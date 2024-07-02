Космические итоги VIII Церемонии награждения победителей международной бизнес-премии «Номер один» 2024

С этой цитаты начиналась VIII Церемония награждения победителей международной бизнес-премии «Номер один» 2024 года.
Международная бизнес-премия «Номер один» – это символ лидерства и потребительского признания лучших брендов, товаров и услуг по итогам открытого онлайн-голосования потребителей, жюри (лидеров мнений) и оргкомитета. В голосовании принимали участие более 84000 респондентов из Беларуси, России и Казахстана.
Руководитель премии Татьяна Вержбовская:
«Ежегодно, помимо брендов №1, которых выбирают потребители, мы вручаем специальные награды выдающимся деятелям культуры и искусства, важным и громким проектам нашей страны.
Первую награду мы вручили Герою Беларуси, первой женщине-космонавту Марине Василевской.
Стилистика церемонии была посвящена теме космоса и нашей земле. Безусловным вдохновением стали слова Марины Василевской о том, как красива наша Земля из космоса и как важно ценить то, что мы имеем. Всем победителям премии Марина Василевская подарила открытки с автографом и пожелания комических успехов и вселенского счастья!»
За визионерство был награжден организатор крупнейшего криптофорума в СНГ и восточной Европе Crypto Bridge Валерий Бестолков.
Валерий Бестолков:
«Каждому лидеру очень важно смотреть в будущее и быть трендсеттером в своей сфере, используя новые технологии, чтобы быть №1.
Мы приглашаем всех к партнерству в осеннем форуме Crypto Bridge, где по выстроенному мосту в области блокчейн технологий, Метавселенной и искусственного интеллекта мы вместе отправимся в новый уникальный мир безграничных человеческих возможностей.» Подробнее на сайте форума cryptobridge.by
В жизни столицы состоялось громкое светское бизнес-событие, объединяющее лучших представителей из разных сфер, которые, безусловно, делают нашу жизнь комфортнее и лучше.
Организаторы благодарят event-партнёров Церемонити награждения — Exclusive Bar Catering и Reset Classic Bar, компанию VOZMI-SVET, а также салон вечерних платьев La festa.
Трансляция Церемонии награждения бизнес- премии «Номер один» 2024
Организаторы благодарят всех, кто принимал участие в голосовании, и призывают выбирать для себя всё самое лучшее.
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «НОМЕР ОДИН» 2024
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
За многолетний труд в авиации, за героизм в покорении космоса, за огромный вклад в развитие и популяризации авиации и космонавтики награждается Герой Беларуси, первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская
За выдающиеся успехи и большой вклад в развитие театрального искусства в Республике Беларусь награждается заслуженная артистка Беларуси, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя, художественный руководитель театрального проекта «ТриТформаТ» Вера Полякова-Макей
За многолетний труд и успехи в хореографии, за новаторство и развитие хореографического искусства в Беларуси награждается главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб
За большие успехи в развитии эстрадного искусства, музыкального образования детей и молодёжи, а также активное участие в культурных мероприятиях Республики Беларусь награждается продюсерский центр «СПАМАШ»
За большой вклад в развитие женского предпринимательства, участие в образовательных и благотворительных проектах награждается антикризисный управляющий, телеведущая, председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска Ольга Даргель
За визионерство и большой вклад в развитие информационных проектов про экономику будущего награждается директор Ассоциации Технологий Распределенных Реестров Республики Беларусь, учредитель портала FUTUREBY. INFO Валерий Бестолков.
