Танкист из Азербайджана, разведчик из Казахстана и летчица из России: как представители стран СНГ отличились при освобождении Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

3 июля Беларусь отмечает главный государственный праздник – День Независимости. Ровно 80 лет назад от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Минск. В этот день вспоминаем Героев из стран бывшего СССР, которые освобождали Беларусь.

Ирина Себрова (Россия)





Ее называют самой результативной из «Ночных ведьм». На счету – 1008 боевых вылетов.

Герой Советского Союза Ирина Себрова командовала звеном 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Самолеты летчиц – «ПО-2», или «кукурузники» – были практически незаметны для радаров. Выйдя на цель, они глушили мотор и планировали вниз. Сбросив бомбы, запускали мотор вновь и улетали. Шум, который издавал самолет, ассоциировался у противника с шуршанием ведьминой метлы. К тому же на хвосте у «птички» Ирины был ее счастливый 13-й номер.

Выдающаяся летчица участвовала в освобождении Быхова, Могилева и Минска. В музее истории Великой Отечественной войны хранится фронтовое платье Ирины Себровой. Оно было на ней во время Парада Победы – в мае 1945-го года.

Ованес Баграмян (Армения)





В Минске в музее Великой Отечественной войны, в разделе, посвященном наступательной операции «Багратион», хранится китель Ивана Баграмяна – маршала Советского Союза, командующего первым Прибалтийским фронтом, выдающего полководца. Мастера прорыва.

Армянин Ованес Хачатурович Баграмян внес огромный вклад в дело освобождения Беларуси. Он принимал активное участие в разработке планов контрнаступлений советских войск. А их реализация привела к взлому защиты обороны противника и освобождению белорусских городов – Браслава, Витебска, Глубокого, Лепеля, Полоцка…

В своей книге «Так шли мы к победе» Баграмян писал о белорусских партизанах: «Они не только указывали наиболее уязвимые места в обороне противника, но и наносили удары с тыла, помогая атакующим войскам в самые решающие моменты боя». И это привело к успеху операции «Багратион».

Имена дважды Героя Советского Союза Ивана Баграмяна носят улицы в Полоцке и Городке.

Домулло Азизов (Таджикистан)





В Зале Победы музея Великой Отечественной войны золотыми буквами выбито имя Домулло Азизова. Храбрый воин из Таджикистана отличился при освобождении Беларуси.

До войны он работал учителем в своем родном кишлаке Кистакузе. На фронт попал в апреле 1942 года. Боевое крещение получил под Сталинградом. В своем полку был одним из лучших пулеметчиков.

Отличился Домулло Азизов при форсировании Днепра. Командир пулеметного расчета под огнем противника выскочил из лодки, по пояс в воде добрался до берега, ворвался во вражеские траншеи. Ручной гранатой уничтожил расчет станкового пулемета, повернул трофейное оружие в сторону противника и в упор расстрелял группу немецких автоматчиков. Погиб Домулло Азизов на 9-й день боя в Лоевском районе. Там же был похоронен в братской могиле. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено посмертно.

Сегодня имя Азизова носит улица в Минске и в его родном Кистакузе.

Ораз Аннаев (Туркменистан)





В Партизанском районе Минска есть улица Аннаева. Она названа в честь туркмена, Героя Советского Союза Ораза Аннаева, погибшего при освобождении белорусской земли.

Он родился в ауле Кодж на западе Туркменистана, служил в погранвойсках, до войны был милиционером в небольшом городе Сердар. Во время Великой Отечественной проявил героизм у переправы через Днепр. В ожесточенной рукопашной схватке убил немецкого офицера, после – расстрелял в упор из автомата десятерых фашистов. Когда подошли остальные бойцы, со своим взводом продолжал преследовать врага, занял немецкий опорный пункт.

В наградном листе говорится: Ораз Аннаев под шквальным огнем подполз к бронированной автомашине немцев и взорвал ее связкой гранат, уничтожив два станковых пулемета и семь гитлеровцев. Магистраль, питавшая гомельскую группировку врага, была перерезана.

Погиб воин из далекого Туркменистана на Полесье, в одном из боев. За проявленные отвагу и геройство гвардии старшине Оразу Аннаеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Джумаш Асаналиев (Кыргызстан)





Метко стрелять будущего Героя Советского Союза научил отец – брал на охоту. Джумаш был единственным, поздним ребенком супругов Асаналиевых. Они уже и не надеялись на чудо. Рождение наследника праздновали всем кыргызским селом Отуз-Уул.

Меткость пригодилась на фронте. В полку молодому бойцу выдали пулемет. Оружие освоил быстро.

Отличился стрелок из Кыргызстана при освобождении Витебской области. Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка одним из первых переправился через Западную Двину. В ходе боя был тяжело ранен командир пулеметного расчета, которого заменил Асаналиев. Подпустив на близкое расстояние гитлеровцев, он расстрелял их в упор из своего пулемета, уничтожил около 20 немецких солдат и офицеров. Когда закончились патроны, последней гранатой Джумаш Асаналиев подорвал себя и окруживших его фашистов. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Имя Асаналиева носит школа в родном селе Отуз-Уул, в которой учился Джумаш. А также – одна из улиц в Минске.

Наджафгулу Рафиев (Азербайджан)





Два брата случайно встретились на войне. По семейной легенде, произошло это на Украине. Там журналист Джалил Рафиев оказывал медицинскую помощь раненным солдатам. Вдруг слышит – один из пациентов запел на азербайджанском языке. Он подошел и узнал в соотечественнике родного брата Наджафгулу. Танкист был ранен в голову. Брат сделал перевязку. И они расстались. Следующий раз родные люди увиделись уже после войны.

