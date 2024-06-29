«Без действий самые лучшие намерения в мире так и останутся намерениями». Художественная литература, полезная для бизнеса

Источник материала: ProBusiness

Бизнес-книги полезны, если написаны авторами-практиками, созданы с упором на факты, исследования, примеры. К сожалению, среди литературы о бизнесе много пустых, обо всем и ни о чем изданий. Для того, чтобы уметь отличать полезную литературу от пародий на нее, нужно иметь базу в виде прочитанных книг. Именно она формирует критическое мышление и вкус. Начать предлагаем с новой подборки от МТС « Книги с Литрес », где собрали художественную и мемуарную прозу, полезную для людей, занимающихся бизнесом. Как говорится, совместим приятное с полезным.

Джоан Харрис. «Шоколад»

Это красочное, с интересным сюжетом «пособие» для ремесленников в формате сказки. Вдохновляющая история о любви к своему делу, своему продукту, людям. Сюжет максимально простой: в маленький консервативный городок, в котором принято носить маски добропорядочности, приезжает яркая, увлеченная Виан Роше со своей дочерью. Здесь она открывает магазин шоколада, и каждому гостю предлагает конфеты или плитки шоколада, исходя из наблюдений за гостем. Темпераментной натуре — шоколад с перцем, романтичной — с корицей и двумя видами шоколада. Индивидуальный подход — каким он должен быть. Местным жителям не сразу понравилась бунтарка Вивьен, но искреннее увлечение своим делом, огонь в глазах растопят сердца даже самых осторожных консерваторов, для которых привычный уклад и покой — главные ценности.

Источник: hd.kinopoisk.ru

Книга легкая, атмосферная, с детальным описанием производства шоколада ручной работы. Во время чтения вам, скорее всего, захочется ароматного кофе и вкусного шоколада, потому что Виан Роше (или все-таки автор Джоанн Харрис?) — мастер продаж. Кстати, по этой книге снят не менее прекрасный фильм «Шоколад» с Жюльет Бинош и Джонни Деппом.

Артур Хейли. «Отель»

В эпоху ситкомов о том, как устроен ресторан, гостиница, частная клиника и другие сферы бизнеса, книга Артура Хейли уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Хотя она когда-то была новаторской: сюжет, герои, формат — все вызывало интерес. Но и сейчас «Отель» часто можно увидеть в сторис Instagram в качестве книги «для отпуска». Она погружает читателя в мир большого отеля, показывает «внутреннюю кухню», а это всегда интересно. Обычно людям доступна только фасадная часть, а Хейли проводит экскурсию за закрытыми дверями. Автор, как хороший экскурсовод, тщательно готовился заранее, поэтому в книге много тем и деталей, не свойственных художественному тексту. Читателей такая особенность не смущает.



Источник: litres. ru

Это уникальный пример того, как в одной книге соединились бизнес-тематика и вымысел, свойственный лишь художественному творчеству. Удивительно, но книга имеет успех среди широкого круга читателей, а не только людей, так или иначе причастных к отельному бизнесу. Это значит только одно: автор — мастер своего дела, потому что быть интересным для многих со специфической темой книги получается не у каждого.

«Книги с Литрес» от МТС предлагает множество книг по саморазвитию, личностному росту и бизнесу.

Особенностью сервиса является возможность чтения и прослушивания аудиокниг без доступа в интернет. Теперь любимых авторов можно читать и слушать даже в самолете. Все, что требуется, — это предварительное скачивание книг. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо активировать одну из подписок: Подключить услугу «Книги с Литрес, Стандарт» можно набрав USSD *335# или отправив SMS-сообщение на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a».

можно набрав USSD *335# или отправив SMS-сообщение на номер 3353 с латинской буквой «A» или «a». Для того, чтобы подключить услугу «Книги с Литрес, Премиум», необходимо набрать USSD *337# или отправить SMS-сообщение на номер 3357 с латинской буквой «A» или «a».

необходимо набрать USSD *337# или отправить SMS-сообщение на номер 3357 с латинской буквой «A» или «a». Чтобы воспользоваться услугой «Книги с Литрес, Всё включено», необходимо отправить USSD *338# или SMS-сообщение на номер 3358 с латинской буквой «A» или «a».

Кроме того, активировать услуги можно, обратившись в Контактный центр МТС, или в приложении «Мой МТС» в разделе «Услуги».



После истечения 7-дневного бесплатного периода оплата за услугу «Книги с Литрес, Стандарт» составит 0,30 руб. в сутки, «Книги с Литрес, Премиум» составит 0,45 руб. в сутки, а за «Книги с Литрес, Всё включено» — 0,65 руб. в сутки. Интернет-трафик, который расходуется на сайте или в приложении, не тарифицируется при наличии одной из подписок.

