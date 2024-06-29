«Делайте все вовремя»: Лукашенко рассказал выпускникам, как все успевать

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси наградил выпускников вузов , торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Александр Лукашенко пожелал молодым специалистам успехов во взрослой жизни, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Быть первыми всегда и во всем – девиз этих молодых людей. Лучшие выпускники вузов – гости во Дворце независимости. Но многие признались, что не прочь вернуться в центр политической жизни страны на работу.

«Хочу отдать все свои знания, силы, энергию государству. Оно меня выучило, вложило силы. Это должно быть возвращено назад в пятикратном, многократном размере. И, конечно, хотелось бы видеть себя на высших государственных постах. Предстоит еще тернистый путь. Но я его не боюсь. Потому что время выбрало меня», – отметила выпускница Белорусского государственного университета Стефания-Виталия Винничек.

Из рук президента выпускники получили награды не только за хорошие оценки. Они победители олимпиад, волонтеры, спортсмены, ученые. Большинство уже строит успешную карьеру.

«Вместе с ребятами мы организовываем различные проекты, формируем сборники статей, организовываем форумы. Самое главное наше научное мероприятие – это форум молодых управленцев», – рассказала выпускница Академии управления при президенте Республики Беларусь Елизавета Радоман.

Александр Лукашенко признался: для него это мероприятие особенное. В зале госнаград сегодня новое поколение. И подчеркнул: учиться было сложно. Но впереди еще много трудностей. Чтобы их преодолеть, президент дал простой, но действенный совет.

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