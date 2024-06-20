«Вахта памяти»: поисковики Беларуси и Казахстана отправились в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республиканская «Вахта памяти» стартовала в Могилевской области Беларуси. Поисковики отправились в экспедицию по местам боев Великой Отечественной войны. Это часть патриотической акции «Беларусь помнит», рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

За работой – профессиональные поисковики. На исследование территории у них – около недели.

«На протяжении 80 лет не прекращается в той или иной форме поисковая работа. Ребят, которых находим, поднимаем, меньше не становится. Война это такое дело, что миллионы и миллионы людских судеб оборвались», – рассказал руководитель поисковой группы Александр Дударенок.

В Горецком районе шли самые ожесточенные бои в начале Великой Отечественной, и в конце – при его освобождении.

«Еще яркий пример: здесь свой первый бой приняла польская дивизия имени Тадеуша Костюшко. Мы плечом к плечу освобождали нашу республику, а затем Польшу и вместе ломали хребет нацизму», – отметил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Республики Беларусь Сергей Корнев.

Участие в «Вахте памяти» принимают волонтеры из Беларуси и Казахстана. Поисковики надеются найти останки погибших, установить их имена и перезахоронить на родной земле.

«Выбор был не случаен, потому как проходили наши казахстанцы, дивизия воевала. Наши деды выполнили отцовский долг, а мы выполняем сыновий. Они не должны лежать без вести пропавшие на полях сражений. Мы, благодарные потомки, хотим найти и вернуть их на родину», – заявил командир поискового отряда Александр Шитов.

В этом году республика отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков . Акцию «Беларусь помнит» проведут по всей стране. У воинского мемориала «Звезда» недалеко от места раскопок поисковики почтили память погибших минутой молчания и провели митинг-реквием. Здесь, в братской могиле, покоятся более 800 советских солдат.

Эта экспедиция – второй этап акции. Первая прошла в Гомельской области на мемориальном комплексе «Багратион».