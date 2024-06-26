Лавров: Восток Евразии стал самым быстроразвивающимся регионом в мире

Во время посещения Академии управления при президенте Беларуси глава российского МИДа отметил, что Запад себя дискредитировал. А доллар теряет позиции – между Минском и Москвой уже более 90% расчетов проходит в национальных валютах, как и с Китаем. Беларусь и Россия планомерно выстраивают новые принципы многополярности. Они строятся на доверии, уважении и равноправии.

« Интеграционные процессы идут. Идя от жизни, вырабатываются форматы, которые позволяют наиболее рентабельно развивать те экономические проекты, которые нужны каждой стране. Это касается и логистики, новых транспортных коридоров, включая и коридор Север – Юг, развитие Северного морского пути. Многое делается для того, чтобы Евразия максимально использовала свои естественные сравнительные преимущества для развития расположенных на этом континенте стран и народов», – отметил Сергей Лавров.

Российский политик также ответил на вопрос студентов, есть ли у него личный имиджмейкер, который помогает поддерживать образ и стиль. Сергей Лавров ответил, что внешнее идет от внутреннего – от воспитания и постоянной работы над собой.