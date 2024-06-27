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Лукашенко поставил задачи Национальному банку
27.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Работу банковского сектора обсудили на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко, передает «МИР 24».
Также президент поручил активизировать работу по возврату в страну валютной выручки.
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Все нововведения должны решать государственные задачи, потребовал Александр Лукашенко.
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