БАНКИ, СТРАХОВАНИЕ
Банк для VIP-клиентов №1 — МТБанк
Банк №1 для малого бизнеса — МТБанк
Банковская карта рассрочки №1 — Халва / МТБанк
Лизинговая компания №1 — Активлизинг
Компания по организации услуг в получении кредита №1 — ЮниКредит
Банковская кредитная карта №1 — Банк БелВЭБ
БИЗНЕС
Бизнес-клуб №1 — Клуб Про бизнес
Консалтинговая компания №1 — АСБ Консалт
Аутсорсинговая бухгалтерская компания №1 — БизнесСтарт
Компания по изготовлению наружной рекламы №1 — GLORIS
Онлайн-типография № 1 — ВМЕСТЕ
Оценочная компания №1 — ООО «Центр оценки»
Сертификация и испытания продукции №1 — Центр Сертификации Стандарт
Безлимитный тариф для мобильной связи №1 — Бесконечный Pro / life:)
Профессиональные кадровые услуги №1 — SMAR LEGAL
Платежный агрегатор №1 — Хуткi Грош
Агентство по работе с коммерческой недвижимостью №1 — Сильван-Инвест
Мобильный оператор №1 — МТС
Судебно-экспертная организация №1 — ООО «Судебно-экспертная коллегия»
Компания по настройке контекстной рекламы №1 — ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ БЕЛ»
ТУРИЗМ, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Курорт №1 — Санаторий «Приозерный»
Аутентичный туристический комплекс №1 — Наносы Отдых
Сеть туристических агентств №1 — ИНТЕРСИТИ
Туроператор №1 — ИНТЕРСИТИ
Туристический комплекс премиум-класса Беларуси №1 — КРАСНЫЙ БОР
Сеть детских развлекательных центров №1 — Las-Legas
Онлайн-кинотеатр №1 — VOKA
Загородный комплекс для отдыха №1 г. Бреста и Брестской области — Парк-отель «Яркi»
Клиентский сервис среди букмекеров №1 — BETERA
Мобильное приложение для ставок №1 — BETERA
Отель №1 г. Гродно — Кронон Парк Отель
КРАСОТА
Сеть магазинов ювелирных изделий и часов №1 — ZIKO
Дизайнерский бренд одежды №1 — KRIKATE
SPA-салон №1 — PLANETA SPA
Сеть салонов красоты №1 — cosmico
Бренд профессиональной мужской косметики для волос №1 — Reuzel
Центр красоты и здоровья №1 — ФРАУ МАРТА
ДОМ
Производитель модульных домов №1 — Терем Запад
Агентство недвижимости №1 — АН Гарант Недвижимость
Сеть магазинов мебели №1 — Askona
Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1 — аskona.by
Матрасы импортного производства №1 — Askona
Воротные системы №1 — Hörmann
Студия VIP интерьера №1 — DOM CHE
Агентство по работе с зарубежной недвижимостью №1 — Центр недвижимости Моя 7Я
Компания по изготовлению шкафов-купе №1 — Coupe.by
Клининговая компания №1 — FRESHROOM
Производитель мебели №1 — Savlukov Mebel
Компания по изготовлению мебели под заказ №1 — ГАРАНТ-100
Баня бочка №1 — БаняБочкаБел
Сеть магазинов мебели №1 в Казахстане — Askona
Матрасы №1 в Казахстане — Askona
Интернет-магазин мебели и товаров для дома №1 в Казахстане — askona.kz
ЕДА И НАПИТКИ
Открытие года — Сырники «Беллакт»
Специальная награда за эксклюзивный продукт белорусского производства в номинации «Шоколадная паста №1» — ChocoLoco
Спортивное питание белорусского производства №1 — Genetika / Беллакт
Доставка правильного питания №1 — PROFIT FOOD
Производитель вареных колбасных изделий №1 — ОАО «Волковысский мясокомбинат»
Рапсовое масло №1 — Oily
Мясные намазки №1 — Namazka / ОАО «Брестский мясокомбинат»
Производитель варено-копченых колбасных изделий №1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»
Производитель сосисок и сарделек №1 — ОАО «Брестский мясокомбинат»
Пельмени №1 — МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Специальная награда за высокое качество, широкий ассортимент и ежегодные лидерские позиции в масштабном потребительском голосовании премии «Номер один» — ОАО «Брестский мясокомбинат»
