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Кочанова: Программы Союзного государства выполнены в полном объеме

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кочанова: Программы Союзного государства выполнены в полном объеме
 Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

Сотрудничество Минска и Москвы развивается эффективно по всем направлениям. 28 программ Союзного государства полностью выполнены. Об этом рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Со своей российской коллегой Валентиной Матвеенко она встретилась с губернаторами регионов двух стран, передает «МИР 24».

Такие встречи на полях форума регионов Беларуси и России стали традиционными. До этого в деловых кругах прошли десятки переговоров. На них подписали сотни контрактов. Акцент – на создании совместных производств и импортозамещающих проектах. Товарооборот между странами превысил 280 миллиардов белорусских рублей (более восьми триллионов российских). Расширение сотрудничества простимулировал уход с союзного рынка многих западных компаний.

«Вопреки всем санкциями и недоброжелателям, которые рассчитывали на то, что, введя вот эти ограничения в отношении наших стран, мы тут будем иметь какие-то проблемы. Нет. Это явилось, наоборот, таким сигналом, может быть, даже импульсом к тому, что мы стали работать более эффективно, понимая, что нужно заниматься экономикой своих стран», – рассказала Наталья Кочанова.

«Товарооборот взаимный растет небывалыми темпами. Очень радует, что уже более 90% расчетов в национальных валютах. То есть тем самым мы, подтверждая свой суверенитет, уходим от зависимости от зарубежных валют. Как показала жизнь, это очень эффективно и способствует нашему дальнейшему развитию», – рассказала председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Сотрудничество регионов – это ежедневная работа. За прошлый год белорусские делегации посетили российские города 129 раз. Коллеги же приезжали в Беларусь 38 раз. На встрече отметили: потенциал кооперации огромен.

Форум регионов Беларуси и России – 11-й по счету. В этом году он проходит в трех белорусских городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке.



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Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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Товарооборот между странами превысил 280 миллиардов белорусских рублей (более восьми триллионов российских).
 
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