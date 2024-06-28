Инновации и технологии стали главными темами Форума регионов России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам Форума регионов. Он назвал проект одним из самых успешных в Союзном государстве. XI форум охватил сразу три белорусских города – Полоцк, Новополоцк и Витебск, где состоялось центральное событие – пленарное заседание, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Нынешний форум прошел под знаком инноваций и передовых технологий. И это касается всех сфер – от промышленности и авиастроения до медицины и агропромышленного комплекса. Будущее нужно создавать сегодня, а делать это вместе выгоднее и надежнее. К этому призывают и президенты двух стран.

«В современном мире обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности немыслимы без разработки и внедрения инновационных решений. У Беларуси и России для этого есть все необходимые условия. У нас сохранились лучшие научные школы, обеспечена сильная материальная база. Реализуется единая промышленная политика и формируется единое научно-технологическое пространство. И самое главное – мы обладаем мощным человеческим потенциалом», – отметил Александр Лукашенко.

Беларусь – один из ключевых партнеров России. Товарооборот между странами растет, а мотор торговли – именно регионы. Беларусь и Башкортостан прямо на форуме договорились создать индустриально-инновационный парк.

Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный в Бобруйске уже работают над союзным легким самолетом. Бывшие конкуренты – производители уборочных комбайнов в Гомеле и Ростове – сотрудничают в тесной кооперации. Российский лидер подчеркнул – это только начало.

«29 января в Санкт-Петербурге мы с Александром Григорьевичем Лукашенко утвердили новую стратегию научно технологического развития Союзного государства. Данный документ предусматривает, что в период до 2035 года в России и Белоруссии будут реализованы целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств и выводу на рынок конкурентоспособных продуктов. С высокой добавленной стоимостью», – отметил Владимир Путин.