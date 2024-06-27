Лукашенко поставил задачи Национальному банку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Работу банковского сектора обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Нацбанк внес ряд предложений по развитию структуры. Это привлечет потенциальных инвесторов. Все нововведения должны решать государственные задачи, потребовал Александр Лукашенко. В первую очередь – помогать белорусским производителям.

«Государство – в основе всего. Реализация ваших предложений должна расширить возможности банковского сектора и помочь развитию отечественных предприятий, как бы ни было сложно и трудно. Волокиты быть не должно. Более детально я просил бы остановиться на вопросах проведения трансграничных расчетов. В конце марта мы уже обсуждали эту тему и договорились, что там, где это необходимо, будем помогать отечественным предприятиям в проведении платежей для зарубежных партнеров», – рассказал Александр Лукашенко.