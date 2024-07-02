Космические итоги VIII Церемонии награждения победителей международной бизнес-премии «Номер один» 2024

Источник материала: ProBusiness



Победители премии «Номер один» 2024

«Если сильно захотеть, можно в космос полететь»

С этой цитаты начиналась VIII Церемония награждения победителей международной бизнес-премии «Номер один» 2024 года.

Международная бизнес-премия «Номер один» – это символ лидерства и потребительского признания лучших брендов, товаров и услуг по итогам открытого онлайн-голосования потребителей, жюри (лидеров мнений) и оргкомитета. В голосовании принимали участие более 84000 респондентов из Беларуси, России и Казахстана.



Основатели премии «Номер один» Юрий Лёгенький и Татьяна Вержбовская

Руководитель премии Татьяна Вержбовская:

«Ежегодно, помимо брендов №1, которых выбирают потребители, мы вручаем специальные награды выдающимся деятелям культуры и искусства, важным и громким проектам нашей страны.

Первую награду мы вручили Герою Беларуси, первой женщине-космонавту Марине Василевской.

Стилистика церемонии была посвящена теме космоса и нашей земле. Безусловным вдохновением стали слова Марины Василевской о том, как красива наша Земля из космоса и как важно ценить то, что мы имеем. Всем победителям премии Марина Василевская подарила открытки с автографом и пожелания комических успехов и вселенского счастья!»



Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская

За визионерство был награжден организатор крупнейшего криптофорума в СНГ и восточной Европе Crypto Bridge Валерий Бестолков.

Валерий Бестолков:

«Каждому лидеру очень важно смотреть в будущее и быть трендсеттером в своей сфере, используя новые технологии, чтобы быть №1.

Мы приглашаем всех к партнерству в осеннем форуме Crypto Bridge, где по выстроенному мосту в области блокчейн технологий, Метавселенной и искусственного интеллекта мы вместе отправимся в новый уникальный мир безграничных человеческих возможностей.» Подробнее на сайте форума cryptobridge.by



Визионер, учредитель портала FUTUREBY, организатор форума Crypto Bridge Валерий Бестолков

В жизни столицы состоялось громкое светское бизнес-событие, объединяющее лучших представителей из разных сфер, которые, безусловно, делают нашу жизнь комфортнее и лучше.

Организаторы благодарят event-партнёров Церемонити награждения — Exclusive Bar Catering и Reset Classic Bar, компанию VOZMI-SVET, а также салон вечерних платьев La festa.

Трансляция Церемонии награждения бизнес- премии «Номер один» 2024

Организаторы благодарят всех, кто принимал участие в голосовании, и призывают выбирать для себя всё самое лучшее.

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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» 2024

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

За многолетний труд в авиации, за героизм в покорении космоса, за огромный вклад в развитие и популяризации авиации и космонавтики награждается Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская

За выдающиеся успехи и большой вклад в развитие театрального искусства в Республике Беларусь награждается заслуженная артистка Беларуси, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, художественный руководитель театрального проекта «ТриТформаТ» Вера Полякова-Макей



Анжелина Микульская, Вера Полякова-Макей, Игорь Колб

За многолетний труд и успехи в хореографии, за новаторство и развитие хореографического искусства в Беларуси награждается главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб

За большие успехи в развитии эстрадного искусства, музыкального образования детей и молодёжи, а также активное участие в культурных мероприятиях Республики Беларусь награждается продюсерский центр «СПАМАШ»

За большой вклад в развитие женского предпринимательства, участие в образовательных и благотворительных проектах награждается антикризисный управляющий, телеведущая, председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска Ольга Даргель

За визионерство и большой вклад в развитие информационных проектов про экономику будущего награждается директор Ассоциации Технологий Распределенных Реестров Республики Беларусь, учредитель портала FUTUREBY. INFO Валерий Бестолков.



Ольга Даргель, Анна Бондаренко, Владимир Ковалевский

БАНКИ, СТРАХОВАНИЕ

Банк для VIP-клиентов №1 — МТБанк

Банк №1 для малого бизнеса — МТБанк

Банковская карта рассрочки №1 — Халва / МТБанк

Лизинговая компания №1 — Активлизинг

Компания по организации услуг в получении кредита №1 — ЮниКредит

Банковская кредитная карта №1 — Банк БелВЭБ



Клуб Про Бизнес, Favorit Catering, ОАО «Волковысский мясокомбинат»

