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«Делайте все вовремя»: Лукашенко рассказал выпускникам, как все успевать

29.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Делайте все вовремя»: Лукашенко рассказал выпускникам, как все успевать
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси наградил выпускников вузов, торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Александр Лукашенко пожелал молодым специалистам успехов во взрослой жизни, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Быть первыми всегда и во всем – девиз этих молодых людей. Лучшие выпускники вузов – гости во Дворце независимости. Но многие признались, что не прочь вернуться в центр политической жизни страны на работу.

«Хочу отдать все свои знания, силы, энергию государству. Оно меня выучило, вложило силы. Это должно быть возвращено назад в пятикратном, многократном размере. И, конечно, хотелось бы видеть себя на высших государственных постах. Предстоит еще тернистый путь. Но я его не боюсь. Потому что время выбрало меня», – отметила выпускница Белорусского государственного университета Стефания-Виталия Винничек.

Из рук президента выпускники получили награды не только за хорошие оценки. Они победители олимпиад, волонтеры, спортсмены, ученые. Большинство уже строит успешную карьеру.

«Вместе с ребятами мы организовываем различные проекты, формируем сборники статей, организовываем форумы. Самое главное наше научное мероприятие – это форум молодых управленцев», – рассказала выпускница Академии управления при президенте Республики Беларусь Елизавета Радоман.

Александр Лукашенко признался: для него это мероприятие особенное. В зале госнаград сегодня новое поколение. И подчеркнул: учиться было сложно. Но впереди еще много трудностей. Чтобы их преодолеть, президент дал простой, но действенный совет.

Александр Лукашенко рассказал о принципах власти в стране

«Делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовые составляющие успеха любого человека. Вы – символ будущего, будущего родной Беларуси. Вижу по абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию», – отметил глава государства.

Выпускников белорусский лидер попросил сохранить и преумножить то, чего добились их предшественники. Самое важное – это независимость и мир. Поэтому символично, что награды молодые люди получают в канун 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодняшняя церемония чествования лучших выпускников и лучших преподавателей и есть наша с вами дань памяти поколению победителей. Каждый успех – это благодарность героям, которые сражались и умирали за мирное будущее. Мы его построили, и мы обязаны сберечь это будущее. Мы обязательно его сбережем2, –подчеркнул президент.

Выпускники пообещали не подвести. И подарили президенту многогранник из стали и дерева. Каждая сторона олицетворяет победы белорусов в разных сферах от промышленности до спорта. А напоследок – символический бокал шампанского за то, чтобы таких граней стало еще больше.



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Торжественная церемония награждения лучших выпускников прошла во Дворце независимости.
 
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