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«Без действий самые лучшие намерения в мире так и останутся намерениями». Художественная литература, полезная для бизнеса
29.06.2024 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Бизнес-книги полезны, если написаны авторами-практиками, созданы с упором на факты, исследования, примеры. К сожалению, среди литературы о бизнесе много пустых, обо всем и ни о чем изданий. Для того, чтобы уметь отличать полезную литературу от пародий на нее, нужно иметь базу в виде прочитанных книг. Именно она формирует критическое мышление и вкус. Начать предлагаем с новой подборки от МТС «
Джоан Харрис. «Шоколад»
Это красочное, с интересным сюжетом «пособие» для ремесленников в формате сказки. Вдохновляющая
Книга легкая, атмосферная, с детальным описанием производства шоколада ручной работы. Во время чтения вам, скорее всего, захочется ароматного кофе и вкусного шоколада, потому что Виан Роше (или все-таки автор Джоанн Харрис?) — мастер продаж. Кстати, по этой книге снят не менее прекрасный фильм «Шоколад» с Жюльет Бинош и Джонни Деппом.
Артур Хейли. «Отель»
В эпоху ситкомов о том, как устроен ресторан, гостиница, частная клиника и другие сферы бизнеса,
Это уникальный пример того, как в одной книге соединились бизнес-тематика и вымысел, свойственный лишь художественному творчеству. Удивительно, но книга имеет успех среди широкого круга читателей, а не только людей, так или иначе причастных к отельному бизнесу. Это значит только одно: автор — мастер своего дела, потому что быть интересным для многих со специфической темой книги получается не у каждого.
Эмиль Золя. «Дамское счастье»
Эта
Возможно, человеку, далекому от бизнеса, это покажется чудовищным, но, к сожалению, конкуренцию и борьбу за выживание на рынке никто не отменял. Золя внимательно разобрался в нюансах торговли и в образе Муре, клиентов его магазина, продавцов, воплотил все главные понятия, касающиеся продаж, конкуренции и клиентского сервиса. В романе много внимания уделяется и обучению продавцов, тому, как надо общаться с клиентами, как делать повторные продажи. В общем, любопытное чтение, если отвлечься от того, что нам уже известно о продажах, и учесть тот факт, что именно романист так складно описывает сферу торговли. Отличная книга на тот случай, если вы предпочитаете только прикладную литературу.
Джонатан Франзен. «Безгрешность»
Эта книга в нашем списке стоит особняком. В
Но книга для предпринимателя может быть интересна подробным, как под микроскопом, изучением человека. Франзен с хирургической точностью «препарирует» внутренний мир человека, с его проблемами, мыслями, мечтами. Эта книга, как и все другие книги Франзена, лучше многих психологических книг поможет сформировать навык наблюдения за человеком. Это трудная задача, но она открывает в себе много возможностей. Человек, обладающий знанием о поведении других людей, рефлексирующий над этим, более эмпатичен, ему больше доверяют, его внимательнее слушают. А это навыки, которые актуальны всегда, для всех, в любые времена. Особенно они актуальны для тех, кто напрямую взаимодействует с людьми.
Франзен профессионально тренирует эмоциональный интеллект читателей. Возможно, некоторые фрагменты книги вызовут неоднозначную реакцию или желание поспорить, но это даже хорошо. Надо уметь жить в мире, где есть разные мировоззрения, а не только тоннель собственных заблуждений.
Джордан Белфорт. «Волк с Уолл-стрит»
Книга про американского Остапа Бендера, а точнее ее экранизация с Леонардо Ди Каприо знакома почти каждому. Во многом благодаря актерской игре любимчика Голливуда. Но
Конечно, отделить правдивый факт от интерпретаций Джордана Белфорта в книге — это, мягко говоря, трудная задача, но издание любопытно другим. Книга не получила хвалебных профессиональных рецензий, зато среди простых читателей стала бестселлером. Есть, конечно, вопросы по выбору художественных средств, но книга — отличный пример того, как сторителлинг стал инструментом продаж. И еще каких: если даже подростки в курсе, как работают брокерские фирмы с инвесторами.
Это книга о том, как не надо вести бизнес. Однако у главного героя есть чему поучиться: настойчивость, харизма, изворотливый ум, абсолютное отсутствие сомнений в себе. Согласитесь, от такого набора личных качеств никто не откажется.
Генри Форд. «Моя жизнь, мои достижения»
Автобиография — один из самых популярных форматов в эпоху достигаторства. Каждый коуч из соцсетей обязательно на своем платном курсе дает совет о том, что личный бренд надо развивать с помощью сторителлинга. Не важно, чего вы добились, не важно, какие у вас результаты, важно уметь рассказывать историю своей жизни и того, как вы начинали на балконе сестры, а потом стали преуспевающим, богатым предпринимателем. Если бы Форд знал, что так можно и это (почему-то) повышает продажи, он, возможно, воспользовался бы современными инструментами продвижения. Но предприниматель жил в те времена, когда биографий и
Его цитаты разошлись по другим книгам, именно его словами спикеры часто начинают свои выступления. Форд был новатором не только в автомобильной промышленности, но и в управлении людьми. Вспомните, как рабочие ремонтного цеха получали деньги за то, что ничего не делали. Они были заинтересованы в том, чтобы поломки либо не появлялись, либо устранялись максимально быстро, потому что им деньги начислялись за то время, которое они проводили в комнате отдыха. Таких решений в бизнесе у Форда было много.
В книге собраны примеры, а также уроки и опыт, который извлекал известный предприниматель из своих ошибок. Конечно, чтение книги о личности такого масштаба вряд ли приблизит читателя к невероятным высотам, но, анализируя факты из книги, размышляя над опытом Форда, можно многому научиться.
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«Без действий самые лучшие намерения в мире так и останутся намерениями». Художественная литература, полезная для бизнеса
Бизнес-книги полезны, если написаны авторами-практиками, созданы с упором на факты, исследования, примеры. К сожалению, среди литературы о бизнесе много пустых, обо...
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