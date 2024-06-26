Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в подготовке к вступлению Беларуси в ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На саммите ШОС Беларусь планирует вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества . Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент поблагодарил Россию за поддержку и помощь в подготовке, передает «МИР 24».

«Судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства, и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. На такой конкретной международной площадке, где присутствуют руководители ведущих держав, нам присутствовать важно не только с точки зрения политики и имиджа, но и экономики», – отметил Лукашенко.

«По Шанхайской организации все решено. Самым первым пунктом будет принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. Весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне с остальными членами», – рассказал Лавров.