Правительство Беларуси отчиталось о работе в соцсфере: индексация пенсий, модернизация здравоохранения и поступление в вузы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вступительная кампания в ВУЗы, повышение пенсий и модернизация системы здравоохранения . Правительство Беларуси отчиталось перед парламентариями о работе. На вопросы депутатов и сенаторов ответил вице-премьер. О встрече в Овальном зале Дома правительства рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В белорусской системе образования самый активный сезон. Абитуриенты уже написали централизованные экзамены и тестирования. В этом году задания и систему подсчета баллов подкорректировали – она стала прозрачнее. Меняются и подходы приема в университеты.

«Практически на три тысячи увеличилось число бюджетных мест в наших ВУЗах. В первую очередь порядка 800 мест – на педагогические специальности во все ВУЗы. Они практически равномерно распределены по нашей стране. Примерно на полтысячи мы увеличили прием на инженерные специальности и около 300 новых мест – на медицинские. Под нужды нашей экономики, нашего общества, тех специалистов, которых уже сегодня ждут в наших организациях», – заявил министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец.

«Острый» вопрос поступил от депутатов о посредниках в займе денег. Некоторые компании предоставляют белорусам «быстрые» кредиты в обход банков. Такие схемы часто мошеннические. Парламентарии уверены: проблему нужно решать радикально.

«Всех этих посреднических услуг – это мое мнение и мнение многих людей – должно быть поменьше. Надо делать так, чтобы люди могли напрямую получать то, что дает им государство, в том числе наша банковская система. Вообще часть этой сферы необходимо запретить, чтобы обращались непосредственно в банки», – подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Правительство отчиталось перед парламентариями и о готовности к изменению размера пенсий и больничных. По указу президента, они вырастут со следующего месяца. Так, выплаты пенсионерам станут больше на 6%. Легче станет и тем, кто временно не может работать по состоянию здоровья.

«Будет произведен расчет 100% начислений за больничный лист среднедневного заработка за каждый день, удостоверяющий листок нетрудоспособности, лицам, которые имеют стаж более 10 лет, и 80% – лицам, которые имеют стаж менее 10 лет», – сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Сенько.

«Решение о дальнейшем повышении пенсий будет приниматься с учетом динамики доходной части бюджета фонда соцзащиты и, прежде всего, из-за увеличения в стране уровня заработной платы. Думаю, что по итогам текущего года рост пенсионных выплат составит не менее 15%», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Глобальная перезагрузка происходит и в здравоохранении. Так, в сельской местности модернизируют фельдшерско-акушерские пункты. За год новый облик уже обрели 1,5 тысячи из них. Отремонтировали и более 140 региональных больниц. Оперативно решать вопросы в этой сфере от правительства требует и президент страны. В Беларуси за год также появилось 26 новых больниц, закуплено и новое медицинское оборудование.