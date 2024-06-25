«Сам паркуется, все контролирует — еще бы за меня работал». Устроили тест-драйв для FAW Bestune T90

Источник материала: ProBusiness



Дмитрий Альфер, сооснователь «Про бизнес»

Каким должен быть хороший современный кроссовер? Очевидно, он должен сочетать в себе комфорт, безопасность и передовые технологии. Особенно, если за рулем приходится проводить много времени, а прямо из салона иногда и успевать работать и решать управленческие задачи. Таким запросам, пожалуй, соответствует далеко не каждое авто. Решили проверить популярный на белорусском рынке китайский кроссовер FAW Bestune T90 . Сооснователь «Про бизнес» Дмитрий Альфер провел тест-драйв при поддержке компании «ФелОкт-сервис» , которая представляет авто на белорусском рынке.

«Выдохнул с облегчением»

— Все авто у меня были европейскими. Но рынок меняется, это нельзя не заметить. На белорусских дорогах все больше авто китайских брендов. И постепенно даже ярые адепты мировых авто-гигантов начинают присматриваться к доступным на рынке моделям из Поднебесной.





На какую машину я обращу внимание… во вторую очередь? Пожалуй, на ту, которая использует Best Practices лидеров мирового автопрома. Речь не только про китайские авто, но именно среди них встречаются прямо очень добротные новинки, которые сочетают инновации с годами проверенной стабильностью.

Причем Китай по уровню технологий уже делит первые-вторые места на планете всей. Местный автопром давно схантил ведущих дизайнеров и конструкторов со всего мира. Скорее всего, вопрос в маркетинговых стратегиях. Производств в стране огромное количество, и у них разные стратегии и рынки сбыта.





В прошлый раз я тестировал за рулем FAW Bestune B70 — он точно зашел. Поэтому настало время для следующего опыта, я был заинтригован.

FAW Bestune T90 уже некоторое время был у меня в списке авто «на пробу». Наконец появилась возможность почувствовать его, понять, насколько оно соответствует активной городской и деловой жизни и статусу предпринимателя, особенно в условиях напряженного графика.





Как у Т90 дела с дизайном? Скажу честно, забирая авто из салона «ФелОкт», я выдохнул с облегчением. У авто определенно есть собственный стиль и вайб.

Хитро-сощуренные передние фары, радиатор с продольной решеткой. Не скучно, красиво! Это для меня важно. Подумал, что эмоции от авто зависят от твоего настроения. Например, по утрам понедельников экстерьер можно прочесть как энергичный и чуть агрессивный (ну кроссовер же, где один из режимов подвески «спорт»). А по пятницам и субботам — выглядит как семейная машина с дружелюбным и задорным вайбом. При это авто, кажется, способно неплохо разогнаться, судя по чуть скошенному багажнику, не раздутым задним фарам.





Способна ли?! Поехали по рабочим делам, заодно и проверим!

Первые впечатления

Как только садишься в салон, взгляд цепляется за две вещи:

Панорамная крыша разделена на 2 части — для водительского и пассажирского отсеков. Похоже, во всех FAW (и в седанах, и кроссоверах), это одна из отличительных черт.





В машине нет «крутелок», почти не видно кнопок: управление осуществляются через планшет.





Работа кондиционера, регулировка фар, подвески, режим камеры, медиа и т.д. — все в приложении. Интуитивно понятно с первого раза, хотя я привык не только к экрану, но и к кнопкам, датчикам на приборной панели. Отмечу хорошую яркость и быструю отзывчивость экрана. Когда в движении переключаешь кондиционер, например, это важно.





Пространства в авто действительно много. На заднем сидении спокойно разместятся три человека, и еще место для вешалки с пиджаком и рубашкой останется (проверял специально).





Выезжаем на дорогу

В основном я ездил на седанах. По сравнению с ними, обзорность в кроссовере шире. Сидишь выше, видишь дальше и больше. Мне нравится.

Само водительское кресло регулируется по длине ног и высоте спинки. Места для водителя хватает, даже без дополнительных настроек даже. При росте 182 сантиметра я только немного придвинул кресло к рулю, посмотрел в зеркала… можно трогаться.





Кстати про зеркала. Я всегда заморачиваюсь по поводу обзорности: важен и не маленький размер, и хорошее качество самого покрытия. И без принудительного увеличения в основной зоне зеркала!

В этот раз сложностей не возникло. Только немного отрегулировал положение зеркала с кнопки на двери. Срабатывает датчик слепых зон, если рядом проезжает машина.





В машине есть очень полезная опция: во время езды, на планшет выводится изображение авто, которое находится позади тебя или на соседней полосе. При перестроениях, обгонах, торможениях такое предупреждение отлично помогает.

Сначала мы выехали за город, на трассу Р28. Быстро набираем 120 км/ч —

посмотрим на круиз-контроль. Что удобно: сразу можно оценить пользу от проекции на лобовое стекло. При езде на высокой скорости не надо отвлекаться: нажатием кнопки на руле выставляешь ограничение по максимальной скорости. И дальше круиз-контроль сделает все за тебя.





