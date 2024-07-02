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Присягу гражданина Беларуси приняли 17 человек из восьми стран
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
17 человек из восьми государств с этого дня официально стали гражданами Беларуси. Они
Для Ольги Большаковой этот день самый волнительный за последние 30 лет. Женщина родилась в Таджикистане, в Беларусь переехала в 1990-х. Здесь обучилась на повара и нашла работу. Главное – обрела семью и дом.
Зилюра Рахмана пришли поддержать жена-белоруска и сын. До недавнего времени он был лицом без гражданства. Родился в Республике Бангладеш. В Беларуси Зилюр тоже больше 30 лет. Признается, паспорт страны – давняя мечта.
В зале городской Ратуши клянутся быть патриотами, уважать государственные символы, соблюдать законы и защищать новую Родину. Такой формат в стране появился в 2023 году. В этот раз обещания символично прозвучали в преддверии Дня Независимости страны.
После присяги каждый обретает право на получение паспорта. Самый простой способ стать гражданином Беларуси – прожить в стране не менее пяти лет. По закону, нужно обязательно иметь работу и знать один из государственных языков.
Двойное гражданство в Беларуси запрещено. Новоиспеченный гражданин обязан отказаться от прежнего паспорта. Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство 244 человек. Из них 24 ребенка. Такие документы глава государства подписывает регулярно.
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Двойное гражданство в Беларуси запрещено. Новоиспеченный гражданин обязан отказаться от прежнего паспорта.
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