Фруктовые пюре для детей №1 — Беллакт / ООО «Беллакт-Столица»
Майонезный соус постный №1 — ABC
Хрен №1 — ABC
Лаваш №1 — САВИТ-ПЛЮС КОМПАНИ
Детские соки и нектары №1 — Маленькое счастье
Мясные полуфабрикаты №1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Производитель сырокопчёных, сыровяленых колбасных изделий №1 — ОАО «Гродненский мясокомбинат»
Майонез №1 — КАМАКО
Соевый соус №1 — КАМАКО
Производитель водки №1 — ООО «Завод Бульбашъ»
ОБРАЗОВАНИЕ
IT-образование для детей и подростков №1 — IT-академия RED education
IT-курсы №1 — IT-Academy, Образовательный центр программирования и высоких технологий
Онлайн-курсы бухгалтера №1 — PROFBUH.PLYS
Школа барменов №1 — BarPortal
АВТО
Логистическая компания №1 — RTL Alliance
Служба такси №1 — Такси Столица 135
Автосалон электромобилей №1 — Grad Seven Motors
ПИТОМЦЫ
Сеть зоомагазинов №1 — ZOOмаркет
Интернет-магазин зоотоваров №1 — e-zoo.by
Сухой корм для кошек №1 — Happy Cat
Студия груминга №1 — DOG and CAT
Наполнитель для кошек №1 — CAT STEP
Корм для кошек и собак премиум-класса №1 — Brit Premium
Зоомагазин №1 — Гарфилд
ЗДОРОВЬЕ
Медицинская лаборатория №1 — HELIX
Центр аппаратных технологий для лица и тела №1 — Verba
Центр лазерной эпиляции №1 — Verba
Электронный тонометр №1 — Beurer
Назальный спрей на основе морской воды №1 — АКВА МАРИС
Венотонизирующее средство №1 — ДЕТРАЛЕКС
Препарат калия и магния для сердца №1 — ПАНАНГИН
Препарат для лечения диареи у взрослых и детей №1 — СТОПДИАР
Противовирусный и иммуномодулирующий препарат №1 — ГРОПРИНОСИН
Центр эстетической медицины №1 г. Бреста — Prive medical centre
Стоматология №1 г. Гродно — КЛИНИКА МИНТ
Зубная щетка №1 — CURAPROX
Центр ортодонтии №1 — УмкаБелМед
Детская стоматология №1 — УмкаБелМед
Производитель фармацевтических препаратов №1 — ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»
Препарат для лечения простудного насморка №1 — Синупрет
Препарат для лечения простуды дыхательных путей №1 — Тонзилгон Н
Медицинский центр №1 г. Бреста — ЛОДЭ
Слабительное средство №1 — Дюфалак®
Стоматология №1 г. Гомель — Ю-КЛИНИК
Медицинские услуги, лекарственные средства, в том числе методы лечения, медицинская техника имеют противопоказания к их применению и использованию. Существует также необходимость получения консультации специалиста.
ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛУГИ
Аренда шатров №1 — LUXTENT
Кейтеринг №1 — Favorit Catering
Площадка для проведения конференций №1 — ИООО «Гостиница «Пекин-Минск»
Фотостудия №1 — PhotoHub
Интерактивная фотозона №1 — EVENT-TECH.BY
Комплексная аренда мебели и оборудования для мероприятий №1 — Рент Плюс
Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 — VOZMI-SVET
Премиум-площадка для мероприятий №1 — DoubleTree by Hilton Minsk
СМИ
Портал о бизнесе №1 — Office Life
Портал о здоровье №1 — 103.by
Ресторанный каталог-гид №1 — Relax.by
Интернет-каталог товаров для дома №1 — DOM.BY
Женский журнал №1 — ЖЖ. Женский журнал
Портал о здоровье №1 в Казахстане — 103.kz
Портал о моде №1 — fcollection.by
СПИСОК ПРИЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
«НОМЕР ОДИН» 2024
Мясные деликатесы №1 — Могилевский мясокомбинат
Интернет-магазин рыбы и морепродуктов №1 — goodfish.by
Бутик-отель №1 — Кронон Парк Отель
Экскурсионные туры из Минска №1 — GoTrips
Детский клуб-кофейня №1 — Пуговка
Ресторан белорусской кухни №1 — Ресторанный эко-комплекс «Раздолле»
Отель категории 5 звезд №1 — РЕНЕССАНС МИНСК Конгресс Отель и СПА Центр
Санаторий Гомеля и Гомельской области №1 — Санаторий «Серебряные ключи»
