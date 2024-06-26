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Список льготных продуктов питания обновили в Беларуси

26.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Список льготных продуктов питания обновили в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси обновили список продуктов со скидкой. В перечне социальных товаров хлеб, мука, яйца, молоко и мясо, а также консервы и крупы, передает «МИР 24».

В этом году к проекту присоединилась еще одна крупная торговая сеть. Всего их 14. Льготные цены будут действовать для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и малообеспеченных. Эти покупатели заплатят за продуктовую корзину на 10% меньше.

«Отзывы от потребителей в основном положительные. Поступают и благодарности о том, что министерство и торговые сети организовали такую работу», – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.

«Сетям, участвующим в социальной скидке, нагрузка достаточно серьезная. Два миллиона потребителей этой скидки. Это большое количество покупателей, которые приходят и получают и 10%-ную скидку на социальные товары. Вплоть до того, что в ежедневном режиме», – рассказала исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталия Шаблинская.

Ценообразование контролируют профсоюзы. Каждый месяц они проводят мониторинги во всех регионах страны. Особое внимание – на наиболее востребованные продукты.

Соглашение о скидке для льготных категорий потребителей заключили два с половиной года назад, каждый квартал его продлевают.



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Льготные цены будут действовать для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и малообеспеченных.
 
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