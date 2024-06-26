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Лавров: Восток Евразии стал самым быстроразвивающимся регионом в мире
26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Восток Евразии сегодня – самый быстроразвивающийся регион в мире. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами и преподавателями. В Минске он находится с официальным визитом, передает «МИР 24».
Во время посещения Академии управления при президенте Беларуси глава российского МИДа отметил, что Запад себя дискредитировал. А доллар теряет позиции – между Минском и Москвой уже более 90% расчетов проходит в национальных валютах, как и с Китаем. Беларусь и Россия планомерно выстраивают новые принципы многополярности. Они строятся на доверии, уважении и равноправии.
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Российский политик также ответил на вопрос студентов, есть ли у него личный имиджмейкер, который помогает поддерживать образ и стиль. Сергей Лавров ответил, что внешнее идет от внутреннего – от воспитания и постоянной работы над собой.
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Глава российской дипломатии встретился с белорусскими студентами и преподавателями.
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