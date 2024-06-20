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Правительство Беларуси отчиталось о работе в соцсфере: индексация пенсий, модернизация здравоохранения и поступление в вузы
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вступительная кампания в ВУЗы, повышение пенсий и
В белорусской системе образования самый активный сезон. Абитуриенты уже написали централизованные экзамены и тестирования. В этом году задания и систему подсчета баллов подкорректировали – она стала прозрачнее. Меняются и подходы приема в университеты.
«Острый» вопрос поступил от депутатов о посредниках в займе денег. Некоторые компании предоставляют белорусам «быстрые» кредиты в обход банков. Такие схемы часто мошеннические. Парламентарии уверены: проблему нужно решать радикально.
Правительство отчиталось перед парламентариями и о готовности к изменению размера пенсий и больничных. По указу президента, они вырастут со следующего месяца. Так, выплаты пенсионерам станут больше на 6%. Легче станет и тем, кто временно не может работать по состоянию здоровья.
«Решение о дальнейшем повышении пенсий будет приниматься с учетом динамики доходной части бюджета фонда соцзащиты и, прежде всего, из-за увеличения в стране уровня заработной платы. Думаю, что по итогам текущего года рост пенсионных выплат составит не менее 15%», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко.
Глобальная перезагрузка происходит и в здравоохранении. Так, в сельской местности модернизируют фельдшерско-акушерские пункты. За год новый облик уже обрели 1,5 тысячи из них. Отремонтировали и более 140 региональных больниц. Оперативно решать вопросы в этой сфере от правительства требует и президент страны. В Беларуси за год также появилось 26 новых больниц, закуплено и новое медицинское оборудование.
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Правительство Беларуси отчиталось о работе в соцсфере: индексация пенсий, модернизация здравоохранения и поступление в вузы
Заседание состоялось в Овальном зале Дома правительства. На вопросы депутатов и сенаторов ответил вице-премьер.
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