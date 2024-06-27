Минск празднует 50-летний юбилей присвоения звания города-героя

«Смотрю, огромное здание. Потом я уже узнал, что это оперный театр. Ну и сообщил, потом в письме, описал, какой город я увидел. Минск разрушенный», – вспомнил ветеран.

Массированные бомбардировки уничтожили почти 85% зданий Минска. Позже в дневниках и донесениях многих немецких солдат и офицеров появятся записи: город не подлежит восстановлению. Всего оккупация столицы Беларуси длилась 1100 дней.

«Присвоение звания города-героя говорит о многострадальной истории, которая была у Минска и нашей страны в целом. Ведь Минск был уничтожен практически полностью. Но здесь работало подполье. Здесь люди делали все, чтобы приблизить победу», – рассказала председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Скрытый саботаж, взрывы в местах дислокации гитлеровцев – подпольщики регулярно совершали так называемые акции возмездия. Одной из самых известных стало убийство генерального комиссара оккупированной Беларуси Вильгельма Кубе. Под матрас гауляйтера Елена Мазаник – его домработница – подложила мину. В организации этого подвига ей помогала разведчица Мария Осипова.

«Сколько было патриотов, сколько подпольщиков, партизан, которые отдали свои жизни для того, чтобы этот город процветал и был восстановлен! Поэтому сегодня это очень знаменательный и важный для нас праздник», – отметил председатель Минского городского совета ветеранов Филипп Высоцкий.

Немцам не удалось сломить волю советских людей. Жители города стойко боролись за право жить на родной земле. За время оккупации подпольщики совершили около полутора тысяч диверсий. И в 1944 году Минск освободили .

К концу войны число минчан сократилось до 50 тысяч человек. До начала боевых действий в столице насчитывалось около 250 тысяч мирных жителей. Все они настоящие герои. Как и город, который стал символом непоколебимости и сопротивления.