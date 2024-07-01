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Глава Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич – об идеалах современной литературы и молодых авторах
01.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С председателем Союза писателей Беларуси Александром Карлюкевичем встретилась ведущая телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Союзу писателей 90 лет. Что сегодня представляет из себя ваша организация? Это окружение творческих людей, некий профсоюз, куда нужно вступить для продвижения?
Мне хотелось бы сказать, что это профсоюз, потому что для писателя важна поддержка в его социальных вопросах, в его творческом обустройстве, в его жизнедеятельности. Во многих моментах я так и позиционирую сегодня наше общественное объединение и надеюсь, что та помощь, которую оказывает государство общественному объединению Союз писателей Беларуси, это тоже помощь профсоюзного характера творческим людям. Сегодня в Союз писателей входит более 600 поэтов, прозаиков, драматургов, публицистов, критиков. Наша работа осуществляется, безусловно, в тесном контакте с самыми различными культурно-просветительскими учреждениями, государственными книжными издательствами. Для писателя что главное? Не только написать, но и издать свою книгу, донести до читателя и встретиться с читателем.
Как стать членом Союза писателей?
Что для этого нужно? Написать хорошую книгу, это первое условие. И, конечно же, быть человеком, который является патриотом своего Отечества, патриотом своей Родины, быть близким к тем задачам и к тем всем событиям, которые происходят в нашей стране, в нашем Отечестве.
Просто написать – этого недостаточно, чтобы вступить, или все-таки достаточно?
Нет, конечно, есть целый механизм, работает приемная комиссия. У нас есть региональные организации в областях, в городе Минске, которые рассматривают творчество тех, кто вступает в Союз писателей, и дают свою оценку. А более авторитетные члены Союза писателей еще дают и рекомендации.
Каковы сейчас идеалы белорусской литературы, и какую роль играет Союз писателей в становлении этих идеалов?
Не стоит говорить про какие-то заоблачные высоты, про то, что Союз писателей может перевернуть в целом сознание, но каждый по отдельности писатель своими художественными свершениями может перевернуть сознание, повлиять на мышление читателя. Поэтому мы стараемся создать условия для тех, кто пишет. Найти, выделить талантливую молодежь, составить их книгу, помочь им издаться в том или ином периодическом издании и, конечно же, принять их в Союз писателей, чтобы показать, что их уважают и ценят.
Как обстоят дела с притоком молодых писателей в союз?
Это самая важная, самая актуальная тема. Мы сегодня в регионах нашей страны провели несколько семинаров по работе с творчеством молодых. И некоторых молодых людей принимали даже в том случае, если у них нет книги, но есть зато публикации в журналах, их знает читатель, это некий карт-бланш, какая-то надежда. Конечно же, не хватает и литературной критики, не хватает обсуждения творчества молодых литераторов. Они ждут, что у них будут наставники, что у них будут критики. А еще я хотел бы назвать такой проект, который уже не первый год проводится, – конкурс на лучший рассказ постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России «Мост дружбы». И на этот конкурс поступают произведения из самых разных уголков Российской Федерации, Беларуси. А когда конкурс завершается, подводятся его итоги. И в Минске презентуется книга по итогам этого конкурса. Выходит она на двух языках, на русском и на белорусском. Произведения молодых писателей из России переводятся на белорусский язык, а с белорусского на русский.
А какие темы больше интересуют молодых авторов?
Составляя эту книгу, о которой я вам уже рассказывал, я заметил, что их рассказы отличаются от рассказов молодых писателей.
Про четыре килограмма бактерий, да?
Да, про четыре килограмма бактерий. На самом деле у них рассказы о любви, о семейных традициях, о трепетном отношении к предкам. Мы привыкли смотреть на молодежь, которая с новациями, которая более свободная, раскрепощенная, которая забывает о своих корнях. Все это не так. У молодых писателей я нашел те рассказы, которые говорят о том, что у них целая философия жизни, целая философия любви к родине, целая философия любви к родным местам своих родителей. Понятно, что они в большей степени все горожане, чем деревенские ребята. Поэтому для меня это было таким добрым, приятным открытием.
Как вам кажется, как изменились взаимоотношения писателя и общества за последние 10 лет?
Конечно, сегодня литература – не медиа. И в этом весь ответ про изменение отношений. Раньше книги становились событием. Даже такое явление было, как роман в газете. Сегодня нет той роман-газеты, которая издавалась по 6−8 миллионов экземпляров. Сегодня нет того тиража, который был у белорусского журнала «Неман» в 200 тысяч экземпляров. Но есть ли такие произведения, которые равны тем романам, повестям, что создавали литераторы второй половины XX века? На этот вопрос, наверное, читатель сам отвечает.
