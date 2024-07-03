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Лукашенко высказался о ситуации с беженцами, которые пытаются попасть в Евросоюз через белорусскую границу
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Использовать миграционный кризис против Беларуси у Запада не получится. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает телеканал «МИР 24».
Во время выступления глава государства высказался о ситуации с беженцами, которые пытаются попасть в Евросоюз через белорусскую границу. Соседние страны, в свою очередь, ограждаются от проблемы высоким забором. И обвиняют в ситуации Минск. Лукашенко призвал ответить на вопрос, в чем причина такого массового бегства людей из родных стран.
Александр Лукашенко напомнил, что раньше Беларусь активно сотрудничала с Евросоюзом в вопросах нелегальной миграции. Действовало соглашение о реадмиссии. После введения санкций все общие программы западные страны «свернули».
«Я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз
Госпогранкомитет Беларуси неоднократно сообщал
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Лукашенко высказался о ситуации с беженцами, которые пытаются попасть в Евросоюз через белорусскую границу
Госпогранкомитет Беларуси неоднократно сообщал о жестоком обращении с мигрантами со стороны западных коллег.
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