Отель категории 5 звезд №1 — Отель «Европа»
База отдыха №1 — Учреждение «Спортивно-оздоровительная база Федерации профсоюзов Беларуси «Ратомка»
Велнес и СПА-центр №1 — Спа- и фитнес-центр ИООО «Гостиница «Пекин-Минск»
Отель категории 5 звезд №1 — ИООО «Гостиница «Пекин-Минск»
Отель категории 5 звезд №1 — Республиканское унитарное предприятие «Президент-Отель»
Цифровой туристический сервис №1 — Travel HUB
Компания по организации визовой поддержки №1 — Madera Travel
Отель категории 4 звезды №1 — Отель Минск
Горящие туры №1 — Слетаем.by
Сеть кофеен №1 — cofix
Усадьба для отдыха №1 — Агроусадьба «Good Zone Club»
Туристическое агентство №1 — «География путешествий»
Стоматология №1 г. Гомель — Стаматалогія «Ю-Дэнт»
Сеть салонов оптики №1 — Оптика Fielinn
Медицинский центр женского здоровья №1 — F-CLINIC
Стоматология №1 г. Гомель — Стоматология «Смайл-Дент»
Противовирусный и иммуномодулирующий препарат №1 — Витавирин
Витаминно-минеральный комплекс №1 — Swiss Energy
Препарат для увлажнения глаз №1 — Гила
Препарат для лечения простуды дыхательных путей №1 — Ангидак
Назальный спрей на основе морской воды №1 — ЛинАква
Медицинский центр №1 г. Могилев — Медицинский центр «А Клиника»
Оборудование и сантехника для ванной комнаты №1 — ROXEN
Интернет-магазин сантехники №1 — Sanit.by
Салон-магазин напольных покрытий №1 — E-dom.by
Матрасы белорусского производства №1 — УП «ПКФ ЭОСЛЮКС»
Салон паркета №1 — Вудлайн ПаркетМ
Оборудование и сантехника для ванной комнаты №1 — Keramalux
Интерьерный салон №1 — FELLINI
Магазин фитнес-оборудования №1 — Салон спортивных тренажеров
Салон каминов №1 в России — Искусство Огня
Оценочная компания №1 — Инновационный консалтинг
Консалтинговые услуги в области сертификации №1 — Системный менеджмент
Интегратор CRM систем №1 — Atevi Systems
Агентство SMM №1 — ADVAGA
Бизнес-клуб №1 — Бизнес-клуб Business Family
Агентство интернет-маркетинга №1 — ВОЛШЕБНЫЙ ЁЖИК
Платежный агрегатор №1 — WEB PAY
Центр развития для детей №1 — Детский центр «Eva’s TinyLand»
Школа иностранных языков №1 — STEP BY STEP
Школа английского языка №1 — EnglishPapa
Онлайн-курсы бухгалтера №1 — ГОЛДЕН ЭПЛ
IT-образование для детей и подростков №1 — KIBERone
Танцевальная студия №1 г.Витебск — ДАРИДАНС
Аксессуары для питомцев №1 — HUNTER
Зоомагазин №1 — ЗООМИР
Холистик корм для кошек и собак №1 — Farmina N&D
Аренда автомобилей №1 — Колесница
Интернет-магазин автозапчастей №1 — remzona.by
Автосалон электромобилей №1 — SGP ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
Автосалон электромобилей № 1 — ELECTRO-CAR.BY
Аренда автомобилей №1 — PROKAT-AVTO24.BY
Дизайнерский бренд одежды №1 — MOSHE
Студия перманентного макияжа №1 — Студия Барышни
Производитель декоративной косметики для глаз №1 РБ — BELOR DESIGN
Производитель декоративной косметики для губ №1 РБ — BELOR DESIGN
Производитель декоративной косметики для глаз №1 РБ — L'ATUAGE cosmetic
Производитель декоративной косметики для губ №1 РБ — L'ATUAGE cosmetic
Центр коррекции фигуры №1 — Центр коррекции фигуры и молодости Yellow birds
Площадка для проведения элегантных мероприятий №1 — Кронон Парк Отель
Салон-магазинов подарочной упаковки №1 — Pandaprint
Event-пространство №1 — Event Гостиная
Площадка для проведения конференций №1 — РЕНЕССАНС МИНСК Конгресс Отель и СПА Центр
Конструктор сладких подарков №1 — cukerki.by
Компания по организации услуг в получении кредита №1 — ООО «Прокредит»
Лизинговая компания №1 — Ювилс Лизинг
Страховая компания №1 — ЗАСО «ТАСК»
Компании №1 делают нашу жизнь лучше.
Выбирайте лучшее для себя и своих близких!