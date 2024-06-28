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Нарушение границы: белорусские пограничники сбили украинский дрон
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские пограничники сбили украинский дрон. Квадрокоптер незаконно пересек границу и направлялся в сторону Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, передает «МИР 24».
В Госпогранкомитете сообщили, что беспилотник удалось перехватить и изъять карту памяти. На ней оперативники обнаружили съемки промышленных объектов и инфраструктуры белорусского пограничного отряда. По сведениям белорусских спецслужб, в последнее время наблюдается большая активность со стороны Украины.
Неподалеку от места, где был сбит беспилотник, оперативники обнаружили тайник со взрывчаткой.
Белорусские пограничники совместно с Минобороны принимают дополнительные меры по усилению охраны государственной границы с Украиной.
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Квадрокоптер незаконно пересек границу и направлялся в сторону Мозырьского нефтеперерабатывающего завода.
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