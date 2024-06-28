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Инновации и технологии стали главными темами Форума регионов России и Беларуси
28.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам Форума регионов. Он назвал проект одним из самых успешных в Союзном государстве. XI форум охватил сразу три белорусских города – Полоцк, Новополоцк и Витебск, где состоялось центральное событие – пленарное заседание, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Нынешний форум прошел под знаком инноваций и передовых технологий. И это касается всех сфер – от промышленности и авиастроения до медицины и агропромышленного комплекса. Будущее нужно создавать сегодня, а делать это вместе выгоднее и надежнее. К этому призывают и президенты двух стран.
Беларусь – один из ключевых партнеров России. Товарооборот между странами растет, а мотор торговли – именно регионы. Беларусь и Башкортостан прямо на форуме договорились создать индустриально-инновационный парк.
Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный в Бобруйске уже работают над союзным легким самолетом. Бывшие конкуренты – производители уборочных комбайнов в Гомеле и Ростове – сотрудничают в тесной кооперации. Российский лидер подчеркнул – это только начало.
«Эпоха прорывных научных решений, инноваций и высокотехнологичных достижений диктует свои жесткие правила конкуренции и борьбы за передовые позиции в системе международных координат. И только того ждет успех, кто идет в ногу со временем, предвосхищает прогресс и не боится возглавить неотъемлемые и неизбежные процессы современности», – подчеркнула председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
XI форум регионов завершился, но работа по его решениям только начинается, чтобы в следующий раз ставить новые и еще более амбициозные задачи.
XII Форум регионов Беларуси и России пройдет в 2025 году в Нижнем Новгороде.
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Это касается всех сфер – от промышленности и авиастроения до медицины и агропромышленного комплекса.
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