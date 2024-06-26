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Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в подготовке к вступлению Беларуси в ШОС

26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко поблагодарил Россию за поддержку в подготовке к вступлению Беларуси в ШОС
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

На саммите ШОС Беларусь планирует вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент поблагодарил Россию за поддержку и помощь в подготовке, передает «МИР 24».

«Судя по вашим высказываниям в последнее время, я вижу, что мы выполнили все обязательства, и таких проблем по вступлению Беларуси в ШОС сегодня нет. На такой конкретной международной площадке, где присутствуют руководители ведущих держав, нам присутствовать важно не только с точки зрения политики и имиджа, но и экономики», – отметил Лукашенко.

«По Шанхайской организации все решено. Самым первым пунктом будет принятие Беларуси в полноправные члены ШОС. Весь остальной саммит Беларусь будет участвовать наравне с остальными членами», – рассказал Лавров.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия показывают другим странам, как должны развиваться отношения между государствами. У союзников согласованная позиция на международных площадках, и во многом это заслуга внешнеполитических ведомств двух стран.

«Что касается проблемных каких-то вопросов, наших МИД, внешней политики и нашей работы на международных площадках, в организациях от ООН до несчастной этой ОБСЕ, у нас проблем абсолютно никаких нет. Всегда Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы ее способны поддержать», – рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что признателен российской стороне за масштабное присутствие вооруженных сил и высших должностных лиц на военном параде. Он пройдет в Минске 3 июля в День независимости.



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия показывают другим странам, как должны развиваться отношения между государствами.
 
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