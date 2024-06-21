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Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета

21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении руководителя фракции КПРФ РФ в Госдуме Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщили в пресс-службе главы республики.

Награды политик удостоен «за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран».

Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.



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