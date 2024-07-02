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В Беларуси утвердили новые перечни видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Уже есть текст документа

02.07.2024 14:51 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Правительство Беларуси все-таки успело к 1 июля определиться с перечнями видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и ремесленников. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, сообщила вчера пресс-служба правительства в официальном телеграм-канале. Кроме того, Совет Министров выпустил постановление о создании реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечни видов деятельности вступят в силу с 1 октября 2024 года. И с этого момента государственная регистрация ИП по видам экономической деятельности, не включенным в перечень Правительства, осуществляться не будет.

Для действующих ИП, виды экономической деятельности которых не вошли в перечень, предусмотрен переходный период (до 31 декабря 2025 года) для перерегистрации в коммерческую организацию в упрощенном порядке в соответствии с законодательством.

Координация работы по разъяснению норм данного постановления возложена на Министерство экономики.

Кстати, сегодня уже появилось опубликованное постановление от 28 июня 2024 года № 457, однако сам текст постановления вышел чуть позже. Напомним, что в последней редакции документа из списка снова исчезли юридические услуги. Они так и не появились в итоговом варианте. Редакция «Про бизнес» подготовит общий обзор перечней в ближайшие дни.

5 июля на конференции TAX DAY в Минске эта тема будет подробно обсуждаться. Еще можно купить билет:


Есть и текст постановления от 28 июня 2024 года № 456 «О Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства». Появится этот реестр тоже 1 октября 2024 года. Разместят его на сайте Министерства по налогам и сборам, скроют только те данные, которые являются налоговой тайной.

В список будут автоматически попадать данные об организациях и физлицах, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Сведения будут использовать в том числе для принятия решений об оказании господдержки.

В реестр внесут: название организации или данные физлица; УНП; адрес юрлица или физлица; среднегодовую численность работников; основной вид деятельности.

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Теги: Минск
 
 
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