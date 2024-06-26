История Победы: 80 лет назад советские войска освободили Витебск

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Усламов Георгий/Фотохроника ТАСС

26 июня – важная дата в истории Великой Отечественной войны – 80 лет назад в ходе наступательной операции был освобожден крупный районный центр Беларуси – город Витебск. О разгроме врага рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

1943-й год. Ночь на 26-е декабря. По бескрайнему снежному полю ползут люди в маскхалатах. Впереди высота Безымянная и автомагистраль на Витебск. 27 бойцов четвертой стрелковой роты должны отрезать путь гитлеровцам любой ценой и захватить укрепленную высоту.

Витебск был оккупирован 11 июля 1941-го. Противник развернул строительство пяти оборонительных линий. Придавая большое военное значение городу, Гитлер объявил Витебск крепостью и приказал удерживать его до последнего, сосредоточив в окрестностях 40-тысячную группировку.

«Немцы операцию по обороне Витебска назвали «Фатерланд». То есть, с точки зрения немецкого командования, здесь, под Витебском, они защищали свой Фатерланд – свое Отечество», – отметила руководитель «Народного музея боевой славы 39-й Армии» Марина Агеенко.

По перелеску и заболоченной местности. До Безымянной высоты полтора километра. Сейчас здесь густой лес, а в 1943-м все подступы хорошо простреливались. Несмотря на это, четвертой стрелковой роте Ивана Бесхлебного поставили задачу захватить высоту и отрезать противнику дорогу на Витебск.

«В ночь на 26 декабря вперед выдвинулись саперы к этой высоте. Они проложили проходы, поставили вешки для того, чтобы наши могли потом пройти», – уточнила учитель Вороновской средней школы Витебского района имени И.Е. Бесхлебного Ирина Кротова.

Укрепленный пункт заняли без единого выстрела. Рассредоточились по позициям. Через несколько часов противник предпринял контратаку, обрушив на высоту артиллерийский и минометный огонь.

«Здесь смешалось все: снег, грязь. Периодически Бесхлебный докладывал, что высота взята, бой идет, никто не дрогнул, пока не был испорчен телефон. Когда связь была прервана, Бесхлебный приказал Рапукову – связисту – идти за подмогой, потому что один за одним стали погибать наши бойцы», – добавила Ирина Кротова.