БИЗНЕС

Бизнес-клуб №1 — Клуб Про бизнес

Консалтинговая компания №1 — АСБ Консалт

Аутсорсинговая бухгалтерская компания №1 — БизнесСтарт

Компания по изготовлению наружной рекламы №1 — GLORIS

Онлайн-типография № 1 — ВМЕСТЕ

Оценочная компания №1 — ООО «Центр оценки»

Сертификация и испытания продукции №1 — Центр Сертификации Стандарт

Безлимитный тариф для мобильной связи №1 — Бесконечный Pro / life:)



fcollection.by, FUTUREBY, ASKONA

Профессиональные кадровые услуги №1 — SMAR LEGAL

Платежный агрегатор №1 — Хуткi Грош

Агентство по работе с коммерческой недвижимостью №1 — Сильван-Инвест

Мобильный оператор №1 — МТС

Судебно-экспертная организация №1 — ООО «Судебно-экспертная коллегия»

Компания по настройке контекстной рекламы №1 — ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЛ»



Евгения Тёрочкина, IT-академия RED education, Оксана Рапацевич

ТУРИЗМ, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Курорт №1 — Санаторий «Приозерный»

Аутентичный туристический комплекс №1 — Наносы Отдых

Сеть туристических агентств №1 — ИНТЕРСИТИ

Туроператор №1 — ИНТЕРСИТИ

Туристический комплекс премиум-класса Беларуси №1 — КРАСНЫЙ БОР

Сеть детских развлекательных центров №1 — Las-Legas

Онлайн-кинотеатр №1 — VOKA

Загородный комплекс для отдыха №1 г. Бреста и Брестской области — Парк-отель «Яркi»

Клиентский сервис среди букмекеров №1 — BETERA

Мобильное приложение для ставок №1 — BETERA

Отель №1 г. Гродно — Кронон Парк Отель



Les Laboratoires Servier, Кронон Парк Отель, DoubleTree by Hilton Minsk

КРАСОТА

Сеть магазинов ювелирных изделий и часов №1 — ZIKO

Дизайнерский бренд одежды №1 — KRIKATE

SPA-салон №1 — PLANETA SPA

Сеть салонов красоты №1 — cosmico

Бренд профессиональной мужской косметики для волос №1 — Reuzel

Центр красоты и здоровья №1 — ФРАУ МАРТА



Анна Лазарева, Екатерина Корлатяну, модель показа Brands Fashion Show

ДОМ

Производитель модульных домов №1 — Терем Запад

Агентство недвижимости №1 — АН Гарант Недвижимость

Сеть магазинов мебели №1 — Askona

Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1 — аskona.by

Матрасы импортного производства №1 — Askona

Воротные системы №1 — Hörmann

Студия VIP интерьера №1 — DOM CHE

Агентство по работе с зарубежной недвижимостью №1 — Центр недвижимости Моя 7Я

Компания по изготовлению шкафов-купе №1 — Coupe.by

Клининговая компания №1 — FRESHROOM





Производитель мебели №1 — Savlukov Mebel

Компания по изготовлению мебели под заказ №1 — ГАРАНТ-100

Баня бочка №1 — БаняБочкаБел

Сеть магазинов мебели №1 в Казахстане — Askona

Матрасы №1 в Казахстане — Askona

Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1 в Казахстане — askona.kz



Ирина Николаева, Татьяна Вержбовская, Юрий Лёгенький, Геннадий Никанчик

ЕДА И НАПИТКИ

Открытие года — Сырники «Беллакт»

Специальная награда за эксклюзивный продукт белорусского производства в номинации «Шоколадная паста №1» — ChocoLoco

Спортивное питание белорусского производства №1 — Genetika / Беллакт

Доставка правильного питания №1 — PROFIT FOOD

Производитель вареных колбасных изделий №1 — ОАО «Волковысский мясокомбинат»

Рапсовое масло №1 — Oily



ЮниКредит, PROFIT FOOD, ОАО «Брестский мясокомбинат»

Мясные намазки №1 — Namazka / ОАО «Брестский мясокомбинат»

Производитель варено-копченых колбасных изделий №1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»

Производитель сосисок и сарделек №1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»

Пельмени №1 — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Специальная награда за высокое качество, широкий ассортимент и ежегодные лидерские позиции в масштабном потребительском голосовании премии «Номер один» — ОАО «Брестский мясокомбинат»

Фруктовые пюре для детей №1 — Беллакт / ООО «Беллакт-Столица»

Майонезный соус постный №1 — ABC

Хрен №1 — ABC

Лаваш №1 — САВИТ-ПЛЮС КОМПАНИ

Детские соки и нектары №1 — Маленькое счастье

Мясные полуфабрикаты №1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»

Производитель сырокопчёных, сыровяленых колбасных изделий №1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»

