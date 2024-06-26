Список льготных продуктов питания обновили в Беларуси

«Отзывы от потребителей в основном положительные. Поступают и благодарности о том, что министерство и торговые сети организовали такую работу», – отметил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец.

«Сетям, участвующим в социальной скидке, нагрузка достаточно серьезная. Два миллиона потребителей этой скидки. Это большое количество покупателей, которые приходят и получают и 10%-ную скидку на социальные товары. Вплоть до того, что в ежедневном режиме», – рассказала исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталия Шаблинская.

Ценообразование контролируют профсоюзы. Каждый месяц они проводят мониторинги во всех регионах страны. Особое внимание – на наиболее востребованные продукты.

Соглашение о скидке для льготных категорий потребителей заключили два с половиной года назад, каждый квартал его продлевают.