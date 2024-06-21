«Тише едут...» Как в Беларуси делают электробусы?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 2016 году белорусское предприятие в Минске, которое выпускает троллейбусы, задумалось над созданием первого белорусского электробуса. На заводе сели за чертежи. Одна из проблем, которую нужно было решить конструкторам – батарея, от которой будет питаться транспорт. В ее решении помогла китайская компания. На тот момент они уже собирали такие аккумуляторы в Беларуси. Электронная начинка полностью белорусская. Разрабатывали и программировали на заводе в Минске. В итоге добились, чтобы компьютер мог прочитать двигатель любого образца.

«Cейчас в основном мы устанавливаем двигатели российского производства. Для белорусского рынка двигатели «Могилевлифтмаша». Бывает, что, исходя из требований заказчика, мы вынуждены устанавливать китайские двигатели», – рассказывает Олег Быцко, заместитель генерального директора по инновационному развитию.

Вместе с разработкой электробуса на предприятии занялись зарядными станциями. Для этого по городскому маршруту установили целую сеть экспресс-зарядок, причем собственного производства. На заводе предложили и более экономичный вариант эксплуатации электробуса. Двадцать километров проехал, затем пять минут на зарядке и снова в путь.

По словам Олега Быцко, принцип тот же, что и у троллейбуса. «А сейчас электробус и срок его службы должен быть не менее 10 лет. Поэтому все узлы рассчитаны под такой срок службы. Соответственно, и батарея, и на электро, и на троллейбусе с автономным ходом должна отработать без плановой замены не менее 10 лет. Исходя из этого и подбираем ячейки и батареи», – говорит он.





В Институте машиностроения Академии наук работают над белорусским легковым электромобилем. Дизайнеры наносят окончательные штрихи на макет. Акцент на бампер и решетку радиатора.

Заместитель начальника Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Вадим Ивченко разъяснил: «И вот после того, как мы его уже довели, собрали, всем показали на выставке, увидели результат, обкатали на полигоне, мы его можем уже показывать заводу и обсуждать его перспективы, постановку на производство, учитывая технологические возможности завода».

В Институте машиностроения научились проводить расчеты прочности в виртуальном режиме. В программу вбивают параметры автомобиля и проводят краш-тест – дешево и сердито! Такое испытание в десять раз дешевле физического. Достоверность практически стопроцентная. Можно моделировать разные ситуации – лобовое столкновение или удар сбоку!





В августе 2022 года президент Беларуси Александр Лукашенко посещает мотовелозавод в Минске. Глава государства явно недоволен положением дел на предприятии. От легендарного мотоцикла ничего не осталось. Все комплектующие импортные, а завод превратился в сборочный цех.

На предприятии зашевелились. Через полтора года вышли на 30% своих комплектующих. Для мотоциклов стали производить фары, щитки и приборную панель. Но этого мало. В ближайшее время предприятие планирует выйти на 50% своих деталей.

Параллельно с этим поставили на конвейер выпуск электросамокатов. Собирают около 40 штук в день. Инженеры усилили раму и гидрозащиту колес. Батарея импортная, но в скором времени планируют производить свою. Для этого на заводе строят лабораторию. У самоката три режима скорости. Есть передний и задний фонарь. Разработчики гарантируют до пяти часов работы.

«Амортизация здесь идет за счет непосредственно самой вилки и конструкции рамы. Допустим, следующая модель «Сябр» уже идет на амортизаторах сзади, спереди. Он рассчитан на более большой вес, то есть конструктивно два разных электросамоката», – объяснили на предприятии.





Сегодня на заводе покупатели. Осматривают новые электробусы. Партия пойдет в Могилевскую область. Там решили постепенно перейти на экотранспорт. Даже цвет заказали – зеленый. Все внимание к аккумуляторам. Их здесь девять, и каждая весом до трехсот килограммов. Многие функции в электробусе взяты из стандартных автобусов. Например, наклон автомобиля при подъезде к остановке. Не забыли и о колясочниках.





Этот автобус рассчитан на 69 мест. Так захотел заказчик. При желании можно и больше. В этой модели больше мест для инвалидов и мам с колясками. А вот сиденья с подогревом в базовой комплектации не планировали. Но если клиент захочет, можно и эту функцию добавить.

Мультируль оборудован кнопками открывания дверей. На экране у водителя виден салон автобуса. Есть камера заднего вида. В общем – полный пакет. Еще одна удобная функция – подогрев щеток лобового стекла. Таким образом снег зимой не собирается на дворниках.

Сегодня электробусы колесят по Беларуси. Можно увидеть их на маршрутах и в российских городах – Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге. На заводе готовится партия для отправки в Краснодар.





А это опытный образец электродвигателя. Ученые Института машиностроения разработали его фактически за год. Вес около 120 килограммов. Задача института – выйти на серийное производство уже в ближайшее время. Ученые дорабатывают конструкторскую документацию для завода.

Заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич отметил: «Под днищем мы ставим батарею, которая тоже содержит полностью нашу электронику, элементы аккумулятора, но они покупные. Но так, в принципе, сейчас работает 90% электромобилей в мире».

Цена такой батареи порядка 30% от стоимости автомобиля. Ученые заявляют, что до следующей зарядки можно проехать около четырехсот километров.

Придумывать электромобиль с нуля в Беларуси не стали. Взяли базу от китайского и заменили бензиновый двигатель. Зачем изобретать велосипед, если под рукой целый завод по производству легковых авто.





За последние пять лет Беларусь тихо, но уверенно давит на газ в сторону экологичного транспорта. Большую часть комплектующих производят сами. Это своего рода подушка безопасности в плане импортозамещения. Экотранспорт без рева двигателя постепенно входит в нашу жизнь.