Лукашенко высказался о ситуации с беженцами, которые пытаются попасть в Евросоюз через белорусскую границу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Использовать миграционный кризис против Беларуси у Запада не получится. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости Республики Беларусь, передает телеканал «МИР 24».

Во время выступления глава государства высказался о ситуации с беженцами, которые пытаются попасть в Евросоюз через белорусскую границу. Соседние страны, в свою очередь, ограждаются от проблемы высоким забором. И обвиняют в ситуации Минск. Лукашенко призвал ответить на вопрос, в чем причина такого массового бегства людей из родных стран.

«Люди откуда бегут? Из тех стран, которые американцы со своими союзниками разорили. Мы это знаем, мы видим, кто бежит через Беларусь. Это прежде всего жители Афганистана. Они там продают все, продают за какие-то гроши, накапливают несколько тысяч долларов и бегут», – заявил президент Республики Беларусь.

Александр Лукашенко напомнил, что раньше Беларусь активно сотрудничала с Евросоюзом в вопросах нелегальной миграции. Действовало соглашение о реадмиссии. После введения санкций все общие программы западные страны «свернули».

«Я не намерен отдавать приказ пограничникам, военным и прочим гражданским лицам, чтобы они защищали Европейский союз на границе Беларуси и Польши . Вы накинули удавку на нашу шею и нас еще заставляете, чтобы мы защищали вас от этих бедолаг», – отметил Александр Лукашенко.