Майонез №1 — КАМАКО

Соевый соус №1 — КАМАКО

Производитель водки №1 — ООО «Завод Бульбашъ»



ABC, GLORIS, КРАСНЫЙ БОР

ОБРАЗОВАНИЕ

IT-образование для детей и подростков №1 — IT-академия RED education

IT-курсы №1 — IT-Academy, Образовательный центр программирования и высоких технологий

Онлайн-курсы бухгалтера №1 — PROFBUH.PLYS

Школа барменов №1 — BarPortal



Cosmico, RTL Alliance, Grad Seven Motors

АВТО

Логистическая компания №1 — RTL Alliance

Служба такси №1 — Такси Столица 135

Автосалон электромобилей №1 — Grad Seven Motors



Office Life, ИНТЕРСИТИ, Happy Cat

ПИТОМЦЫ

Сеть зоомагазинов №1 — ZOOмаркет

Интернет-магазин зоотоваров №1 — e-zoo.by

Сухой корм для кошек №1 — Happy Cat

Студия груминга №1 — DOG and CAT

Наполнитель для кошек №1 — CAT STEP

Корм для кошек и собак премиум-класса №1 — Brit Premium

Зоомагазин №1 — Гарфилд



Наталья Невмержицкая, Татьяна Вержбовская, АКВА МАРИС, ZOOмаркет

ЗДОРОВЬЕ

Медицинская лаборатория №1 — HELIX

Центр аппаратных технологий для лица и тела №1 — Verba

Центр лазерной эпиляции №1 — Verba

Электронный тонометр №1 — Beurer

Назальный спрей на основе морской воды №1 — АКВА МАРИС

Венотонизирующее средство №1 — ДЕТРАЛЕКС

Препарат калия и магния для сердца №1 — ПАНАНГИН

Препарат для лечения диареи у взрослых и детей №1 — СТОПДИАР

Противовирусный и иммуномодулирующий препарат №1 — ГРОПРИНОСИН

Центр эстетической медицины №1 г. Бреста — Prive medical centre

Стоматология №1 г. Гродно — КЛИНИКА МИНТ

Зубная щетка №1 — CURAPROX

Центр ортодонтии №1 — УмкаБелМед

Детская стоматология №1 — УмкаБелМед

Производитель фармацевтических препаратов №1 — ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»

Препарат для лечения простудного насморка №1 — Синупрет

Препарат для лечения простуды дыхательных путей №1 — Тонзилгон Н

Медицинский центр №1 г. Бреста — ЛОДЭ

Слабительное средство №1 — Дюфалак®

Стоматология №1 г. Гомель — Ю-КЛИНИК

Медицинские услуги, лекарственные средства, в том числе методы лечения, медицинская техника имеют противопоказания к их применению и использованию. Существует также необходимость получения консультации специалиста.





ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Аренда шатров №1 — LUXTENT

Кейтеринг №1 — Favorit Catering

Площадка для проведения конференций №1 — ИООО «Гостиница «Пекин-Минск»

Фотостудия №1 — PhotoHub

Интерактивная фотозона №1 — EVENT-TECH.BY

Комплексная аренда мебели и оборудования для мероприятий №1 — Рент Плюс

Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 — VOZMI-SVET

Премиум-площадка для мероприятий №1 — DoubleTree by Hilton Minsk





СМИ

Портал о бизнесе №1 — Office Life

Портал о здоровье №1 — 103.by

Ресторанный каталог-гид №1 — Relax.by

Интернет-каталог товаров для дома №1 — DOM.BY

Женский журнал №1 — ЖЖ. Женский журнал

Портал о здоровье №1 в Казахстане — 103.kz

Портал о моде №1 — fcollection.by



Relax.by, DOM.BY, 103.by

СПИСОК ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ

«НОМЕР ОДИН» 2024

Мясные деликатесы №1 — Могилевский мясокомбинат

Интернет-магазин рыбы и морепродуктов №1 — goodfish.by

Бутик-отель №1 — Кронон Парк Отель

Экскурсионные туры из Минска №1 — GoTrips

Детский клуб-кофейня №1 — Пуговка

Ресторан белорусской кухни №1 — Ресторанный эко-комплекс «Раздолле»

Отель категории 5 звезд №1 — РЕНЕССАНС МИНСК Конгресс Отель и СПА Центр

Санаторий Гомеля и Гомельской области №1 — Санаторий «Серебряные ключи»

Отель категории 5 звезд №1 — Отель «Европа»

База отдыха №1 — Учреждение «Спортивно-оздоровительная база Федерации профсоюзов Беларуси «Ратомка»

