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Нарушение границы: белорусские пограничники сбили украинский дрон

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нарушение границы: белорусские пограничники сбили украинский дрон
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские пограничники сбили украинский дрон. Квадрокоптер незаконно пересек границу и направлялся в сторону Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, передает «МИР 24».

В Госпогранкомитете сообщили, что беспилотник удалось перехватить и изъять карту памяти. На ней оперативники обнаружили съемки промышленных объектов и инфраструктуры белорусского пограничного отряда. По сведениям белорусских спецслужб, в последнее время наблюдается большая активность со стороны Украины.

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского погранотряда Госпогранслужбы Украины подразделений так называемого «Русского добровольческого корпуса». Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь», – рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь Антон Бычковский.

Неподалеку от места, где был сбит беспилотник, оперативники обнаружили тайник со взрывчаткой.

«Общий вес – два килограмма. Находится пластичное взрывчатое вещество. В третьем контейнере находилось два исполнительных устройства в виде взрывателя и запалов к нему. Так же находилось пять купюр по 100 долларов США», – рассказал оперативный сотрудник.

Белорусские пограничники совместно с Минобороны принимают дополнительные меры по усилению охраны государственной границы с Украиной.



 
 
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Квадрокоптер незаконно пересек границу и направлялся в сторону Мозырьского нефтеперерабатывающего завода.
 
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