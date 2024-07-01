Тайная жизнь белорусской подземки. Неожиданные факты о минском метро

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждую секунду девять новых пассажиров вступают в подземный мир белорусской столицы. Около 800 тысяч человек ежедневно пользуются подземкой. По объему пассажироперевозок минское метро в СНГ уступает только Москве и Петербургу. Какая станция завоевала международную награду за лучший дизайн? Где под землей можно увидеть солнце? И как «разговаривают» поезда? Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова спустилась на «цокольный этаж столицы», узнала, как работает «пассажирский конвейер», и попробовала себя в роли машиниста.