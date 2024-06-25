Команды Беларуси и Грузии дебютируют на Играх «Дети Азии» в Якутске

В Якутске разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. Среди них борьба, самбо, кураш, легкая атлетика, художественная гимнастика, баскетбол 3х3, плавание и национальные виды спорта – такие, как якутские прыжки.

«Первый вид – кылыы. Там скачки на одной ноге. Семь скачков у девушек и 11 у мужчин. На 11 и на семь приземление на обе ноги. Ыстанга – с ноги на ногу, тоже семь или 11. Приземление также на две ноги. И куобах – это на двух ногах прыжки», –рассказала участница соревнований по якутским прыжкам Маргарита Тумакова.

«Дети Азии» известны не только спортивными успехами, но и уникальной традицией зажжения огня Международных игр. Церемония проходит у подножия Ленских столбов. Начинается она с якутского национального обряда благословения – алгыс. Его проводит местный шаман, который поклоняется духу огня и духу местности, а также исполняет круговой танец. Затем он по цепочке передает спортивное пламя хранителям, с которыми огонь совершает путешествие по Республике Саха.