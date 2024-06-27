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Минск празднует 50-летний юбилей присвоения звания города-героя
27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск празднует 50-летний юбилей присвоения звания города-героя" height="100%" width="670">
В столице Беларуси чтят память героев Великой Отечественной войны. Город-герой Минск празднует 50 лет со дня присвоения этого звания, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.
Еще с первых дней Великой Отечественной войны столица Беларуси стала эпицентром сражений. Сегодня в городе спокойно и мирно, а героям за подвиги возлагают цветы.
«Смотрю, огромное здание. Потом я уже узнал, что это оперный театр. Ну и сообщил, потом в письме, описал, какой город я увидел. Минск разрушенный», – вспомнил ветеран.
Массированные бомбардировки уничтожили почти 85% зданий Минска. Позже в дневниках и донесениях многих немецких солдат и офицеров появятся записи: город не подлежит восстановлению. Всего оккупация столицы Беларуси длилась 1100 дней.
Скрытый саботаж, взрывы в местах дислокации гитлеровцев – подпольщики регулярно совершали так называемые акции возмездия. Одной из самых известных стало убийство генерального комиссара оккупированной Беларуси Вильгельма Кубе. Под матрас гауляйтера Елена Мазаник – его домработница – подложила мину. В организации этого подвига ей помогала разведчица Мария Осипова.
Немцам не удалось сломить волю советских людей. Жители города стойко боролись за право жить на родной земле. За время оккупации подпольщики совершили около полутора тысяч диверсий. И
К концу войны число минчан сократилось до 50 тысяч человек. До начала боевых действий в столице насчитывалось около 250 тысяч мирных жителей. Все они настоящие герои. Как и город, который стал символом непоколебимости и сопротивления.
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С первых дней Великой Отечественной войны столица Беларуси стала эпицентром сражений.
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