А какой сегодня читательский запрос в Беларуси?
Какие инициативы или проекты Союз писателей планирует реализовать в ближайшее время?
Во-первых, у нас уже сложилась система проведения детских книжных фестивалей, посвященных детскому чтению. Кстати, у нас партнерами очень часто выступают писатели Российской Федерации, писатели других постсоветских стран – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Сейчас в Узбекистане собирается готовиться к изданию книга белорусской детской литературы на узбекском языке. Она станет одной из ста книг в большом проекте библиотеки всемирной детской литературы, которая выходит в Узбекистане. А в прошлом году мы провели Дни литературы Башкортостана в Беларуси.
Это книга, о которой мы с вами говорили.
Вот эта книга, которую только что прислали из Башкортостана. Здесь несколько десятков белорусских писателей представлены со своими прозами, со своей поэзией. Составителем этой книги выступили мы вместе с председателем Союза писателей Башкортостана Айгизом Баймухаметовым. И таких проектов у нас достаточно много.
На сайте Союза писателей прочитала, что вы активно сотрудничаете с писателями Польши, США, Германии и так далее. Как сейчас складываются отношения?
У нас в Союзе писателей несколько десятков людей живут в разных странах мира. К примеру, в Казахстане живет и трудится поэтесса Любовь Шашкова, кстати, народный писатель Казахстана. Она родилась в Беларуси, но живет в Казахстане. Активный литератор, она очень много сделала для развития русской литературы в Казахстане. И она наш товарищ, помогает продвижению белорусской литературы в Казахстане.
А дальнее зарубежье?
Недавно у нас вышла книга Алеся Бадака, известного белорусского прозаика, поэта, который работает директором издательства ««Мастацкая лiтаратура» в Китае. Больше двух лет готовилась эта книга. Сейчас еще одна книга готовится в Китае. Переводчиком этих произведений является доктор филологических наук Хань Сяое. И безусловно, мы его примем в Союз писателей как переводчика белорусской литературы.
Какие вы видите объединяющие темы с российскими писателями?
Мы не просто братья. Дружба наших президентов, те декларации, которые высказывали Александр Лукашенко и Владимир Путин, – фундамент для нашей общей жизни. И у нас вообще все художественное пространство общее. Мы стараемся дружить с литературными, с художественными домами. Несколько номеров журнала «Москва» в последние годы вышло, посвященных современной белорусской литературе. Хотя там были и переводы Владимира Короткевича, оформившегося классика, которого знают на всем постсоветском пространстве.
Какие писатели, по вашему мнению, оказали влияние на белорусскую литературу?
Это все индивидуальное влияние. И говорить о том, что больше повлиял Максим Горький или Михаил Шолохов, к примеру, на Ивана Мележа, или на писателей 1920-х годов, наверное, будет неправильно. Я хотел бы сказать о другом. Что у наших классиков, у народных писателей Беларуси, много добрых слов о Горьком, о Достоевском, о Шолохове. Это я говорю о статьях Ивана Мележа, Ивана Чигринова, Ивана Науменко и других писателей, которые были влюблены в русскую литературу. Очень много трепетных, добрых слов о Константине Паустовском у народного писателя Беларуси Янки Брыля. Наверное, где-то ментально они в чем-то похожи. Мы знаем о дружбе Аркадия Кулешова и Александра Твардовского. Есть уникальный факт для мировой литературы. Кулешов в конце своей жизни написал замечательную поэму, посвященную автору «Василия Теркина».
Кого из белорусских современников вы бы посоветовали почитать?
Я сегодня вспоминал китайскую книгу Алеся Бадака. Это один из самых интересных писателей, рассказчиков. Его рассказы читают с одинаковым наслаждением и переводят и в России, и в Туркменистане, и в Таджикистане, и в других странах мира. Недавно вышла его повесть «Нелюдимый». Мне кажется, это открытие. Лет 10 назад он написал замечательную повесть для подростков. С таким культовым названием «Одинокий восьмиклассник хочет познакомиться». Я не буду пересказывать весь сюжет, но я бы поставил это небольшое произведение в один ряд с замечательными повествованиями Анатолия Алексина, Анатолия Рыбакова, Альберта Лиханова, адресованных подросткам.
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Глава Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич – об идеалах современной литературы и молодых авторах
С председателем Союза писателей Беларуси Александром Карлюкевичем встретилась ведущая телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
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