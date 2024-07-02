Присягу гражданина Беларуси приняли 17 человек из восьми стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

17 человек из восьми государств с этого дня официально стали гражданами Беларуси. Они торжественно приняли присягу в Минске. С новыми соотечественниками пообщалась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Для Ольги Большаковой этот день самый волнительный за последние 30 лет. Женщина родилась в Таджикистане, в Беларусь переехала в 1990-х. Здесь обучилась на повара и нашла работу. Главное – обрела семью и дом.

«Мои дети настояли, сказали, что я живу здесь больше 30 лет. Помогли мне с документами и я даже не ожидала, что попаду на такую церемонию. Очень сильно переживаю, но со мной рядом дочка», – подчеркнула гражданка Беларуси Ольга Большакова.

Зилюра Рахмана пришли поддержать жена-белоруска и сын. До недавнего времени он был лицом без гражданства. Родился в Республике Бангладеш. В Беларуси Зилюр тоже больше 30 лет. Признается, паспорт страны – давняя мечта.

«Культура, народ – все мне здесь нравится. Одни положительные эмоции, негативных нет и не может быть. Работаю сейчас учителем английского языка в частной школе», – поделился гражданин Беларуси Зилюр Рахман.

В зале городской Ратуши клянутся быть патриотами, уважать государственные символы, соблюдать законы и защищать новую Родину. Такой формат в стране появился в 2023 году. В этот раз обещания символично прозвучали в преддверии Дня Независимости страны.

«До этого я не волновалась. Но сегодня на фоне всеобщей торжественности волнение присутствует, но я и очень рада. Это очень хороший, счастливый день для меня», – сообщила гражданка Беларуси Татьяна Удальцова.

После присяги каждый обретает право на получение паспорта. Самый простой способ стать гражданином Беларуси – прожить в стране не менее пяти лет. По закону, нужно обязательно иметь работу и знать один из государственных языков.

«Владеть русским или белорусским языком, сдать соответствующий экзамен при подаче заявления. 17 граждан, которые принимали гражданство, из разных стран. Это и бывшие граждане Российской Федерации, Украины, Азербайджана, Афганистана», – отметил начальник управления по гражданству и миграции главного управления внутренних дел Мингорисполкома Игорь Щеснович.

Двойное гражданство в Беларуси запрещено. Новоиспеченный гражданин обязан отказаться от прежнего паспорта. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 244 человек. Из них 24 ребенка. Такие документы глава государства подписывает регулярно.