Машина едет устойчиво, шумоизоляция неплохая — я даже не почувствовал, как стал разгонятся. Рекомендую для любителей нарушать скоростной режим пользоваться круиз-контролем, иначе можете и не заметить превышение.

Про разгон до 100 км/ч и высокую скорость надо сказать отдельно. Судя по спросу на авто в Беларуси и России, — бизнесмены активно пересаживаются на кроссоверы. При этом, часть автомобилей, хоть и выглядят как большие и мощные (вес кузова больше, габариты внушительнее), по факту имеют под капотом движки как у седана. Появляется повышенная парусность на скорости, ощущение от устойчивости на трассе странные. Ожидания от внешнего вида и реальность от скоростных характеристик и мощности часто не совпадают.

И вот в этих ожиданиях Т90 — как раз хорош. Это действительно кроссовер: под капотом 2 литра, 250+ лошадиных сил. Вполне хватает! Выезжаешь на трассу за город, разгон до 100 километров секунд за восемь. Держит трассу цепко, устойчиво.





Выставили в навигаторе ближайший поселок — выезжаем на брутальную лесную дорогу. Просвет хороший — автомобиль высокий, по кочкам и грунту нормально едет. Даже немного по мокрому песку прошлись, через стройку коттеджного поселка. Комфорт в салоне не меняется — ощущения, как и на трассе.

Подвеска средней мягкости, не устаешь от езды. Звукоизоляция в норме. Руль кстати можно регулировать по 3-м степеням податливости (жесткости или мягкости). У меня стояла средняя, для управления в городе и сельской местности — вполне отзывчивая.





Дороги за городом — часто узкие. Поищем место, чтобы развернуться. Вы кстати знали, радиус разворота машины не всегда зависит от длины и ширины кузова? Машина может быть небольшая, но разворачиваться, занимая 2,5 полосы! Радиус часто зависит от расположения подвески и ходовых частей. От конструкторской мысли — а значит, от бюджета, который потратил производитель, чтобы создать удобства для водителя.

В кроссовере мне удалось развернуться на проселочной дороге, где места примерно на 1,5 полосы. Считаю, что это удобно. Два часа мы ездили за городом. Пора возвращаться. Рабочие встречи никто не отменял.

Центр города в понедельник утром

Короткие старты и финиши на светофорах и поиск парковок.

Я быстро почувствовал габариты немаленького авто: на перестроениях, остановках, обгонах привыкать к размерам не надо. Чувствуешь, когда надо и не надо совершать маневры.





Перед тест-драйвом менеджеры салона показали мне режим автоматического парковщика. Как он работает? Подъезжаешь к стоянке, выбираешь на планшете нужную опцию, и не спеша едешь вперед. Машина сама найдет свободное место, сообщит об этом. Дальше надо просто сидеть и с интересом смотреть, как руль вращается самостоятельно, а авто заезжает в «гараж» или делает «диагоналку» по всем правилам автошкол.





Передвижной офис

Сразу скажу, что FAW Bestune T90 — рабочий вариант в качестве передвижного офиса. Есть большие подстаканники для кофе, удобные пространства для ключей, телефона, ручки-блокнота.





Подумал: если ехать в командировку и останавливаться в пути отдохнуть — можно смело открывать багажник, садится и уютно работать.





Я поместился без проблем — смотрите сами.

Что по условиям?

Конечно, важно не только то, насколько комфортное, мощное и надежное авто, но и то, насколько оно доступно на сегодняшний день. Первый весомый плюс — авто уже в наличии, ждать месяцами не придется. Но спрос, по словам автодилера, — высокий. На тест-драйв нам пришлось подождать своей очереди.





Есть разные варианты покупки:

Автокредит с первоначальным взносом 0 руб. на срок до 10 лет — официальный дилер предложит рассмотреть более 15 программ кредитования;

Лизинг от 0,01% на срок до 7 лет с первоначальным взносом 10% от стоимости авто;

Есть также возможность покупки в Trade-In: когда вы сдаете свое авто с пробегом в счет приобретения нового. Стоимость б/у авто будет первоначальным взносом.

Дилер дает гарантию на авто на 5 лет или пробег до 150 000 км.

Выводы

Уже очевидно, что китайские автобренды надолго вошли в нашу жизнь. И среди них есть действительно высокоуровневые продукты. Они, пожалуй, способны подвинуть западных конкурентов на нашем рынке.





Думаю, FAW Bestune T90 — как раз такой: стильный, умный, современный, надежный и безопасный. Он хорош и в городе, и на трассе, и на лесной разбитой тропе. В нем комфортны деловые поездки, семейный выезды, повседневные перемещения по городу.

Авто резвое, мощное — настоящий кроссовер, без оговорок. Пространства в салоне и багажнике много — хватит для почти любых задач. Рекомендую попробовать самостоятельно на практике.