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Технопарк легпрома планируют открыть в Беларуси
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси хотят построить площадку, где молодые дизайнеры смогут воплощать в жизнь свои задумки. Об этом говорили на
Участники отметили, что продукция отрасли востребована в обеих странах. В планах создать и детский мультибрендовый магазин. Там можно будет купить все: от одежды и обуви до питания и игрушек. Концепция должна понравиться и российскому покупателю. Подняли на форуме и кадровый вопрос.
В Беларуси сегодня в легкой промышленности работают более двух тысяч предприятий.
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Участники отметили, что продукция отрасли востребована в обеих странах.
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