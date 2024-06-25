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Россия поддержит Беларусь на пути вступления в ШОС и БРИКС

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия поддержит Беларусь на пути вступления в ШОС и БРИКС
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь и Россия асимметрично ответят на незаконное давление Запада. Об этом шла речь на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Алейника и Сергея Лаврова, передает телеканал «МИР 24».

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Стороны подчеркнули, что Союзное государство уже зарекомендовало себя как эффективная модель взаимодействия. Товарооборот активно растет, в этом году он превысит прошлогодние 54 миллиарда долларов. Заметна активизация сотрудничества на уровне регионов. Только с начала года Беларусь посетили 45 делегаций из России. Но не только в экономике есть успех. Страны готовы поддерживать друг друга на международной арене.

«Окажем белорусским союзникам все необходимое содействие в целях их скорейшего полноценного подключения к работе Шанхайской организации сотрудничества, а также к различным механизмам БРИКС. Планируем и далее развивать практику принятий заявлений от имени Союзного государства для распространения на многосторонних площадках», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы уже встраиваемся во многие измерения работы этих организаций и готовы наполнять данные структуры новым содержанием и интересными предложениями. Белорусская сторона предлагает провести уже 12-13 июля Дни национальных культур стран – участниц ШОС на площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». В эти же дни в Беларуси будет проходить и пресс-тур государств – участников ШОС», – подчеркнул министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник.

По итогам переговоров Сергей Алейник и Сергей Лавров подписали совместный доклад о ситуации с правами человека в ряде западных стран. А также обсудили инициативу Беларуси по разработке Евразийской хартии по построению многополярной и справедливой системы международных отношений.



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Теги: Витебск
 
 
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Об этом шла речь на встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран.
 
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