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Историческое знамя вручили Полоцкому кадетскому училищу в Беларуси

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Историческое знамя вручили Полоцкому кадетскому училищу в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

Полоцкое знамя вернулось на родину. Реликвию XIX века после реставрации из России доставили в Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Церемонию вручения провели в рамках Форума регионов двух стран. Знамя кадетам Полоцкого училища передали председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«Не все верили, что это возможно сделать, настолько знамя уже было ветхим и пережило много разных событий. Тем не менее, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря – это лучшие специалисты в области реставрации в мире. Они посчитали честью для себя принимать участие в таких реставрационных работах», – сообщила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.

«Знамя находится в тех стенах, где когда-то брало свое начало, и кадеты тех лет давали присягу перед этим знаменем. Эти молодые ребята, которые учатся и которые будут учиться здесь, конечно, они будут помнить и чтить эту историю», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

А после визита в кадетское училище Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова возложили цветы к Вечному огню у памятника освободителям Полоцка. Он стоит на братской могиле героев наступательной операции «Багратион».



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После визита в кадетское училище Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова возложили цветы к Вечному огню у памятника освободителям Полоцка.
 
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