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Кочанова: Программы Союзного государства выполнены в полном объеме
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сотрудничество Минска и Москвы развивается эффективно по всем направлениям. 28 программ
Такие встречи на полях форума регионов Беларуси и России стали традиционными. До этого в деловых кругах прошли десятки переговоров. На них подписали сотни контрактов. Акцент – на создании совместных производств и импортозамещающих проектах. Товарооборот между странами превысил 280 миллиардов белорусских рублей (более восьми триллионов российских). Расширение сотрудничества простимулировал уход с союзного рынка многих западных компаний.
Сотрудничество регионов – это ежедневная работа. За прошлый год белорусские делегации посетили российские города 129 раз. Коллеги же приезжали в Беларусь 38 раз. На встрече отметили: потенциал кооперации огромен.
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Товарооборот между странами превысил 280 миллиардов белорусских рублей (более восьми триллионов российских).
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