Торжества в честь Дня Независимости Беларуси открылись парадом: более 300 единиц техники и небо в цветах флага

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь отмечает День Независимости и 80-летие освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. В этом году праздник откроет военный парад. В нем принимают участие более пяти тысяч военнослужащих и 300 единиц техники , передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

День Независимости – один из главных праздников для белорусов. В этом году он двойной. Парад в Минске самый масштабный и яркий за последние годы. Вся мощь Беларуси собрана в одном месте у стелы «Минск – Город-герой». Чтобы увидеть ее, здесь собрались тысячи людей. Погода благоволит празднику – летний зной сменился легкой прохладой.

Для зрителей подготовили трибуны с лучшим обзором. Свои места заняли и ветераны Великой Отечественной. Перед ними пройдут 36 пеших расчетов. К военнослужащим Беларуси присоединятся представители России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана. По традиции, парад откроют воспитанники Минского суворовского училища. Что символично, их 80 человек, как и лет со дня освобождения белорусской столицы.