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Июньский ураган в Беларуси: погибла женщина, 82 населенных пункта обесточены
21.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь оправляется от последствий разгула стихии, которая пришла на смену жаркой погоде. Больше всего пострадал юго-запад республики. Есть жертвы, повреждены автомобили, повалены деревья, наблюдаются перебои с электричеством, рассказала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Спасатели и городские службы страны ликвидируют последствия непогоды. От сильного ветра и ливня с градом в столице повреждены кровли домов и фасады. У местных фермеров уничтожен урожай.
Накануне вечером несколько районов столицы погрузились под воду. В регионах из-за ливня нарушилось движение автобусов и поездов: железные дороги и автотрассы преграждали поваленные деревья. Как только стихия утихла, устранять последствия оперативно выехали коммунальщики и бригады спасателей.
Больше всех непогода затронула Гродненскую область. Там скорость ветра достигала 24 м/с. От стихии пострадали машины, дома, электросети. 82 населенных пункта до сих пор обесточены из-за поврежденных линий электропередачи. Вернуть свет службы обещают уже к концу дня.
Внезапный июньский ураган привел и к человеческим жертвам. По данным спасателей, в Зельвенском районе из-за упавшего дерева погибла женщина. Гражданам, чьи дома пострадали от стихии, местные власти обещают помочь устранить последствия. Пока для них работают временные пункты размещения.
Синоптики предупреждают: непогода еще не отступила. В стране сохранен «оранжевый» уровень опасности. Циклон смещается к востоку. К стихийным катаклизмам готовятся службы и жители Могилевской области. Ветер и грозы сохранятся на большей части республики.
А в Москве во время урагана «Эдгар» погибли два человека. Еще
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Спасатели и городские службы страны ликвидируют последствия непогоды. Больше всех стихия затронула Гродненскую область.
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