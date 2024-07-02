Мощные резервные источники питания установили в Беларуси

Ввод пиково-резервных источников – завершающий этап технических мероприятий по интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. Благодаря этому электроэнергия с БелАЭС поступает во все регионы республики.

«Мы отказались полностью от импорта электрической энергии. Вся электрическая энергия, потребляемая в стране, производится на собственных генерирующих источниках. Вторая задача – это снижение зависимости от углеводородного топлива. И третья задача – удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию реальным сектором экономики и населением», – подчеркнул министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

За 2023 год объем потребления электрической энергии в Беларуси вырос. И этот прирост – рекордный для системы энергетики страны. В этом году тенденция сохраняется.