Фамилия азербайджанца Рафиева на слуху даже у тех минчан, которые не знают о подвиге легендарного командира танкового взвода – в его честь названа одна из улиц в Московском районе столицы.

Герой Советского Союза Наджафгулу Рафиев освобождал Беларусь. Его танк во время операции «Багратион» гнал врагов из Могилева, Бобруйска, Слуцка, Минска, Барановичей.

Жители Глуска вспоминают, как в 1960-х – в день освобождения их родного городского поселка – в колонне ветеранов шел колоритный военный – в папахе, бурке и с множеством наград на груди, среди которых была «Золотая звезда». Это был освободитель из далекого Баку Наджафгулу Рафиев.

Джурахан Усманов (Узбекистан)





Конец сентября 1943-го года. Плацдарм на правом берегу реки Сож заняла группа советских бойцов. Ею командует старший сержант Джурахан Усманов. За события ночи на 29 сентября его представят к званию Героя Советского Союза.

От белорусской деревни Карповка до его родного узбекского кишлака Савата – 4 тысячи километров. Такое расстояние 20-летний парень Джурахан преодолел, чтобы вступить в бой и бороться за свою большую родину.

Его группу быстро обнаружили немцы и пошли в атаку. Советские воины отбили более 30 нападений. Когда противник выдыхался, подбирали с поля боя гранаты и патроны, выносили раненых. Продержались до подхода подкрепления. За отвагу в бою Джурахан Усманов был удостоен Золотой звезды.

Затем воин из Узбекистана освобождал Полесье. Из-за тяжелого ранения был отправлен в госпиталь в Ташкент, где скончался.

Джурахан Усманов похоронен в родном кишлаке. В Гомельской области в деревне Хоминка одна из улиц названа в его честь.

Казбек Нуржанов (Казахстан)





В Волковыске в местной детско-юношеской школе олимпийского резерва каждый год – уже 40 лет подряд – проводят соревнования по легкой атлетике. В них участвуют не только белорусы, но и ребята из Казахстана. Сюда они прилетают, чтобы побороться за Кубок имени своего знаменитого соотечественника – Героя Советского Союза Казбека Нуржанова. Казах из Карагандинской области погиб здесь, освобождая Беларусь.

Ему было 22, когда началась война. Простой учитель из села Актогай стал разведчиком. Он принимал участие в Орловской и Курской битвах, форсировал реки. Летом 1944-го он командовал взводом разведки 61-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона. Врага гнали на Запад. Впереди был Волковыск. Казбек Нуржанов возглавил группу захвата. Как напишут позже в представлении к званию Героя Советского Союза, «своим решительным дерзким маневром навел панику в стане врага. Противник дрогнул и, бросив технику, в панике бежал. Преследуя по пятам бегущего противника, взял в плен троих солдат и офицера. Презирая смерть, на плечах немцев первым ворвался в Волковыск и сумел увлечь за собой наступающую пехоту». В этом бою он был смертельно ранен. И похоронен в братской могиле.

Уже в этом веке именем Казбека Нуржанова назвали одну из улиц Волковыска. Она расположена на юге – в новом районе города.

Ион Солтыс (Молдова)





21-летний молдаванин Ион Солтыс перед боем написал родителям письмо: «Мы освободили польскую землю, польский народ от врагов и сейчас бьем врага в его собственной берлоге. Не беспокойся, мама, скоро буду дома, вернусь с победой, когда растает снег».

Он ушел на фронт в 1944-м. Зима 1945-го стала для него последней.

В феврале в приграничных польско-немецких землях под городом Луизенталем стояли лютые морозы. Командование приказало форсировать реку. Мост был взорван фашистами. Роте пришлось переправляться вброд. Рядовой Солтыс бросился в ледяную воду одним из первых – под пулеметный огонь. Он, как Матросов, закрыл своим телом амбразуру. Эти несколько секунд позволили однополчанам преодолеть несколько метров, перебраться на другой берег и победить. Звание Героя Советского Союза Ион Солтыс получит посмертно.

Одна из улиц в Партизанском районе Минска носит его имя. А этой весной в белорусской столице был открыт памятник храброму уроженцу Молдовы, как напоминание о том, что мы живем благодаря таким погибшим парням, как Ион Солтыс.

Павел Рак (Украина)





Чудо. Иначе не назовешь. Заминированный фашистами мост через Березину взорвался сразу после того, как по нему промчался танк уроженца Полтавщины, командира взвода Павла Рака. Его Т-34 стал первым, кому удалось прорваться к Борисову, занятому немцами. Впереди был 16-часовой бой в одиночку, за который экипаж назовут легендарным и каждому из троих танкистов присвоят звание Героя Советского Союза.

Ворвавшись в город, боевая машина разгромила комендатуру и штаб гитлеровцев. Экипаж «тридцатьчетверки» подбил 2 вражеских танка, вывел из строя паровозы и забаррикадировал выездные пути. На вокзале как раз стояли готовые к отправке в Германию эшелоны с трофеями – награбленным ценным имуществом и продовольствием. Также танкисты освободили военнопленных – в Борисове их было 200 человек. Вот, что один советский танк успел сделать во вражеском гарнизоне перед тем, как его подбили. Экипаж сражался до последнего.

Память о героических танкистах Павле Раке, Александре Петряеве и Алексее Данилове увековечили, поставив на берегу Березины монумент – танк Т-34. Сегодня у его постамента принимают присягу молодые солдаты.

Фото: Музей истории Великой Отечественной войны