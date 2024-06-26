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История Победы: 80 лет назад советские войска освободили Витебск
26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusВитебск" height="100%" width="670">
Усламов Георгий/Фотохроника ТАСС
26 июня – важная дата в истории Великой Отечественной войны – 80 лет назад в ходе наступательной операции был освобожден крупный районный центр Беларуси – город Витебск. О разгроме врага рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
1943-й год. Ночь на 26-е декабря. По бескрайнему снежному полю ползут люди в маскхалатах. Впереди высота Безымянная и автомагистраль на Витебск. 27 бойцов четвертой стрелковой роты должны отрезать путь гитлеровцам любой ценой и захватить укрепленную высоту.
Витебск был оккупирован 11 июля 1941-го. Противник развернул строительство пяти оборонительных линий. Придавая большое военное значение городу, Гитлер объявил Витебск крепостью и приказал удерживать его до последнего, сосредоточив в окрестностях 40-тысячную группировку.
По перелеску и заболоченной местности. До Безымянной высоты полтора километра. Сейчас здесь густой лес, а в 1943-м все подступы хорошо простреливались. Несмотря на это, четвертой стрелковой роте Ивана Бесхлебного поставили задачу захватить высоту и отрезать противнику дорогу на Витебск.
«В ночь на 26 декабря вперед выдвинулись саперы к этой высоте. Они проложили проходы, поставили вешки для того, чтобы наши могли потом пройти», – уточнила учитель Вороновской средней школы Витебского района имени И.Е. Бесхлебного Ирина Кротова.
Укрепленный пункт заняли без единого выстрела. Рассредоточились по позициям. Через несколько часов противник предпринял контратаку, обрушив на высоту артиллерийский и минометный огонь.
Весной 2023 года на Безымянной высоте прошла международная вахта памяти. Останки красноармейцев эксгумировали и предали земле в братской могиле в деревне Вороны. Побывали здесь и родственники командира четвертой стрелковой роты Ивана Бесхлебного.
«Знаете, все шли молча, молча. Все несли в своей душе, наверное, вот эту память о тех бойцах, которые здесь ценою своей жизни даровали нам свободу», – предположил краевед Константин Скородихин.
26 июня 1944 года Витебск был освобожден. О малоизвестных фактах освобождения Витебска смотрите в программе «Специальный репортаж» в 6:25 на телеканале «МИР».
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В бою за Безымянную высоту командир Иван Бесхлебный был смертельно ранен.
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