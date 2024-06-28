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Технопарк легпрома планируют открыть в Беларуси

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Технопарк легпрома планируют открыть в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси хотят построить площадку, где молодые дизайнеры смогут воплощать в жизнь свои задумки. Об этом говорили на Форуме регионов Беларуси и России, передает телеканал «МИР 24».

Участники отметили, что продукция отрасли востребована в обеих странах. В планах создать и детский мультибрендовый магазин. Там можно будет купить все: от одежды и обуви до питания и игрушек. Концепция должна понравиться и российскому покупателю. Подняли на форуме и кадровый вопрос.

«В нашем Витебском технологическом университете в последние годы, наверное, 20% в группах учатся российские ребята легковики из Смоленска и Смоленского региона. Это один вектор, а второй вектор – это защита рынка. Нужно очень жестко регулировать, чтобы все работали в рамках правового поля, чтобы продукция была сертифицирована», – отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

В Беларуси сегодня в легкой промышленности работают более двух тысяч предприятий.



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Теги: Витебск
 
 
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Участники отметили, что продукция отрасли востребована в обеих странах.
 
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