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Мощные резервные источники питания установили в Беларуси
02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ввели в эксплуатацию современные пиково-резервные источники. Установки помогут обеспечить бесперебойную работу ключевых энергообъектов страны. Они появились на четырех предприятиях, в том числе на Березовской гидроэлектростанции.
Нагрузку на специалистов предприятий удалось уменьшить. Большая часть работы – на оборудовании. При строительстве пиково-резервных источников применили современные технологии, программные комплексы, системы автоматизации и цифровизации.
Ввод пиково-резервных источников – завершающий этап технических мероприятий по интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. Благодаря этому электроэнергия с БелАЭС поступает во все регионы республики.
За 2023 год объем потребления электрической энергии в Беларуси вырос. И этот прирост – рекордный для системы энергетики страны. В этом году тенденция сохраняется.
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Ввод пиково-резервных источников – завершающий этап мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны.
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