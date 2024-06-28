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Белорусские и российские экипажи отрепетировали воздушный парад в Минске

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские и российские экипажи отрепетировали воздушный парад в Минске
 Фото: МТРК «Мир»

В небе над Минском строем пролетели 47 самолетов и вертолетов. Это пятая тренировка воздушного парада, и в этот раз в полном составе. Участвуют и белорусские, и российские команды, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

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Так близко воздушный парад показали впервые. До самолета и вертолетов меньше 50 метров. С жилой высотки – один из лучших обзоров. Но доступ открыли в качестве исключения для журналистов. Другие зрители смогут понаблюдать за парадом с верхних террас и балконов запада столицы. Именно по этой части Минска пройдет маршрут авиации.

Во время планирования воздушного парада к делу подключились военные метеорологи. Они учитывали воздушные потоки от города и водоемов. Данные передали экипажам. На борту каждой машины – два человека. Штурман контролирует время, пилот маршрут.

«Экипажам необходимо будет определиться на местности, наметить для себя конкретные ориентиры в городе, учесть какие-то особенности, связанные с болтанкой, с ветром», – пояснил заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Леонид Давидович.

Воздушный парад рассчитан на 6,5 минут. Однако весь пусть самолетов и вертолетов намного больше – от взлета до посадки в районе часа. Дольше всего летит российская команда. Их путь – около 600 километров. Зрители в Минске увидят их всего на 30 секунд.

Подарок воздушного парада – кубинский бриллиант. Он буквально распускается во время пролета. Эту сложную фигуру высшего пилотажа исполнили «Русские Витязи» и «Стрижи».



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Теги: Минск
 
 
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