Белорусские и российские экипажи отрепетировали воздушный парад в Минске

Во время планирования воздушного парада к делу подключились военные метеорологи. Они учитывали воздушные потоки от города и водоемов. Данные передали экипажам. На борту каждой машины – два человека. Штурман контролирует время, пилот маршрут.

«Экипажам необходимо будет определиться на местности, наметить для себя конкретные ориентиры в городе, учесть какие-то особенности, связанные с болтанкой, с ветром», – пояснил заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Леонид Давидович.

Воздушный парад рассчитан на 6,5 минут. Однако весь пусть самолетов и вертолетов намного больше – от взлета до посадки в районе часа. Дольше всего летит российская команда. Их путь – около 600 километров. Зрители в Минске увидят их всего на 30 секунд.

Подарок воздушного парада – кубинский бриллиант. Он буквально распускается во время пролета. Эту сложную фигуру высшего пилотажа исполнили «Русские Витязи» и «Стрижи».