Эмиль Золя. «Дамское счастье»

Эта книга меньше всех похожа на художественный текст, несмотря на вполне классических героев и сюжет. Роман, опубликованный в 1883 году, уже затрагивает вопросы конкуренции, коммерческих приемов и способов продаж. Магазин тканей и женской одежды «Дамское счастье», благодаря предпринимательской хватке владельца Октава Муре, увеличивает обороты с максимальной скоростью. Частные лавочки, у которых нет средств для развития, как у предприятия Муре, несут убытки.



Источник: litres.ru

Возможно, человеку, далекому от бизнеса, это покажется чудовищным, но, к сожалению, конкуренцию и борьбу за выживание на рынке никто не отменял. Золя внимательно разобрался в нюансах торговли и в образе Муре, клиентов его магазина, продавцов, воплотил все главные понятия, касающиеся продаж, конкуренции и клиентского сервиса. В романе много внимания уделяется и обучению продавцов, тому, как надо общаться с клиентами, как делать повторные продажи. В общем, любопытное чтение, если отвлечься от того, что нам уже известно о продажах, и учесть тот факт, что именно романист так складно описывает сферу торговли. Отличная книга на тот случай, если вы предпочитаете только прикладную литературу.

Джонатан Франзен. «Безгрешность»

Эта книга в нашем списке стоит особняком. В романе настолько много тем, образов и проблем, что выделить одну и поговорить о ней кажется невозможным. Но все-таки можно определить один из важных вопросов, который касается каждого из нас — цифровая безопасность, свобода, личные данные. Это в первую очередь затрагивает и каждого отдельного человека, и бизнес, который взаимодействует с человеком.

Но книга для предпринимателя может быть интересна подробным, как под микроскопом, изучением человека. Франзен с хирургической точностью «препарирует» внутренний мир человека, с его проблемами, мыслями, мечтами. Эта книга, как и все другие книги Франзена, лучше многих психологических книг поможет сформировать навык наблюдения за человеком. Это трудная задача, но она открывает в себе много возможностей. Человек, обладающий знанием о поведении других людей, рефлексирующий над этим, более эмпатичен, ему больше доверяют, его внимательнее слушают. А это навыки, которые актуальны всегда, для всех, в любые времена. Особенно они актуальны для тех, кто напрямую взаимодействует с людьми.



Источник: litres.ru

Франзен профессионально тренирует эмоциональный интеллект читателей. Возможно, некоторые фрагменты книги вызовут неоднозначную реакцию или желание поспорить, но это даже хорошо. Надо уметь жить в мире, где есть разные мировоззрения, а не только тоннель собственных заблуждений.

Джордан Белфорт. «Волк с Уолл-стрит»

Книга про американского Остапа Бендера, а точнее ее экранизация с Леонардо Ди Каприо знакома почти каждому. Во многом благодаря актерской игре любимчика Голливуда. Но история , по мотивам которой и был создан фильм, не менее уникальна.

Конечно, отделить правдивый факт от интерпретаций Джордана Белфорта в книге — это, мягко говоря, трудная задача, но издание любопытно другим. Книга не получила хвалебных профессиональных рецензий, зато среди простых читателей стала бестселлером. Есть, конечно, вопросы по выбору художественных средств, но книга — отличный пример того, как сторителлинг стал инструментом продаж. И еще каких: если даже подростки в курсе, как работают брокерские фирмы с инвесторами.



Источник: lenta.ru

Это книга о том, как не надо вести бизнес. Однако у главного героя есть чему поучиться: настойчивость, харизма, изворотливый ум, абсолютное отсутствие сомнений в себе. Согласитесь, от такого набора личных качеств никто не откажется.

Генри Форд. «Моя жизнь, мои достижения»

Автобиография — один из самых популярных форматов в эпоху достигаторства. Каждый коуч из соцсетей обязательно на своем платном курсе дает совет о том, что личный бренд надо развивать с помощью сторителлинга. Не важно, чего вы добились, не важно, какие у вас результаты, важно уметь рассказывать историю своей жизни и того, как вы начинали на балконе сестры, а потом стали преуспевающим, богатым предпринимателем. Если бы Форд знал, что так можно и это (почему-то) повышает продажи, он, возможно, воспользовался бы современными инструментами продвижения. Но предприниматель жил в те времена, когда биографий и автобиографий были достойны реально успешные и эффективные люди.

Его цитаты разошлись по другим книгам, именно его словами спикеры часто начинают свои выступления. Форд был новатором не только в автомобильной промышленности, но и в управлении людьми. Вспомните, как рабочие ремонтного цеха получали деньги за то, что ничего не делали. Они были заинтересованы в том, чтобы поломки либо не появлялись, либо устранялись максимально быстро, потому что им деньги начислялись за то время, которое они проводили в комнате отдыха. Таких решений в бизнесе у Форда было много.



Источник: litres.ru

В книге собраны примеры, а также уроки и опыт, который извлекал известный предприниматель из своих ошибок. Конечно, чтение книги о личности такого масштаба вряд ли приблизит читателя к невероятным высотам, но, анализируя факты из книги, размышляя над опытом Форда, можно многому научиться.