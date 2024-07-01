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Тайная жизнь белорусской подземки. Неожиданные факты о минском метро
01.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждую секунду девять новых пассажиров вступают в подземный мир белорусской столицы. Около 800 тысяч человек ежедневно пользуются подземкой. По объему пассажироперевозок минское метро в СНГ уступает только Москве и Петербургу. Какая станция завоевала международную награду за лучший дизайн? Где под землей можно увидеть солнце? И как «разговаривают» поезда? Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова спустилась на «цокольный этаж столицы», узнала, как работает «пассажирский конвейер», и попробовала себя в роли машиниста.
Метро в белорусской столице стало девятым подземным проектом в СССР благодаря миллионному жителю города. Первые восемь километров открыли 40 лет назад. Особенностью белорусской подземки стало ее расположение – буквально на глубине 10-17 метров под земной поверхностью. Материалы и оборудование привозили из 200 городов бывшего Союза. Сегодня минское метро – это три ветки и больше 40 километров путей. Первая – синяя выполнена в традициях архитектуры и интерьеров метрополитена Москвы и Ленинграда. Самая молодая – зеленая уже отражает другую эпоху. Самые интересные факты о минском метро – в программе
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Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова спустилась на «цокольный этаж столицы» и попробовала себя в роли машиниста в программе «Специальный репортаж».
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