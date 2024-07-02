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В Беларуси утвердили новые перечни видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Уже есть текст документа
02.07.2024 14:51 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правительство Беларуси все-таки успело к 1 июля определиться с перечнями видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и ремесленников. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко,
Перечни видов деятельности вступят в силу с 1 октября 2024 года. И с этого момента государственная регистрация ИП по видам экономической деятельности, не включенным в перечень Правительства, осуществляться не будет.
Для действующих ИП, виды экономической деятельности которых не вошли в перечень, предусмотрен переходный период (до 31 декабря 2025 года) для перерегистрации в коммерческую организацию в упрощенном порядке в соответствии с законодательством.
Координация работы по разъяснению норм данного постановления возложена на Министерство экономики.
Кстати, сегодня уже появилось
Есть и
В список будут автоматически попадать данные об организациях и физлицах, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Сведения будут использовать в том числе для принятия решений об оказании господдержки.
В реестр внесут: название организации или данные физлица; УНП; адрес юрлица или физлица; среднегодовую численность работников; основной вид деятельности.
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В Беларуси утвердили новые перечни видов деятельности для ИП, самозанятых и ремесленников. Уже есть текст документа
Правительство Беларуси все-таки успело к 1 июля определиться с перечнями видов деятельности, разрешенных для индивидуальных предпринимателей, самозанятых и...
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