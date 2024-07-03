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Торжества в честь Дня Независимости Беларуси открылись парадом: более 300 единиц техники и небо в цветах флага
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь отмечает День Независимости и 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В этом году праздник откроет военный парад.
День Независимости – один из главных праздников для белорусов. В этом году он двойной. Парад в Минске самый масштабный и яркий за последние годы. Вся мощь Беларуси собрана в одном месте у стелы «Минск – Город-герой». Чтобы увидеть ее, здесь собрались тысячи людей. Погода благоволит празднику – летний зной сменился легкой прохладой.
Для зрителей подготовили трибуны с лучшим обзором. Свои места заняли и ветераны Великой Отечественной. Перед ними пройдут 36 пеших расчетов. К военнослужащим Беларуси присоединятся представители России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. По традиции, парад откроют воспитанники Минского суворовского училища. Что символично, их 80 человек, как и лет со дня освобождения белорусской столицы.
«Парад начинается с шествия молодых мужчин, которые будут служить нашей Родине»; «Мы хотим, конечно, увидеть нашу мощь, ребята идут – дрожь по телу»; «Мы пришли всей семьей: муж, ребенок, родители», – поделились зрители.
Впервые в истории к параду присоединится расчет Следственного комитета Беларуси. Механизированная колонна – более 300 моделей техники. Ее возглавят легендарные танки Т-34. Ретро-технику сменят лучшие современные образцы. Впервые широкая публика оценит многофункциональные разведывательные комплексы БРДМ-4Б на базе легкобронированного автомобиля.
Изюминка парада – авиашоу. 38 единиц авиационной техники продемонстрируют высший пилотаж в небе. Программа рассчитана на 6,5 минут. Откроет ее самый известный в истории авиации вертолет – модификация Ми-8. Впервые над Минском пролетят Ми-35. Зрители также увидят самолеты Як-130 и российские пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Финальным аккордом небо раскрасят в цвета белорусского флага: красный, зеленый и белый. Парад примет главнокомандующий белорусской армии, президент Александр Лукашенко.
Ровно 80 лет назад столица республики была освобождена от немецких войск. Государственным праздник стал в 1996 году – по итогам республиканского референдума. Этот день в стране является нерабочим.
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Торжества в честь Дня Независимости Беларуси открылись парадом: более 300 единиц техники и небо в цветах флага
Парад в Минске самый масштабный и яркий за последние годы. Вся мощь Беларуси собрана в одном месте у стелы «Минск – Город-герой».
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