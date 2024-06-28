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Белорусские и российские экипажи отрепетировали воздушный парад в Минске
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В небе над Минском строем пролетели 47 самолетов и вертолетов. Это пятая тренировка воздушного парада, и в этот раз в полном составе. Участвуют и белорусские, и российские команды, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Во время планирования
Воздушный парад рассчитан на 6,5 минут. Однако весь пусть самолетов и вертолетов намного больше – от взлета до посадки в районе часа. Дольше всего летит российская команда. Их путь – около 600 километров. Зрители в Минске увидят их всего на 30 секунд.
Подарок воздушного парада – кубинский бриллиант. Он буквально распускается во время пролета. Эту сложную фигуру высшего пилотажа исполнили «Русские Витязи» и «Стрижи».
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Это пятая тренировка и в этот раз в полном составе – в небе пролетели 47 самолетов и вертолетов.
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