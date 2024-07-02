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Мощные резервные источники питания установили в Беларуси

02.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мощные резервные источники питания установили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси ввели в эксплуатацию современные пиково-резервные источники. Установки помогут обеспечить бесперебойную работу ключевых энергообъектов страны. Они появились на четырех предприятиях, в том числе на Березовской гидроэлектростанции.

Нагрузку на специалистов предприятий удалось уменьшить. Большая часть работы – на оборудовании. При строительстве пиково-резервных источников применили современные технологии, программные комплексы, системы автоматизации и цифровизации.

«Если в случае каких-то внеплановых, внештатных ситуаций где-то какая-то генерирующая мощность у нас остановится в республике Беларусь, сразу же эти быстродействующие наши пиково-резервные источники подхватят баланс и восстановят частоту в энергосистеме, чтобы не было провалов», – заявил генеральный директор РУП «Брестэнерго» Николай Водич.

Ввод пиково-резервных источников – завершающий этап технических мероприятий по интеграции Белорусской атомной электростанции в энергосистему страны. Благодаря этому электроэнергия с БелАЭС поступает во все регионы республики.

«Мы отказались полностью от импорта электрической энергии. Вся электрическая энергия, потребляемая в стране, производится на собственных генерирующих источниках. Вторая задача – это снижение зависимости от углеводородного топлива. И третья задача – удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию реальным сектором экономики и населением», – подчеркнул министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

За 2023 год объем потребления электрической энергии в Беларуси вырос. И этот прирост – рекордный для системы энергетики страны. В этом году тенденция сохраняется.

С вводом в работу Белорусской атомной электростанции выработано уже почти 32 миллиарда киловатт-часов электрической энергии. Это позволило заместить более 8,5 миллиарда кубометров природного газа.



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Ввод пиково-резервных источников – завершающий этап мероприятий по интеграции БелАЭС в энергосистему страны.
 
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