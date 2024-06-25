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Команды Беларуси и Грузии дебютируют на Играх «Дети Азии» в Якутске

25.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Якутске 26 июня начнутся Международные спортивные игры «Дети Азии», передает спортивный обозреватель «МИР 24» Георгий Карпов.

Свои команды прислали 24 страны. Среди них есть дебютанты, например, Беларусь и Грузия.

Все команды уже в Якутске. Одной из последних прибыла сборная Беларуси. В состав команды вошли чемпионы и призеры страны, а также рекордсмены по различным видам спорта в своих возрастных категориях. В команде 144 спортсмена в возрасте до 16 лет. Они представят страну в 12 видах спорта – это половина от всех заявленных дисциплин. Сборная Беларуси получила приглашение в ноябре прошлого года. Тогда спортсмены и начали подготовку.

В Якутске разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта. Среди них борьба, самбо, кураш, легкая атлетика, художественная гимнастика, баскетбол 3х3, плавание и национальные виды спорта – такие, как якутские прыжки.

«Первый вид – кылыы. Там скачки на одной ноге. Семь скачков у девушек и 11 у мужчин. На 11 и на семь приземление на обе ноги. Ыстанга – с ноги на ногу, тоже семь или 11. Приземление также на две ноги. И куобах – это на двух ногах прыжки», –рассказала участница соревнований по якутским прыжкам Маргарита Тумакова.

«Дети Азии» известны не только спортивными успехами, но и уникальной традицией зажжения огня Международных игр. Церемония проходит у подножия Ленских столбов. Начинается она с якутского национального обряда благословения – алгыс. Его проводит местный шаман, который поклоняется духу огня и духу местности, а также исполняет круговой танец. Затем он по цепочке передает спортивное пламя хранителям, с которыми огонь совершает путешествие по Республике Саха.

Огонь Международных игр «Дети Азии» зажгут на церемонии открытия, которая пройдет на стадионе «Туймаада».



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На соревнованиях разыграют 239 комплектов медалей в 24 видах спорта.
 
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