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Лавров: Восток Евразии стал самым быстроразвивающимся регионом в мире

26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лавров: Восток Евразии стал самым быстроразвивающимся регионом в мире
 Фото: МИД России

Восток Евразии сегодня – самый быстроразвивающийся регион в мире. Об этом заявил Сергей Лавров на встрече с белорусскими студентами и преподавателями. В Минске он находится с официальным визитом, передает «МИР 24».

Евразийский экономический союз в цифрах

Во время посещения Академии управления при президенте Беларуси глава российского МИДа отметил, что Запад себя дискредитировал. А доллар теряет позиции – между Минском и Москвой уже более 90% расчетов проходит в национальных валютах, как и с Китаем. Беларусь и Россия планомерно выстраивают новые принципы многополярности. Они строятся на доверии, уважении и равноправии.

«Интеграционные процессы идут. Идя от жизни, вырабатываются форматы, которые позволяют наиболее рентабельно развивать те экономические проекты, которые нужны каждой стране. Это касается и логистики, новых транспортных коридоров, включая и коридор Север – Юг, развитие Северного морского пути. Многое делается для того, чтобы Евразия максимально использовала свои естественные сравнительные преимущества для развития расположенных на этом континенте стран и народов», – отметил Сергей Лавров.

Российский политик также ответил на вопрос студентов, есть ли у него личный имиджмейкер, который помогает поддерживать образ и стиль. Сергей Лавров ответил, что внешнее идет от внутреннего – от воспитания и постоянной работы над собой.



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Теги: Минск
 
 
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Глава российской дипломатии встретился с белорусскими студентами и преподавателями.
 
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