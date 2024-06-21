Источник материала: ProBusiness

Mark Formelle открыл уже 17-е производство одежды в Беларуси, на этот раз в Новополоцке. Для небольшого города это очень важное событие, как и для самого бренда. «Про бизнес» побывал на открытии и попытался выяснить у представителей производителя о ситуации в компании и планах развития.

На сегодня Mark Formelle один из крупнейших локальных белорусских брендов одежды, который постепенно растет и перестает быть известным только в Беларуси. За 20 лет работы компания вышла на рынки России, Казахстана, Узбекистана, а также Армении и Грузии. Например, только за 2022 год компания нарастила продажи на российском рынке на 220%. При этом объем поставляемой продукции вырос на 140%, а количество магазинов в стране — на 32 точки. В 2023 году Mark Formelle удвоил прибыль и стал одним из самых быстрорастущих fashion-брендов в СНГ, поставив исторический рекорд в выпуске одежды — свыше 31 млн изделий (рост производства на 11%). Выручка компании за три года выросла в два раза — до $ 121 млн: продажи на белорусском рынке выросли на 20%, на российском — в 3 раза. При этом доля электронной торговли в общих доходах достигла 18%.

На новой фабрике в Новополоцке Mark Formelle развернул импортозамещающее производство отечественной трикотажной продукции. Общая площадь цехов составляет более 1300 кв. м, они оснащены высокотехнологичным оборудованием. Производственная площадка стала 17-й на территории Беларуси. В 2024 году планируется открытие еще двух производств — в Мозыре и Бобруйске.

Новое производство открыли, по словам представителей компании, для «увеличения производственных мощностей, развития легкой промышленности в целом, предоставления новых рабочих мест в регионах с безопасными и комфортными условиями труда». На открытие фабрики ушло 7 месяцев, за которые Mark Formelle произвел ремонтные работы в здании и наладил производственные линии.









— Мы всегда находимся в поиске новых локаций для расширения своей сети, как с точки зрения фирменных магазинов, так и производств, — уточнили сотрудники бренда. — В Новополоцке мы смогли найти подходящее помещение, которое отвечало всем требованиям по безопасности, вместительности и другим важным критериям для дальнейшей комфортной работы наших сотрудников. Строили мы его не с нуля, но полностью проводили капитальный ремонт. На данный момент у нас 21 собственная фабрика, 17 из которых расположено на территории Беларуси, 3 в Узбекистане и 1 в Турции. Это позволило выпустить 31 миллион изделий за 2023 год. Если сравнивать с 2022 годом, то мы выросли на 5 миллионов изделий.









— Это важное событие для Новополоцка и каждого из нас — открытие в городе нового производства одного из ведущих брендов Беларуси. Это станет еще одной визитной карточкой города. Мы все заинтересованы в стремительном развитии Новополоцка, в открытии новых рабочих мест, социальных гарантиях, выпуске качественной импортозамещающей продукции. Все это направлено на стабильность завтрашнего дня и процветание регионов и нашей Родины в целом, — рассказала первый заместитель председателя Новополоцкого горисполкома Наталья Полякова.









Цеха на производстве оснащены современным высокопроизводительным швейным оборудованием фирмы «JUKI» (Япония), фирмы «PEGASUS» (Япония), фирмы «YAMATO» (Япония). Выпускной участок снабжен утюжельными столами, утюгами и парогенераторами Comel. На данный момент работает 4 швейные бригады, планируется набор еще 2 бригад с численностью от 18 до 22 швей. Всего на данный момент на производстве задействовано около 50 человек, еще 100 собираются набрать.





Само производство представляет собой трехэтажное здание с цехами на двух этажах. На 1-м открыт фирменный магазин Mark Formelle. Интересно, что большое внимание в дизайне одежды уделяется белорусской тематике. Так, например, в магазинах компании продаются майки и носки с космической тематикой — отсылка к недавнему полету на орбиту белорусской космонавтки Марии Василевской и запуску носков от Mark Formelle в стратосферу.













В Новополоцке бренд производит верхний трикотажный ассортимент (джемперы, худи, свитшоты, жакеты, платья, брюки и т.д.), а также нижнее белье (бюстгальтеры и трусы).





Mark Formelle ежегодно производит свыше 31 миллиона изделий, которые представлены 170 капсульными коллекциями и 8 линейками продукции: термобелье, одежда для отдыха и сна, одежда для работы и досуга, одежда для спорта, чулочно-носочные изделия, аксессуары, купальники и плавки. В планах у бренда запустить производство постельного белья.

— Мы и далее будем выпускать продукцию высокого качества по доступной цене для всех членов семьи. Большое внимание в своей деятельности мы уже уделяем и будем уделять социально-значимым коллекциям и запускам. Так, например, в 2023 году мы выпустили инклюзивный бюстгальтер с кармашками для вкладышей и протезов в поддержку тех, кто столкнулся с онкологией молочных желез. Конструкторы и технологи бренда регулярно работают над расширением размерного ряда выпускаемых моделей, чтобы абсолютно все могли примерить яркое настроение с Mark Formelle. Своей деятельностью мы доказываем, что «белорусское качество» — не просто красивые слова, а серьезная работа, — говорят представители бренда. — В основе наших коллекций, как и в подходе к сотрудникам, лежат традиционные семейные ценности. Наша команда — это одна большая семья.





Также с самого начала мы хотели, чтобы в наших магазинах одежду мог купить каждый из членов семьи. Всего у нас работает более 7 тысяч сотрудников. И наши руководители постоянно принимают участие в развитии нашего бренда, хотя иногда бытует мнение, что учредители — это люди, которые стоят в сторонке. В нашем случае это не так. Мы стараемся поддерживать наших художников, проводим с ними дизайнерские коллаборации, но также для нас важно раскрывать наших юных звездочек. Мы постоянно проводим конкурс детских рисунков «Каляки Маляки», и лучшие из работ ложат ь ся на полотна нашего бренда. Мы сотрудничаем с местными исполнительными органами власти в регионах по вопросу развития производственных мощностей на территории Беларуси, обеспечению граждан новыми рабочими местами. В ближайшее время мы планируем коллаборацию с Пушкинским музеем, запуск коллекции с Яндекс Плюс.





На вопросы о нюансах производства и продвижения продукции представители компании пока не захотели отвечать.