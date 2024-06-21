Элементы экипировки наполеоновской армии нашли на дне Березины: вместе работали ученые и дайверы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Борисовском районе Беларуси провели подводную археологическую экспедицию. Вместе работали ученые и дайверы. Искали следы сражений времен Наполеона. В ноябре 1812 года отступавшая из Москвы французская армия при переправе через реку Березину потеряла часть амуниции и свои трофеи, передает «МИР 24».

Основные места переправы наполеоновской армии историкам известны. Задача поисковиков – найти пункты, где солдаты проходили небольшими группами. Поиск провели на месте старых русел. Сейчас это затоки.

«Мы не ищем килограммы ни золото, ни серебра, ни каких-то других драгоценностей. Мы занимаемся нахождением потерянных в результате переправы предметов в конкретном месте для того, чтобы понять ход сражения, где была переправа, где был верхний мост, где был нижним мост, где были броды, почему они находятся здесь», – пояснил инструктор дайвинг-центра, инициатор проекта по развитию подводной археологии Андрей Лихачев.

Работали практически вслепую. Прозрачность воды в регионе до 20 сантиметров и метровый слой ила. В этом году места находок маркировали привязкой к GPS. Точность до сантиметра, чтобы в следующих экспедициях группы не приехали на уже исследованное место. Сначала команда провела разведку – обследовали дно подводными металлодетекторами. А после места детально изучали дайверы.

«Есть несколько точек зрения. Во-первых, отдельные отряды могли переправляться самостоятельно, где лед покрепче, где течение меньше. Учитываем течения и то, что течением детали умерших людей, амуниция могли относиться», – рассказал заведующий центром археологии Беларуси Института истории Национальной академии наук Алексей Авласович.

Экспедиция заняла 10 дней. За это время исследовали около километра реки. Участвовали дайверы-волонтеры: врачи, учители, бизнесмены, офисные работники и студенты. В археологии важны не единичные находки, а их контекст и концентрация. Так можно реконструировать исторические события.



Археологам и историкам предстоит провести анализ найденных артефактов. Это элементы амуниции солдат наполеоновской армии. Найдены также пряжки, пуговицы, пули, детали оружия, кованые гвозди от телег и элементы сундуков.