|
Россия поддержит Беларусь на пути вступления в ШОС и БРИКС
25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Россия асимметрично ответят на незаконное давление Запада. Об этом шла речь на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Алейника и Сергея Лаврова, передает телеканал «МИР 24».
«Окажем белорусским союзникам все необходимое содействие в целях их скорейшего полноценного подключения к работе
По итогам переговоров Сергей Алейник и Сергей Лавров подписали совместный доклад о ситуации с правами человека в ряде западных стран. А также обсудили инициативу Беларуси по разработке Евразийской хартии по построению многополярной и справедливой системы международных отношений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом шла речь на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)