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Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в подготовке к вступлению Беларуси в ШОС
26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На саммите ШОС Беларусь планирует
«По Шанхайской организации все решено. Самым первым пунктом будет принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. Весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне с остальными членами», – рассказал Лавров.
«Что касается проблемных каких-то вопросов, наших МИД, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в организациях от ООН до несчастной этой ОБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. Всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы ее способны поддержать», – рассказал Лукашенко.
Президент Беларуси добавил, что признателен российской стороне за масштабное присутствие вооруженных сил и высших должностных лиц на военном параде. Он пройдет в Минске 3 июля в День независимости.
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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия показывают другим странам, как должны развиваться отношения между государствами.
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