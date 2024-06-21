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Элементы экипировки наполеоновской армии нашли на дне Березины: вместе работали ученые и дайверы
21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Борисовском районе Беларуси провели подводную археологическую экспедицию. Вместе работали ученые и дайверы. Искали следы сражений времен Наполеона. В ноябре 1812 года отступавшая из Москвы французская армия при переправе через реку Березину потеряла часть амуниции и свои трофеи, передает «МИР 24».
Основные места переправы наполеоновской армии историкам известны. Задача поисковиков – найти пункты, где солдаты проходили небольшими группами. Поиск провели на месте старых русел. Сейчас это затоки.
Работали практически вслепую. Прозрачность воды в регионе до 20 сантиметров и метровый слой ила. В этом году места находок маркировали привязкой к GPS. Точность до сантиметра, чтобы в следующих экспедициях группы не приехали на уже исследованное место. Сначала команда провела разведку – обследовали дно подводными металлодетекторами. А после места детально изучали дайверы.
Экспедиция заняла 10 дней. За это время исследовали около километра реки. Участвовали дайверы-волонтеры: врачи, учители, бизнесмены, офисные работники и студенты. В археологии важны не единичные находки, а их контекст и концентрация. Так можно реконструировать исторические события.
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В ноябре 1812 года отступавшая из Москвы французская армия при переправе через реку потеряла часть амуниции и свои трофеи.
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