Велнес и СПА-центр №1 — Спа- и фитнес-центр ИООО «Гостиница «Пекин-Минск»

Отель категории 5 звезд №1 — ИООО «Гостиница «Пекин-Минск»



HELIX, ИООО «Гостиница «Пекин-Минск», The Times

Отель категории 5 звезд №1 — Республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель»

Цифровой туристический сервис №1 — Travel HUB

Компания по организации визовой поддержки №1 — Madera Travel

Отель категории 4 звезды №1 — Отель Минск

Горящие туры №1 — Слетаем.by

Сеть кофеен №1 — cofix

Усадьба для отдыха №1 — Агроусадьба «Good Zone Club»

Туристическое агентство №1 — «География путешествий»

Стоматология №1 г. Гомель — Стаматалогія «Ю-Дэнт»

Сеть салонов оптики №1 — Оптика Fielinn

Медицинский центр женского здоровья №1 — F-CLINIC

Стоматология №1 г. Гомель — Стоматология «Смайл-Дент»

Противовирусный и иммуномодулирующий препарат №1 — Витавирин

Витаминно-минеральный комплекс №1 — Swiss Energy



Художница Наталья Невмержицкая. Серия картин «Звёзды очень любят сказки»

Препарат для увлажнения глаз №1 — Гила

Препарат для лечения простуды дыхательных путей №1 — Ангидак

Назальный спрей на основе морской воды №1 — ЛинАква

Медицинский центр №1 г. Могилев — Медицинский центр «А Клиника»

Оборудование и сантехника для ванной комнаты №1 — ROXEN

Интернет-магазин сантехники №1 — Sanit.by

Салон-магазин напольных покрытий №1 — E-dom.by

Матрасы белорусского производства №1 — УП «ПКФ ЭОСЛЮКС»

Салон паркета №1 — Вудлайн ПаркетМ

Оборудование и сантехника для ванной комнаты №1 — Keramalux

Интерьерный салон №1 — FELLINI

Магазин фитнес-оборудования №1 — Салон спортивных тренажеров

Салон каминов №1 в России — Искусство Огня

Оценочная компания №1 — Инновационный консалтинг

Консалтинговые услуги в области сертификации №1 — Системный менеджмент

Интегратор CRM систем №1 — Atevi Systems

Агентство SMM №1 — ADVAGA

Бизнес-клуб №1 — Бизнес-клуб Business Family

Агентство интернет-маркетинга №1 — ВОЛШЕБНЫЙ ЁЖИК

Платежный агрегатор №1 — WEB PAY

Центр развития для детей №1 — Детский центр «Eva’s TinyLand»

Школа иностранных языков №1 — STEP BY STEP

Школа английского языка №1 — EnglishPapa

Онлайн-курсы бухгалтера №1 — ГОЛДЕН ЭПЛ

IT-образование для детей и подростков №1 — KIBERone

Танцевальная студия №1 г.Витебск — ДАРИДАНС

Аксессуары для питомцев №1 — HUNTER

Зоомагазин №1 — ЗООМИР

Холистик корм для кошек и собак №1 — Farmina N&D

Аренда автомобилей №1 — Колесница

Интернет-магазин автозапчастей №1 — remzona.by

Автосалон электромобилей №1 — SGP ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Автосалон электромобилей № 1 — ELECTRO-CAR.BY

Аренда автомобилей №1 — PROKAT-AVTO24.BY

Дизайнерский бренд одежды №1 — MOSHE



Event Гостиная, Pandaprint, MOSHE

Студия перманентного макияжа №1 — Студия Барышни

Производитель декоративной косметики для глаз №1 РБ — BELOR DESIGN

Производитель декоративной косметики для губ №1 РБ — BELOR DESIGN

Производитель декоративной косметики для глаз №1 РБ — L'ATUAGE cosmetic

Производитель декоративной косметики для губ №1 РБ — L'ATUAGE cosmetic

Центр коррекции фигуры №1 — Центр коррекции фигуры и молодости Yellow birds

Площадка для проведения элегантных мероприятий №1 — Кронон Парк Отель

Салон-магазинов подарочной упаковки №1 — Pandaprint

Event-пространство №1 — Event Гостиная

Площадка для проведения конференций №1 — РЕНЕССАНС МИНСК Конгресс Отель и СПА Центр

Конструктор сладких подарков №1 — cukerki.by

Компания по организации услуг в получении кредита №1 — ООО «Прокредит»

Лизинговая компания №1 — Ювилс Лизинг

Страховая компания №1 — ЗАСО «ТАСК»





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Фотографы:

Алексей Мойсевич

Алексей Рыбалко

Татьяна Мингинович