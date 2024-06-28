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Инновации и технологии стали главными темами Форума регионов России и Беларуси

28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инновации и технологии стали главными темами Форума регионов России и Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Александр Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам Форума регионов. Он назвал проект одним из самых успешных в Союзном государстве. XI форум охватил сразу три белорусских города – Полоцк, Новополоцк и Витебск, где состоялось центральное событие – пленарное заседание, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Нынешний форум прошел под знаком инноваций и передовых технологий. И это касается всех сфер – от промышленности и авиастроения до медицины и агропромышленного комплекса. Будущее нужно создавать сегодня, а делать это вместе выгоднее и надежнее. К этому призывают и президенты двух стран.

«В современном мире обеспечение технологического суверенитета и национальной безопасности немыслимы без разработки и внедрения инновационных решений. У Беларуси и России для этого есть все необходимые условия. У нас сохранились лучшие научные школы, обеспечена сильная материальная база. Реализуется единая промышленная политика и формируется единое научно-технологическое пространство. И самое главное – мы обладаем мощным человеческим потенциалом», – отметил Александр Лукашенко.

Беларусь – один из ключевых партнеров России. Товарооборот между странами растет, а мотор торговли – именно регионы. Беларусь и Башкортостан прямо на форуме договорились создать индустриально-инновационный парк.

Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный в Бобруйске уже работают над союзным легким самолетом. Бывшие конкуренты – производители уборочных комбайнов в Гомеле и Ростове – сотрудничают в тесной кооперации. Российский лидер подчеркнул – это только начало.

«29 января в Санкт-Петербурге мы с Александром Григорьевичем Лукашенко утвердили новую стратегию научно технологического развития Союзного государства. Данный документ предусматривает, что в период до 2035 года в России и Белоруссии будут реализованы целый ряд совместных высокотехнологичных проектов по импортозамещению, запуску новых передовых производств и выводу на рынок конкурентоспособных продуктов. С высокой добавленной стоимостью», – отметил Владимир Путин.

Россия – Беларусь
Дружба в цифрах
Результат XI Форума регионов – 250 соглашений и контрактов на сумму почти миллиард белорусских рублей, или 24 миллиарда российских. Но есть и договоренности, которые нельзя оценить количественно. Это, например, подготовка кадров. Еще в приоритете привлечение молодежи к разработке товаров нового поколения.

«Эпоха прорывных научных решений, инноваций и высокотехнологичных достижений диктует свои жесткие правила конкуренции и борьбы за передовые позиции в системе международных координат. И только того ждет успех, кто идет в ногу со временем, предвосхищает прогресс и не боится возглавить неотъемлемые и неизбежные процессы современности», – подчеркнула председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

«Мы, конечно же, не ставим себе целью заменить все и вся и никогда к этому не стремились. Однако в ключевых отраслях Россия и Беларусь должны быть лидерами, если хотите, законодателями трендов. И для этого у нас есть все условия, все возможности», – добавила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

XI форум регионов завершился, но работа по его решениям только начинается, чтобы в следующий раз ставить новые и еще более амбициозные задачи.

XII Форум регионов Беларуси и России пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде.



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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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