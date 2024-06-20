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«Вахта памяти»: поисковики Беларуси и Казахстана отправились в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны
20.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Республиканская «Вахта памяти» стартовала в Могилевской области Беларуси. Поисковики отправились в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны. Это часть патриотической акции «Беларусь помнит», рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
За работой – профессиональные поисковики. На исследование территории у них – около недели.
В Горецком районе шли самые ожесточенные бои в начале Великой Отечественной, и в конце – при его освобождении.
Участие в «Вахте памяти» принимают волонтеры из Беларуси и Казахстана. Поисковики надеются найти останки погибших, установить их имена и перезахоронить на родной земле.
В этом году
Эта экспедиция – второй этап акции. Первая прошла в Гомельской области на мемориальном комплексе «Багратион».
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«Вахта памяти»: поисковики Беларуси и Казахстана отправились в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны
В этом году Беларусь отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Акцию «Беларусь помнит» проведут по всей стране.
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