«Пусть ребята держатся до конца»: как рота Ивана Бесхлебного удержала Безымянную высоту вблизи Витебска?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

1943 год. Ночь на 26 декабря. По бескрайнему снежному полю ползут люди в маскхалатах. Впереди – высота Безымянная и автомагистраль на Витебск. 27 бойцов 4-й стрелковой роты должны отрезать путь гитлеровцам любой ценой и захватить укрепленную высоту.

Довоенный Витебск был важным железнодорожным узлом и считался одним из крупных городов Беларуси. Численность населения – 180 тысяч человек. Развитая экономика: множество предприятий тяжелой и легкой промышленности.

«Здесь уже на тот момент достаточно развита была металлообработка. Работал завод «Коминтерн». Деревообработка процветала, маслозавод функционировал, – рассказывает ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов. – Была и легкая промышленность – чулочно-трикотажной комбинат. КИМ, Фабрика ЗИ».





В Советском Союзе заводы строили так, чтобы в случае войны они могли быстро переориентироваться на выпуск оборонной продукции. Однако немецкое вторжение было таким стремительным, что понадобилась срочная эвакуация в тыл.

«Времени было очень мало, но уже в начале июля витебскую промышленность срочно эвакуировали на восток», – констатирует Валерий Шишанов.

11 июля 1941-го Витебск был оккупирован. Противник развернул строительство пяти оборонительных линий. Придавая большое военное значение городу, Гитлер объявил Витебск крепостью и приказал удерживать его до последнего.

«Недаром немцы операцию по обороне Витебска назвали «Фатерланд». То есть, с точки зрения немецкого командования, здесь, под Витебском, они защищали свой Фатерланд – свое Отечество», – говорит руководитель «Народного музея боевой славы 39-й Армии» Марина Агеенко.





В окрестностях Витебска вермахт сосредоточил 40-тысячную группировку. В годы оккупации в городе действовало несколько лагерей смерти. Одним из самых страшных был так называемый «Пятый полк».

«До войны это была территория пятого железнодорожного полка. Вот отсюда и возникло это название – Пятый полк. И в нечеловеческих условиях здесь находилось постоянно около 30 тысяч военнопленных», – рассказывает ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея Валерий Шишанов. – Иногда мирным жителям разрешали передавать узникам какую-то еду».





Одних заключенных размещали в бараках, других – под открытым небом. Питание было мизерным.

«Это несколько гнилых картошин, это так называемая похлебка – баланда из костной муки. Хлеб – переработка муки с опилками. И, конечно, выжить в таких условиях было практически невозможно. Отсюда, как выяснилось уже после войны, и огромное количество захоронений, – говорит Валерий Шишанов. – В общей сложности около 100 тысяч человек здесь прошло до июня 1944-го года. И как показали раскопки, в основном это были люди от 20 до 30 лет».



Каждый день из-за голода и болезней умирало около 150 человек. Тела погибших закапывали в ямах, складывая штабелями.

«Порядка 400 могил было обнаружено. По глубине некоторые доходили до четырех метров. Это и женщины с детьми, и старики. И обычно витебляне-старожилы вполголоса и шепотом произносят это название – «Пятый полк»», – рассказывает Валерий Шишанов.





Именно с этого лагеря начнется долгий и страшный путь Надежды Граковой по концлагерям Беларуси и Европы. В Пятый полк она попала трехлетней девочкой вместе с мамой, братом, бабушкой и дедушкой.

«Мы пробыли там две недели. Потом нас погрузили на машины, затем в товарняки и привезли в Кенигсберг. Там был распределительный лагерь, – рассказывает бывшая узница Надежда Гракова. – В этом лагере нас «рассортировали»: дедушку с бабушкой забрали в Освенцим, а нас втроем оставили и погрузили на огромнейший немецкий корабль и через Балтийское море отправили в Германию. Это был сущий ад, потому что бомбили справа, слева, сбоку!».

Уже в Германии маленькую Надю вместе с мамой и братом погрузили на машины и повезли в очередной лагерь. По дороге узники вновь попали под бомбежку.





«Загнали нас в бункер. Я его и сейчас помню. Был длинный-длинный узкий коридор. Людей набито было много. И вот брат Леня попросился пописать. Мама вывела нас на улицу, а тут бомбежка, – плачет Надежда Гракова. – Бомба попала прямо в этот коридор, и нам пришлось идти по мясу. Все ножки в крови человеческой были, понимаете?..».

По перелеску и заболоченной местности идем пешком. До Безымянной высоты полтора километра. Сейчас здесь густой лес, а в 1943-м все подступы хорошо простреливались. Несмотря на это, 4-й стрелковой роте Ивана Бесхлебного поставили задачу захватить высоту и отрезать противнику дорогу на Витебск.





«В ночь на 26 декабря первыми выдвинулись саперы, за ними разведчики. К этой высоте они проложили проходы и поставили вешки для того, чтобы наши могли потом пройти, – рассказывает учитель Вороновской средней школы Витебского района имени И.Е. Бесхлебного Ирина Кротова. – Бесхлебный шел со своими бойцами. 27 человек. Это были опытные обстрелянные, спаянные солдатской дружбой молодые парни. Говорили, что каждый боец стоил целого подразделения».





Укрепленный пункт заняли без единого выстрела. Красноармейцы рассредоточились по позициям. Через несколько часов противник предпринял контратаку, обрушив на высоту артиллерийский и минометный огонь.

«Здесь смешалось все – снег, грязь, кровь. Периодически Бесхлебный докладывал, что высота взята, бой идет и никто не дрогнул. Так продолжалось до тех пор, пока не был испорчен телефон, – говорит Ирина Кротова. – Когда связь прервалась, Бесхлебный приказал связисту Рапукову идти за подмогой, потому что один за другим стали погибать наши бойцы».





