Россия поддержит Беларусь на пути вступления в ШОС и БРИКС

«Окажем белорусским союзникам все необходимое содействие в целях их скорейшего полноценного подключения к работе Шанхайской организации сотрудничества , а также к различным механизмам БРИКС. Планируем и далее развивать практику принятий заявлений от имени Союзного государства для распространения на многосторонних площадках», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы уже встраиваемся во многие измерения работы этих организаций и готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями. Белорусская сторона предлагает провести уже 12-13 июля Дни национальных культур стран – участниц ШОС на площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В эти же дни в Беларуси будет проходить и пресс-тур государств – участников ШОС», – подчеркнул министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

По итогам переговоров Сергей Алейник и Сергей Лавров подписали совместный доклад о ситуации с правами человека в ряде западных стран. А также обсудили инициативу Беларуси по разработке Евразийской хартии по построению многополярной и справедливой системы международных отношений.