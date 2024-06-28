Следы прошлого: истории кладов, найденных на белорусских землях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Когда мы говорим о Беларуси, на ум сразу приходят пышные леса, многочисленные озера и бескрайние болота. Но мало кто знает, что в этой стране также спрятаны клады – тайные сокровища, свидетельства истории, зарытые в земле. Кстати, среди государств Содружества Беларусь занимает первое место по количеству кладов, найденных на территории страны. Давайте окунемся в мир белорусских кладов и узнаем, какие сокровища они хранят.

Животные-кладоискатели

В далеком 1888 году возле деревни Новоселки в Барановичском районе (Брестская область) произошло необычное событие. Крот, роющий землю, случайно выбросил на поверхность римские монеты I–II веков. Это был настоящий археологический сюрприз!

Но не только кроты отличились в поиске кладов. Несколько раз свиньи, роя землю, выкапывали сокровища. Не то, чтобы они их специально искали, но случайной находкой знатно удивили своих хозяев. Так, в Слуцке (Минская область) в 1921 году местная хрюшка нашла глиняный горшок с ливонскими и нидерландскими монетами XVII века. Еще один клад с литовскими и польскими монетами XVII века найден в 1961 в деревне Веска Старобинского района (Минская область). А в 1963 году в деревне Отрубок Докшицкого района (Витебская область) обнаружен тайник с ливонскими и нидерландскими монетами XVII века. И в том, и в другом случае клады оказались вырыты свиньями.

Многие из найденных кладов пополнили сокровищницу Национального исторического музея Республики Беларусь. Здесь хранятся уникальные артефакты, свидетельствующие о богатой истории белорусской земли. Как раз о таких расскажем подробнее.





Малечский клад римских динариев

В мае 1993 года в Березовском районе Брестской области произошло удивительное открытие. Помощник экскаваторщика вместе с напарником проверял трубу в карьере и занимался завариванием дыр. Вода, вытекавшая из этих дыр, размыла землю, и на ее поверхности появился глиняный горшок. Рядом с ним были рассыпаны монеты. Когда деньги были отмыты, на них обнаружились мужские профили и латинские буквы. Работник нашел серебряные динарии, которые относятся к эпохе Византийской империи.

Этот клад, получивший название «Малечский клад римских динариев», имеет общемировое значение. В его состав входят 389 монет, принадлежавших времени правления римского императора Веспасиана (67-79 годы) и до правления Септимия Севера (193-211 годы). Клад обнаружен на границе деревень Малеч и Кабяки. После этого его передали в собрание музея. Малечский клад внесен в Государственный список историко-культурных ценностей с приданием первой категории ценности.





Брилевский клад

Клад нашли на Брилевском поле возле деревни Брили Борисовского района (Минская область). Эта территория известна как место переправы через реку Березину войск Наполеона в 1812 году.

Весной 2000 года художником-реставратором Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Сергеем Захаровым, который занимался поиском фрагментов военного снаряжения и вооружения времен войны, в пойме реки найдены части меча. Оружие имело значительные повреждения коррозией.

Сергей Захаров подумал, что обнаружил плохо сохранившиеся материалы 1812 года. По этой причине изначально художником-реставратором не было уделено находке особого внимания. Однако, когда выяснилось, что меч гораздо старше, раскопки продолжились.





В 2002 году в Березине уровень воды упал. Стало возможным обследовать затопленные ранее участки. Ценная находка оказалась рассыпана овальным пятном порядка 2-3 метров на глубине 30-35 сантиметров. Отдельные предметы на этой территории позже выявили белорусские археологи Валентин Рябцевич и Олег Иов. В 2003 году Брилевский клад передан в фонды Национального исторического музея Республики Беларусь.

В состав клада входят 290 серебряных арабских монет дирхамов и их фрагменты, части шейной гривны, франкского меча IX века и набор из десяти гирек, которыми взвешивали серебро. После анализа монетной части Валентин Рябцевич сделал вывод, что старейшую монету отчеканили в 125 году мусульманского летоисчисления (742 или 743 год нашей эры). Последняя монета относится к 890 или 891 году. Благодаря данному анализу клад датируется 890-892 годами.







Эксперты считают, что Брилевский клад являлся вотивным даром. Это скандинавская и древнегерманская традиция жертвоприношения богам в обмен на их помощь. Меч в таком случае обычно ломали на части, чтобы использовать его в дальнейшем было невозможно.

Брилевский клад помогает понять ситуацию, происходящую на территории Беларуси в конце IX века. Тогда формировались торговые пути, соединившие между собой первые города. Состав клада указывает на то, насколько торговые отношения древних славян в то время были широкие.

