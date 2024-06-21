ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Июньский ураган в Беларуси: погибла женщина, 82 населенных пункта обесточены

21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Июньский ураган в Беларуси: погибла женщина, 82 населенных пункта обесточены
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь оправляется от последствий разгула стихии, которая пришла на смену жаркой погоде. Больше всего пострадал юго-запад республики. Есть жертвы, повреждены автомобили, повалены деревья, наблюдаются перебои с электричеством, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Спасатели и городские службы страны ликвидируют последствия непогоды. От сильного ветра и ливня с градом в столице повреждены кровли домов и фасады. У местных фермеров уничтожен урожай.

Накануне вечером несколько районов столицы погрузились под воду. В регионах из-за ливня нарушилось движение автобусов и поездов: железные дороги и автотрассы преграждали поваленные деревья. Как только стихия утихла, устранять последствия оперативно выехали коммунальщики и бригады спасателей.

«Работники МЧС активно выезжали на распиловку упавших деревьев, уборку этих деревьев, а также постоянно мониторили и контролировали обстоятельства и обстановку в целом. Все аварийные, спасательные службы продемонстрировали сплоченность и своевременно восстанавливали поврежденную инфраструктуру и организовывали быт наших граждан», – заявил пресс-секретарь МЧС Беларуси Евгений Барановский.

Больше всех непогода затронула Гродненскую область. Там скорость ветра достигала 24 м/с. От стихии пострадали машины, дома, электросети. 82 населенных пункта до сих пор обесточены из-за поврежденных линий электропередачи. Вернуть свет службы обещают уже к концу дня.

«Работать достаточно сложно – очень много завалов деревьев на лесных дорогах. Нашим работникам приходится их разбирать, проводить распиловку деревьев. Но мы нацелены на полное восстановление электроснабжения», – объяснил первый заместитель генерального директора, главный инженер «Белэнерго» Юрий Шмаков.

Внезапный июньский ураган привел и к человеческим жертвам. По данным спасателей, в Зельвенском районе из-за упавшего дерева погибла женщина. Гражданам, чьи дома пострадали от стихии, местные власти обещают помочь устранить последствия. Пока для них работают временные пункты размещения.

Синоптики предупреждают: непогода еще не отступила. В стране сохранен «оранжевый» уровень опасности. Циклон смещается к востоку. К стихийным катаклизмам готовятся службы и жители Могилевской области. Ветер и грозы сохранятся на большей части республики.

А в Москве во время урагана «Эдгар» погибли два человека. Еще 18 человек госпитализированы.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели и городские службы страны ликвидируют последствия непогоды. Больше всех стихия затронула Гродненскую область.
 
Новости дня
Новости разные
 
Входные двери в дом в Москве: надежность и комфорт от Termo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.06.2024
Mir24.TV Belarus
21.06.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика