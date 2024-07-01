Глава Союза писателей Беларуси Александр Карлюкевич – об идеалах современной литературы и молодых авторах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С председателем Союза писателей Беларуси Александром Карлюкевичем встретилась ведущая телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Союзу писателей 90 лет. Что сегодня представляет из себя ваша организация? Это окружение творческих людей, некий профсоюз, куда нужно вступить для продвижения?

Мне хотелось бы сказать, что это профсоюз, потому что для писателя важна поддержка в его социальных вопросах, в его творческом обустройстве, в его жизнедеятельности. Во многих моментах я так и позиционирую сегодня наше общественное объединение и надеюсь, что та помощь, которую оказывает государство общественному объединению Союз писателей Беларуси, это тоже помощь профсоюзного характера творческим людям. Сегодня в Союз писателей входит более 600 поэтов, прозаиков, драматургов, публицистов, критиков. Наша работа осуществляется, безусловно, в тесном контакте с самыми различными культурно-просветительскими учреждениями, государственными книжными издательствами. Для писателя что главное? Не только написать, но и издать свою книгу, донести до читателя и встретиться с читателем.

Как стать членом Союза писателей?

Что для этого нужно? Написать хорошую книгу, это первое условие. И, конечно же, быть человеком, который является патриотом своего Отечества, патриотом своей Родины, быть близким к тем задачам и к тем всем событиям, которые происходят в нашей стране, в нашем Отечестве.

Просто написать – этого недостаточно, чтобы вступить, или все-таки достаточно?

Нет, конечно, есть целый механизм, работает приемная комиссия. У нас есть региональные организации в областях, в городе Минске, которые рассматривают творчество тех, кто вступает в Союз писателей, и дают свою оценку. А более авторитетные члены Союза писателей еще дают и рекомендации.

Каковы сейчас идеалы белорусской литературы, и какую роль играет Союз писателей в становлении этих идеалов?

Не стоит говорить про какие-то заоблачные высоты, про то, что Союз писателей может перевернуть в целом сознание, но каждый по отдельности писатель своими художественными свершениями может перевернуть сознание, повлиять на мышление читателя. Поэтому мы стараемся создать условия для тех, кто пишет. Найти, выделить талантливую молодежь, составить их книгу, помочь им издаться в том или ином периодическом издании и, конечно же, принять их в Союз писателей, чтобы показать, что их уважают и ценят.

Как обстоят дела с притоком молодых писателей в союз?

Это самая важная, самая актуальная тема. Мы сегодня в регионах нашей страны провели несколько семинаров по работе с творчеством молодых. И некоторых молодых людей принимали даже в том случае, если у них нет книги, но есть зато публикации в журналах, их знает читатель, это некий карт-бланш, какая-то надежда. Конечно же, не хватает и литературной критики, не хватает обсуждения творчества молодых литераторов. Они ждут, что у них будут наставники, что у них будут критики. А еще я хотел бы назвать такой проект, который уже не первый год проводится, – конкурс на лучший рассказ постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России «Мост дружбы». И на этот конкурс поступают произведения из самых разных уголков Российской Федерации, Беларуси. А когда конкурс завершается, подводятся его итоги. И в Минске презентуется книга по итогам этого конкурса. Выходит она на двух языках, на русском и на белорусском. Произведения молодых писателей из России переводятся на белорусский язык, а с белорусского на русский.

А какие темы больше интересуют молодых авторов?

Составляя эту книгу, о которой я вам уже рассказывал, я заметил, что их рассказы отличаются от рассказов молодых писателей.

Про четыре килограмма бактерий, да?

Да, про четыре килограмма бактерий. На самом деле у них рассказы о любви, о семейных традициях, о трепетном отношении к предкам. Мы привыкли смотреть на молодежь, которая с новациями, которая более свободная, раскрепощенная, которая забывает о своих корнях. Все это не так. У молодых писателей я нашел те рассказы, которые говорят о том, что у них целая философия жизни, целая философия любви к родине, целая философия любви к родным местам своих родителей. Понятно, что они в большей степени все горожане, чем деревенские ребята. Поэтому для меня это было таким добрым, приятным открытием.

Как вам кажется, как изменились взаимоотношения писателя и общества за последние 10 лет?

Конечно, сегодня литература – не медиа. И в этом весь ответ про изменение отношений. Раньше книги становились событием. Даже такое явление было, как роман в газете. Сегодня нет той роман-газеты, которая издавалась по 6−8 миллионов экземпляров. Сегодня нет того тиража, который был у белорусского журнала «Неман» в 200 тысяч экземпляров. Но есть ли такие произведения, которые равны тем романам, повестям, что создавали литераторы второй половины XX века? На этот вопрос, наверное, читатель сам отвечает.

А какой сегодня читательский запрос в Беларуси?