Клад XVII века

Клад состоит из монет Речи Посполитой, Соединенных провинций Нидерландов, Дании. Его нашли в 1961 году возле деревни Пиревичи Жлобинского района (Гомельская область).

Деревня Пиревичи значилась в летописях конца XVI века как «село Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского». В 1924 году в Пиревичах был найден монетный клад, состоящий из 12 серебряных ортов Речи Посполитой. Ортом является монета, которая ходила в XVII веке в Речи Посполитой и Пруссии. На аверсе орта изображался король, а на реверсе – герб государства.

В 1961 году в деревне вновь был обнаружен клад. Он состоял из 89 серебряных монет. Этими монетами оказались орты Речи Посполитой и талеры Нидерландов. Неизвестно, кем монеты закопаны, но можно сделать вывод, что в этих местах проживали обеспеченные люди.







Часть монетного клада XVI – первой половины XVII века

Монетный клад случайно обнаружили в 1947 году в городе Речица (Гомельская область). Это случилось на минской улице, которая сейчас носит название Гастелло. На сегодняшний день это центральная часть белорусской столицы, но во время сокрытия клада эта территория находилась за чертой города.

Глиняный горшок с монетами нашли при проведении земляных работ на участке около дома одного из горожан. Владелец, обнаружив клад в тяжелое послевоенное время, распорядился им как средством для улучшения жизни, а не как исторической ценностью.

Клад разделили на части, и он разошелся по рукам местных жителей. Только часть ценной находки (28 монет) в 1964 году попала в Национальный исторический музей Беларуси. Из-за этого установить изначальное количество монет в комплексе научные сотрудники музея, принимавшие клад, не смогли.

Состоит ценная находка из пяти монет Великого Княжества Литовского (Сигизмунд ІІ Август (полугроши); одной монеты Королевства Польского (Сигизмунд І Старый (полугрош); трех монет Речи Посполитой (Сигизмунд III Ваза (полтора гроша), Ян ІІ Казимир Ваза (солиды); шести монет Риги, вассала Речи Посполитой (Сигизмунд III Ваза (солиды и трояки); двух монет Риги, в составе Швеции (Густав Адольф (полтора гроша), Кристина (солид); одной монеты Герцогства Курляндия, вассала Речи Посполитой (Сигизмунд III Ваза (солид); одной монеты Московского княжества (Иван Грозный (деньга); семи монет Русского царства (Иван Грозный (деньга, копейки), Федор Иванович (деньга), Борис Годунов (копейка), Василий Шуйский (копейка), Михаил Романов (копейка); одной монеты Венгрии (Рудольф ІІ (денарий); одной монеты Вюртемберга: Кристоф (грошен).





История законодательства о кладах

В разные исторические периоды порядок действий при обнаружении клада отличался. Например, по Статуту ВКЛ 1566 года клад являлся собственностью того, кто его нашел. Если клад был обнаружен не на своей земле, то он поровну делился с владельцем земли. Такая практика деления кладов, которую позаимствовали из Римского права, взята за основу законодательства всех европейских государств.

На Руси в допетровское время специальный закон о кладах отсутствовал. Человека, который обнаружил ценную находку, задерживали или даже заключали под стражу, ожидая решения из Москвы.

В момент правления Петра I власти объявили все клады собственностью страны. При Екатерине II право собственности владельца земли распространялось на все, что было спрятано внутри, включая клады.

Позже, в 1803 году, Сенат разъяснил, что клад нельзя искать ни частным лицам, ни местному начальству без разрешения землевладельца.

В 1832 году сводом гражданских законов сформулировано положение о том, что клад является собственностью землевладельца. Так продолжалось до 1917 года.

После 1917 года земля и все, что было в ней скрыто, включая ценные находки, объявлялись собственностью государства. Тому, кто обнаружил клад, выплачивалась премия в размере 25% от цены находки.

На данный момент в Беларуси, согласно статье 234 Гражданского кодекса, кладом являются зарытые в землю либо скрытые другим способом ценности, денежные средства, владелец которых не может быть установлен или утратил право на эти ценности.

При обнаружении каких-либо ценных вещей, обладающих духовной или исторической ценностью, право собственности на них получает страна.

Но нашедшему клад, а также владельцу земельного участка или строения, где ценная находка была обнаружена, компетентные органы выплачивают 50% стоимости клада (25% получает тот, кто обнаружил, 25% – землевладелец). Между ними может быть согласовано и иное.

Фото: Иван Мазурук