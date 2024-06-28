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Историческое знамя вручили Полоцкому кадетскому училищу в Беларуси
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Полоцкое знамя вернулось на родину. Реликвию XIX века после реставрации из России доставили в Беларусь, передает телеканал «МИР 24».
Церемонию вручения провели в рамках
«Знамя находится в тех стенах, где когда-то брало свое начало, и кадеты тех лет давали присягу перед этим знаменем. Эти молодые ребята, которые учатся и которые будут учиться здесь, конечно, они будут помнить и чтить эту историю», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
А после визита в кадетское училище Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова возложили цветы к Вечному огню у памятника освободителям Полоцка. Он стоит на братской могиле героев наступательной операции «Багратион».
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После визита в кадетское училище Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова возложили цветы к Вечному огню у памятника освободителям Полоцка.
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