области высажены на 402 тысячах гектаров. Площадь больше, чем в прошлом году. В регионе также выращивают гречиху, овес, пшеницу, рожь, рапс, кукурузу, овощи.