В 1943-м году советское наступление в сторону Витебска захлебнулось. 4-я стрелковая рота удерживала подступы к автостраде до конца. В бою за Безымянную высоту был смертельно ранен командир – Иван Бесхлебный.

Командование ротой принял на себя парторг лейтенант Владимиров. В ходе боя, перебегая от одного стрелка к другому, он увидел на дне траншеи окровавленного рядового Николая Машенкова. На мгновение, открыв глаза, боец прошептал: «Я дрался как коммунист. Пусть ребята держатся до конца!».

Высоту удержали. Из 27 бойцов роты в живых остались лишь трое. Погибших похоронили в братской могиле тут же – на высоте Безымянной.





С первых дней оккупации в Витебске действовало народное сопротивление. Один из самых известных партизанских отрядов – бригада Миная Шмырева или Батьки Миная. В 1942-м партизаны вместе с бойцами Калининского фронта прорвали оборону противника протяженностью в 40 км и полгода удерживали позиции.

«Что такое – вот этот пролом 40-километровый во время войны? – рассуждает старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея Алексей Кудрявцев. – Это и возможность спасти большое количество мирного населения, в том числе еврейского, это и возможность отправить сюда медикаменты, боеприпасы. И, конечно, это возможность отправить подготовленных диверсантов в тыл к немцам».





В 1943-м году в Витебской области партизаны возьмут под контроль порядка 60% территории. Появятся целые партизанские зоны.

«Партизанская зона – это та местность, где установлена советская власть, где работают колхозы и школы, есть своя медицина, выходят газеты и жизнь советская идет», – рассказывает Алексей Кудрявцев.





Освободить Витебск советское руководство планировало осенью 1943-го. Взятие города 6 ноября должно было завершить Смоленскую наступательную операцию, но этого не случилось: противник не собирался уступать.

К июню 1944-го в советских войсках провели работу над ошибками. На подступы к городу вышла 39-я армия под командованием Ивана Людникова. Подготовились к наступлению тщательно.

«До такой степени скрупулезно была проведена артиллерийская разведка, что каждой батарее была намечена своя конкретная цель у противника. В штабелях лежали снаряды с табличками, для каких именно мишеней они предназначены и в какой последовательности какая батарея должна вести по этим целям огонь», – рассказывает руководитель «Народного музея боевой славы 39-й Армии» Марина Агеенко.

26 июня противник решается идти на прорыв, прикрываясь местным населением. Живым щитом стали 12 тысяч человек – старики, женщины, дети и даже заключенные концлагеря из числа тех, у кого был диагностирован тиф. Зараженных планировали использовать как биологическое оружие. Враг был уверен: советские солдаты не станут стрелять по своим. Но пропустив через боевые порядки мирных граждан, красноармейцы пошли в рукопашную.

Когда советские войска вошли в Витебск, перед ними предстало страшное зрелище: город был разрушен на 93% и практически обезлюдел.

«От довоенных 180 тысяч населения осталось лишь 118 человек», – констатирует старший научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея Алексей Кудрявцев.

В родной – уже освобожденный Витебск – Надежда Гракова вернется из концлагеря лишь в 1945-м.





«Глубокой-глубокой осенью 1945-го года мы на открытых платформах возвращались домой, – вспоминает Надежда Гракова. – Черное небо, звезды и страшный холод. Я уже не помню, какие там на нас были тряпки, но согреться мы не могли».

Уже дома Надежда узнает, что дедушка погиб в Освенциме. Отец попал в плен, прошел через 7 концлагерей, совершил побег и в итоге вернулся в Витебск.

Весной 2023 года на Безымянной высоте прошла международная вахта памяти. Побывали здесь и родственники командира 4-й стрелковой роты – Ивана Бесхлебного.

«Волнение, слезы. И был такой момент, когда наступила полнейшая тишина – даже птицы молчали. Это когда приехали родственники и были найдены останки последнего бойца. Все почему-то решили, что это Бесхлебный. Тот самый командир роты», – рассказывает краевед Константин Скородихин.





Останки красноармейцев, погибших на Безымянной высоте, эксгумировали и предали земле в братской могиле в деревне Вороны.

«Все шли молча, – говорит Константин Скородихин. – Все несли в своей душе вот эту память о тех бойцах, которые здесь ценою своей жизни даровали нам свободу».

Список бойцов 4-й стрелковой роты:

Иван Бесхлебный, командир 4-й стрелковой роты 875-го стрелкового полка, лейтенант

Павел Владимиров, командир стрелкового взвода, парторг роты, лейтенант

Давид Идвабный, командир стрелкового взвода, младший лейтенант

Виктор Цветков, командир отделения, сержант

Пётр Шалимов, рядовой

Михаил Рапуков, рядовой

Иван Чурилов, рядовой

Николай Машенков, рядовой

Семён Левый, рядовой

Дмитрий Кузьмин, рядовой

Тихон Знахуренко, рядовой

Андрей Кобыльченко, рядовой

Пётр Капинус, рядовой

Николай Бабенко, рядовой

Григорий Павлюченко, рядовой

Григорий Шевченко, рядовой

Савелий Горевой, рядовой

Фёдор Трусько, рядовой

Даниил Нужный, рядовой

Павел Наумовский, рядовой

Григорий Мазур, рядовой

Трофим Марченко, рядовой

Григорий Мирошниченко, рядовой

Мирон Мудрак, рядовой

Игнат Кремпоха, рядовой

Степан Пятибрат, рядовой

Михаил Коваль, рядовой