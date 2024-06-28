Технопарк легпрома планируют открыть в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси хотят построить площадку, где молодые дизайнеры смогут воплощать в жизнь свои задумки. Об этом говорили на Форуме регионов Беларуси и России , передает телеканал «МИР 24».

Участники отметили, что продукция отрасли востребована в обеих странах. В планах создать и детский мультибрендовый магазин. Там можно будет купить все: от одежды и обуви до питания и игрушек. Концепция должна понравиться и российскому покупателю. Подняли на форуме и кадровый вопрос.

«В нашем Витебском технологическом университете в последние годы, наверное, 20% в группах учатся российские ребята легковики из Смоленска и Смоленского региона. Это один вектор, а второй вектор – это защита рынка. Нужно очень жестко регулировать, чтобы все работали в рамках правового поля, чтобы продукция была сертифицирована», – отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

В Беларуси сегодня в легкой промышленности работают более двух тысяч предприятий.